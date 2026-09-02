Maltrato animal: un estudiante de 14 años le pisó violentamente la cabeza a un gato

Un episodio grave de maltrato animal tuvo lugar en las últimas horas en el partido bonaerense de Lomas de Zamora, donde un adolescente de 14 años le pisó violentamente la cabeza a un gato y abandonó el lugar sin asistirlo.

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona y el establecimiento educativo al que asiste el joven repudió lo sucedido a través de un comunicado.

El ataque ocurrió apenas pasadas las 16.30 sobre la calle Florencio Varela al 300, casi esquina Vicente Longhi, en la localidad de Temperley. Según se observa en las imágenes, el joven caminaba por la vereda y se encontró con el felino.

Así fue el ataque al gato

El menor, que vestía con la ropa de su colegio y posteriormente fue identificado, se acercó para acariciar al gato, que descansaba frente a un domicilio; sin embargo, al instante cambió su postura y le pisó la cabeza.

El animal respondió inmediatamente, huyó y evitó que el adolescente lo atacara por una segunda vez.

“Esto pasó enfrente de mi casa. Busco información de quién es la persona para ir a la fiscalía a realizar la denuncia correspondiente por maltrato animal con los datos correspondientes. A la gata que le hizo eso le doy de comer todos los días”, publicó una vecina en sus redes sociales.

Y agregó: “Es una gata que hace años apareció en la calle y la cuidamos siempre. La hice castrar, vacunar y todo. No merece eso. Pido que compartan para encontrar a esa persona y mínimo que se haga cargo de pagar los gastos veterinarios”.

El mensaje de una vecina que se encarga del cuidado de la gata Captura

El adolescente fue identificado y, según informó la Asociación Defensora de Animales de Temperley (ADAT), se inició una causa. El fiscal a cargo, Jorge Omar López, ordenó un allanamiento en el domicilio del acusado.

El comunicado del colegio

Luego de que trascendiera por las redes sociales el video de lo sucedido, la institución educativa a la que asiste el menor, el Colegio San Francisco Javier de Temperley, repudió el hecho y expresó que la violencia hacia los animales “no puede ser considerada un juego”.

“Educar también es enseñar a cuidar y respetar toda forma de vida. Los animales sienten, sufren y necesitan de nuestro cuidado. La violencia hacia ellos no puede ser naturalizada ni considerada un juego”, comunicó el establecimiento.

El comunicado del colegio Captura

“Desde nuestro colegio aborrecemos y rechazamos toda forma de maltrato y violencia hacia los animales. Creemos que educar también implica desarrollar empatía, respeto y responsabilidad hacia todo ser vivo”, expresó la institución.

Y señaló que una sociedad más humana se construye “aprendiendo a cuidar, respetar y proteger a quienes no pueden defenderse”.