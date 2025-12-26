Presupuesto 2026: qué se sabe de la sesión de este viernes en el Senado

Sin demasiado margen para el error, el oficialismo buscará sancionar en el Senado, en una sesión atípica prevista para el día después de Navidad, el proyecto de ley de Presupuesto 2026, una herramienta que hasta el momento el gobierno de Javier Milei venía despreciando, pero que en esta oportunidad necesita para mostrar a los mercados y, sobre todo, negociar con el Fondo Monetario Internacional los pagos de la deuda que vencen el mes próximo.

La sesión está convocada para las 12 de este viernes y el temario incluye, también, el proyecto de ley denominado de Inocencia Fiscal, que relaja el concepto del delito de evasión fiscal y facilita el blanqueo de dólares ocultados fuera del sistema financiero. Por eso, también se lo conoce como el proyecto de los “dólares bajo el colchón”.

Faltan votos

A pocos minutos de la hora a la que está convocada la sesión del Senado en la que se discutirá el proyecto, el Gobierno no tiene asegurado todavía los votos para garantizarse la sanción definitiva del Presupuesto 2026.

El problema radica en el artículo 30 del proyecto, que elimina los pisos de inversión, en ciencia y tecnología que fueron establecidos en diferentes leyes y que están calculados en relación con un porcentaje del PBI.

“Los números están muy finos. Están buscando abstenciones”, confió a LA NACION uno de los participantes de la reunión de jefes de bloque de la oposición dialoguista convocada por la flamante presidenta de la bancada de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich (Capital).

La reunión fue convocada por Bullrich para tantear el clima en los bloques dispuestos a colaborar con sus votos para que el Gobierno tenga presupuesto por primera vez desde que Javier Milei asumió la primera magistratura.

“Vamos a recuperar las Malvinas”

Eufórico, en una rueda de prensa brindada en la puerta del Congreso, el senador libertario Francisco Paoltroni sostuvo que “lo que va a resolver todos los problemas de los argentinos es el crecimiento económico. Si durante 20 años crecemos al 5% anual, se terminan todos los problemas económicos. Es más: hasta vamos a recuperar las Malvinas”.

“Si vos creces durante 30 años continuos, los isleños van a querer ser argentinos”, remató.

Los artículos más difíciles

A pesar del incansable trabajo de Bullrich, todavía persisten dudas sobre la suerte que correrán algunos artículos polémicos y poco aceptables para algunos sectores de la oposición dialoguista, que es la que tiene que aportar sus votos para que el Presupuesto 2026 se convierta en ley ya que el oficialismo solo no puede.

Por el momento son dos los puntos que podrían generar conflicto en el tratamiento en particular y que obligarán a Bullirch y a la Casa Rosada a llevar con sumo cuidado la cuenta de los votos en el momento de votarse esos artículos.

Se trata de los artículos 12 y 30. El primero, tal vez el más crítico, autoriza a la Secretaría de Educación a congelar el envío de fondos a una universidad si considera insuficiente la información remitida por la casa de estudios sobre la asignación y el uso que tendrá ese dinero.

El articulo 30, en tanto, elimina pisos vinculados a porcentajes del PBI establecidos por diferentes leyes para el financiamiento de distintos niveles y especialidades de la educación, como las escuelas técnicas.

Qué dijo Mayans

Luego de conocerse el apoyo al oficialismo por parte de diversos senadores peronistas del bloque Convicción Federal, el presidente del interbloque Popular, el kirchnerista José Mayans (Formosa), se refirió a esta decisión.

Negociaciones contrarreloj

En un informe de LN+, repasaron la importancia que tiene para el Gobierno la aprobación del Presupuesto respecto a las negociaciones del inminente vencimiento de deuda con el FMI.

¿Hito libertario?

Si el proyecto se aprueba tal como salió de la Cámara de Diputados hace una semana atrás, a lo que aspira Bullrich, este será el primer Presupuesto redactado de puño y letra por la administración libertaria de Milei. En los últimos dos ejercicios, la administración nacional gobernó con presupuestos reconducidos, sin la aprobación del Congreso.

Milei ante una gran oportunidad para su gestión

Votación en particular con muchas dudas

Un error de cálculo del oficialismo puede provocar que el panorama de un giro de 180 grados. El peor escenario para el Gobierno sería que el texto vuelva a la Cámara de Diputados en segunda revisión, con tan sólo dos días hábiles antes de la finalización del año.

La actividad política comenzó desde bien temprano. A las 10.30 se citó a una reunión de Labor Parlamentaria, en la que los jefes de bloque definirán el desarrollo de la sesión, que se espera será extensa por el tenor de los temas y por la resistencia que opondrá la bancada kirchnerista.

El objetivo de Bullrich es llegar a ese encuentro con la seguridad de que tendrá asegurado, al menos, los votos de la oposición dialoguista para aprobar en el proyecto en general y bastante avanzados los acuerdos para evitar sorpresas en la votación en particular de la iniciativa.

Por esa razón, la líder del oficialismo en el Senado convocó a un encuentro previo con referentes de los bloques dialoguistas.

La confianza de Bullrich y la división del kirchnerismo

A priori, la flamante jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich (Capital Federal) confía en que tendrá los votos para sancionar en general el proyecto de ley de Presupuesto.

El oficialismo contará, incluso, con el apoyo de senadores peronistas del bloque Convicción Federal, que integra el interbloque Popular que preside el kirchnerista José Mayans (Formosa).

José Mayans acompañará al oficialismo Soledad Aznarez

Si, como todo indica, eso ocurre, será la primera vez que el peronismo votará dividido en el Senado, en una nueva señal de la vertiginosa pérdida de poder de Cristina Kirchner en el Congreso.