Qué pasó entre Mariana Brey y Nancy Pazos

La discusión sobre la cadena nacional del presidente Javier Milei y la presentación del Presupuesto 2026 derivó en un enfrentamiento inesperado entre Mariana Brey y Nancy Pazos, en el programa A la Barbarossa de Telefe. El cruce ocurrió cuando las periodistas intercambiaron fuertes acusaciones, que incluyeron descalificaciones políticas e insultos personales, que evidenciaron posturas encontradas sobre la gestión del gobierno actual y el rol de la oposición.

El cruce entre Mariana Brey y Nancy Pazos

La chispa se encendió cuando se analizaban las medidas económicas anunciadas por el Presidente: Mariana Brey defendió la política del gobierno y celebró la posible eliminación del cepo cambiario. La interrupción de Nancy Pazos, quien calificó la medida como una “mentira” que le había “costado las elecciones” al oficialismo, desató la pelea entre ambas.

La pelea entre Mariana Brey y Nancy Pazos

La réplica de Brey marcó el inicio de un intercambio cada vez más agresivo, donde Pazos insistió en cuestionar las consecuencias de las políticas gubernamentales, a lo que Brey respondió: “¿Y esto a costa de qué? ¿Hacés futurología? Vos, que sabés tanto lo que va a pasar en el 2026, en el 2027”. Y continuó: “También sabés qué pasa después de octubre. Si es que llega a octubre. Porque para vos es el peor Gobierno y está en el peor momento. Yo te escuché decirlo”.

La acusación que desató la reacción de Nancy Pazos

La tensión escaló a su punto máximo cuando Mariana Brey lanzó una fuerte acusación contra Nancy Pazos, vinculándola directamente con una supuesta estrategia de la oposición para desestabilizar al gobierno. “Cómo está la oposición, hace un trabajo enorme para que este Gobierno no pueda llegar en lo posible a octubre, pero, si llega a octubre, que no llegue a 2027, a terminarlo. Vos formás parte de esa oposición golpista que no quiere que el Presidente termine su mandato”, sentenció. Esta acusación desató la furia de Pazos, quien respondió con un exabrupto: “¿Vos me estás diciendo golpista a mí? Pero andá a c....”. A continuación, se defendió y afirmó su compromiso con la democracia y calificó a Brey de “pelotuda”.

Nancy Pazos defendió su postura tras ser acusada de "golpista" en vivo

La reacción del resto del panel ante el tenso cruce

La conductora del programa, Georgina Barbarossa, y otras panelistas intentaron calmar la situación, pero Pazos justificó su exabrupto y argumento que la acusación de “golpista” era una falta de respeto mayor.

Analía Franchín, otra de las panelistas, sugirió que la acusación de Brey se basaba en un video en el que Pazos habría afirmado que al gobierno de Javier Milei le quedaba “poco tiempo”. Brey confirmó esta versión y sostuvo que su opinión se basaba en una percepción más amplia sobre el discurso de ciertos sectores opositores. “Hay muchos de la oposición que están instalando esta situación. Es mi opinión, le duela a quien le duela”, sentenció la panelista.

El descargo de Nancy Pazos, tras su fuerte cruce con Mariana Brey

Tras el incidente en A la Barbarossa, Nancy Pazos realizó un descargo en su programa radial, El amor es más fuerte, donde justificó su reacción y anunció que llevará el tema a la Justicia. “Se me acusó de un delito tan grave como ser golpista. Yo, obviamente, no me iba a quedar callada y reaccioné como un ser humano con mi sangre caliente, que mantengo”, explicó. Además, añadió: “No es lo mismo decirle a alguien ‘tonto’, ‘boludo’, que decirle ‘pelotuda’. Y realmente, estoy harta de las pelotudas y de las pelotudeces. Entonces, me salió de adentro”.

Pazos reconoció haber pedido disculpas por el insulto, pero enfatizó que no cometió ningún delito. “Pero yo no cometí un delito. El resto lo dirá en algún momento, calculo yo, la Justicia. No es gratuito usar palabras que están dentro del Código Penal para acusar a otra persona”, sentenció.

