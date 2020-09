Presupuesto 2021: los fondos asignados al Conicet cayeron más del 20%

El Conicet es el organismo dentro del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innivación con la menor suba proyectada en el Presupuesto 2021 Fuente: Archivo

Se desató una nueva polémica en torno al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) luego de que se conociera que, en el Presupuesto 2021 que envió al Congreso la administración de Alberto Fernández, se destina una suba del 20,4% a esa dependencia mientras se proyecta una inflación anual del 28%.

En diálogo con LA NACION, Roberto Salvarezza, ministro de Ciencia y Tecnología e Innovación, aseguró que el presupuesto real para los investigadores superará a la inflación proyectada porque, en los próximos días, los investigadores tendrán su paritaria anual y esa suba se trasladará a lo previsto para el año próximo.

Quien alertó sobre la reducción de recursos al Conicet fue Mariano Barrera, Investigador del Conicet, Área de Economía y Tecnología de la FLACSO, Centro CIFRA/CTAE. Según el economista: "El presupuesto del Conicet cae 20,8% en términos reales comparado con 2019 y 11,2% respecto de 2020. Se aumentan partidas en la Función Ciencia y Técnica pero se recorta al Conicet, el principal organismo de investigación del país. El presupuesto 2021 sería 37% menor a 2015".

A través de su cuenta de Twitter, Barrera explicó que esto sucedería "porque para 2021 está previsto aumentar el gasto total el 10,6% nominal (no se pagaría IFE ni ATP, que explican el aumento del 59,4% del 2020) mientras que el Conicet crecería 20,4% frente a una inflación interanual del 29% (diciembre a diciembre), que en promedio llegaría al 35%".

El investigador aclaró: "El aumento del 20% nominal del presupuesto del Conicet no incluye los (potenciales) incrementos salariales del año 2021. Dependerá de cuál sea el aumento para ver si compensa la inflación estimada en el presupuesto".

Consultado sobre este análisis, Salvarezza fue tajante y aseguró que el presupuesto del Conicet no perderá frente a inflación proyectada por el ministro de Economía. Y adelantó que eso se verá reflejado en breve cuando arranquen las paritarias de los investigadores.

"La inversión total en Ciencia subirá un 40% el año que viene respecto a lo que se destinó este año. Es decir, por encima de la inflación del 28%. En el caso puntual del Ministerio, de quien depende el Conicet, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) y el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) en conjunto tendrán una suba superior al 50%. En el caso de la Conae, el incremento será de más del 200%, en el del BNDG, del 32%, y luego está el Conicet, que aparece con un 20%, por debajo de la inflación proyectada", detalló el Ministro.

El funcionario agregó: "Cuando se estima el devengado para el año próximo, siempre está incluida la paritaria de ese año. Pero por la pandemia, este año aún no se hizo esta paritaria que recién está convocada para el 2021. Recién el 22 de septiembre comenzará esa negociación. Por eso no está incluida en esa proyección".

"Cuando se ejecute esta paritaria, ese número del Conicet sube automáticamente. La parte salarial no tiene contemplada la paritaria 2020 que, en otros años, a esta altura ya se hizo y se está pagando. Cuando esto suceda, automáticamente le va a subir el presupuesto al Conicet, que tiene más del 90% de su presupuesto destinado a sueldos. La paritaria será por encima del 10 por ciento, seguramente".

Para ampliar su explicación, Salvarezza dijo: "Este año el Conicet terminará con un presupuesto de 23.000 millones de pesos. La actualización salarial que se dé antes de fin de año hará subir ese presupuesto. El cálculo que se hizo es sobre esos 23.000, que se pasó a 28.000. Esos 23 son el gasto sin la actualización de los sueldos que se dará. Cuando se le agregue lo de la paritaria del 2020, esos 23.000 pasarán a un número mayor en función del acuerdo con el gremio".

Ante la consulta de sí esto no significaría una perdida del poder adquisitivo para los trabajadores del Conicet, dijo: "Yo no estoy hablando de paritarias, sino que estoy hablando del presupuesto y, con las paritarias de este año, se va a ganar a la proyección del presupuesto 2021".

"En el devengado de este año no está incluida la paritaria 2020. Esos $23.000 millones no tienen ese plus que se está negociando ahora. Entonces, ese 28.000 estipulado se irá más arriba y estará por encima de la inflación. Más allá de si los sueldos perdieron o no con la inflación, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la suba del presupuesto para el Conicet", remarcó el titular de Ciencia.

Salvarezza remarcó: "Yo no estoy hablando de una pérdida salarial acá. Olvidate de eso. La suba del presupuesto para el Ministerio es superior al 50% acá y en la China. Estoy hablando técnicamente de un presupuesto. Pierdan o ganen en la paritaria, ese presupuesto del Conicet va a subir. Si hablamos de los salarios específicamente, y no del presupuesto, soy el primero que cree que tienen que subir y recuperarse. Y esa recuperación salarial se verá reflejada en el presupuesto".

