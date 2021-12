Luis Juez endurece su postura sobre el presupuesto 2022: “Que no nos corran”

A horas de que se vote el presupuesto en la Cámara de Diputados, Juntos por el Cambio enfrenta diferencias sobre qué postura tomar al respecto. El senador Luis Juez estuvo en +Realidad, por LN+, y sostuvo que, para él, el bloque no debería dar quórum. Además, criticó “el cálculo mentiroso” que presentó el ministro de Economía, Martín Guzmán, y disparó: “No hay ningún argumento para votar una mentira”.

“No tenemos ningún mandato para abstenernos. La gente nos votó para que nos opongamos. De hecho, ni siquiera tenemos que dar quorum”, señaló en línea con la visión de Ricardo Lopez Murphy, quien dijo que se trata de “un presupuesto trucho” y advirtió que “se ha falseado el orden institucional y no se discutió cuando debió haberse hecho porque había elecciones”.

En ese sentido, Juez planteó: “No importa si viene el Año Nuevo. Tenemos que bajar al recinto cuando haya despacho de comisión y hayan pasado los 7 días que dice el reglamento, no podemos apartarnos del reglamento”. Y contundente, enfatizó: “¿Cómo le digo a la gente que hice campaña diciendo que la íbamos a controlar a Cristina [Kirchner] y en mi primer acto administrativo bajo a dar quórum para terminar el 24 [de diciembre]?”.

Más allá de esto, el legislador evaluó el presupuesto, y lo tildó de “invotable”. “Que no nos corran, el kirchnerismo es una máquina de atropellar”, dijo. Y recordó: “El 14 de noviembre el Presidente dijo que en menos de una semana iba a mandar a la Cámara de Diputados un presupuesto plurianual, y no pasó nada. Estuvimos 60 días esperando que Guzmán fuera a explicar el presupuesto y cayó con una urgencia increíble y un cálculo absolutamente mentiroso”. Entonces, cerró: “No hay ningún argumento para votar una mentira”.

Tras ello, al hablar sobre las diferencias dentro de los distintos bloques de Juntos por el Cambio, lanzó: “No hay margen. La gente nos quiere juntos, nos quiere peleando, nos quiere opositores y nos quiere sin darle un centímetro de ventaja [al kirchnerismo]”.

En otro tramo de la entrevista, el opositor analizó la iniciativa del Gobierno de ampliar la Corte Suprema para que haya 4 integrantes. “Van a sacar de la galera un par de conejos para repartir”, comenzó chicaneando Juez y -citando a Máximo Kirchner quien tildó de “goloso” al FMI- siguió: “Están muy golosos. No hay que agarrar nada. Estos 24 meses son para prepararnos para tomar el poder no para co-gobernar ni para hacernos responsables de ninguna decisión. Nos van a ofrecer ministros de la Corte, pero es un pecado capital agarrarle cualquier ofrecimiento del kirchnerismo. No se puede co-gobernar con delincuentes, la gente nos votó para otra cosa”.

¿Mudar la capital de la Argentina a Córdoba?

Del panel también participó el diputado de Juntos por el Cambio Rodrigo de Loredo, también cordobés, y juntos evaluaron las palabras de Alberto Fernández quien días atrás dijo: “Todos los días pienso si la Capital no tendría que estar en un lugar distinto y venirse al norte”.

Sobre esto, Luis Juez remarcó la Argentina debe tener “una mirada federal en serio”, y reflexionó: “A Alberto no le creo absolutamente nada, pero es una idea que increíblemente nos puede dar un destino de grandeza como país, no tengo ninguna duda. Si nosotros no salimos de esta mirada porteño-céntrica y no abandonamos la idea del puerto, que es complicado porque viene de la época de la colonia, la Argentina no tiene futuro”.

“A Alberto se le ocurrió porque estaba en el norte, y podía haber dicho cualquier otra locura. Agradezcan que hablo de esa tontera”, continuó en su ácido análisis sobre el discurso que brindó el Presidente en la provincia de Tucumán. Entonces, sostuvo que si hubiera estado en Chubut, hubiera sugerido llevar la capital ahí, e ironizó: “Hubiera dicho que hay que pintar pingüinos con la ralla al medio. Después del 14 de noviembre Alberto puede decir cualquier estupidez”.