A petición de la oposición, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller, aceptó postergar la firma del dictamen del presupuesto 2021 hasta mañana. Fuente: Archivo

Laura Serra Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de octubre de 2020 • 20:24

El oficialismo de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados incorporó alrededor de cuarenta artículos al proyecto de ley de presupuesto 2021 con el propósito de exhibir, a los ojos del Fondo Monetario Internacional, el mayor consenso posible en torno a la iniciativa. Se ampliaron partidas y se incorporaron más obras públicas y, entre las novedades, figura la modificación del impuesto a las apuestas y juegos de azar con el propósito de gravar también aquellas que se realicen por medio de plataformas digitales e internet.

El impuesto tendrá una alícuota del 5% para aquellas apuestas locales y del 10% para aquellas que se realicen en países no cooperantes o de escasa o nula tributación. Según se estipula en el texto, la recaudación será coparticipada entre las provincias, un anzuelo para sumar más apoyos a la iniciativa.

La oposición, sin embargo, no se mostró del todo conforme con los cambios incluidos en el texto y pidió más tiempo antes de firmar el dictamen, para analizar en detalle todos las modificaciones introducidos por el oficialismo.

"Este dictamen plantea cuarenta nuevos artículos con una gran cantidad de temas, modificaciones y agregados que hacen que sea difícil avanzar hoy mismo", se quejó el diputado de Juntos por el Cambio Luciano Laspina, mientras que su colega Luis Pastori señaló que "la mayoría de los temas que se proponen nunca estuvieron en debate".

El presidente de la Comisión de Presupuesto, el oficialista Carlos Heller, aceptó postergar este trámite hasta mañana, pero aclaró que la decisión del bloque es llevar el texto al recinto la semana próxima.

El presupuesto para el año próximo estima, en sus lineamientos macroeconómicos, un crecimiento del 5%, una inflación promedio del 29%, un déficit primario del 4,5% y un tipo de cambio de $102 por dólar.

Estas proyecciones no serán alteradas en el dictamen. En cambio, el oficialismo sí aceptó modificar algunos aspectos puntuales de la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo para intentar satisfacer los reclamos tanto internos como de la oposición. En este sentido, por caso, se aumentó en $7000 millones de pesos el subsidio destinado al transporte del interior del país, como así también se amplió la partida para universidades.

Asimismo, se dispuso la distribución automática del Fondo del Tabaco a las provincias productoras, un reclamo de los gobernadores de Misiones, Jujuy y Corrientes. Asimismo, se estableció un programa de refinanciación de deudas de las empresas provinciales de energía y cooperativas eléctricas con la mayorista Cammesa; asimismo, se incorporaron créditos para distribuidoras eléctricas que no tengan deudas o posean deudas "razonables" para destinar a beneficios de los usuarios.

"Somos conscientes de que no hemos atendido todo lo que se pidió, pero seamos conscientes del esfuerzo que se está haciendo", pidió Heller, y advirtió que "todo lo que no se hizo en cuatro años no se puede hacer en un ejercicio".

Sin embargo, los argumentos de Heller parecieron no conformar del todo a los opositores. Desde el bloque Córdoba Federal, que responde al gobernador Juan Schiaretti, el diputado Paulo Cassinerio insistió en que el subsidio al transporte del interior -que, según el dictamen, alcanzará los $20.500 millones- es insuficiente. "A la zona metropolitana se le destinan $60.000 millones. El reparto de los recursos es inequitativo y antifederal", sostuvo.

Desde el oficialismo, el diputado Germán Martínez insistió en que muchos de los pedidos fueron satisfechos en el texto del proyecto. "Si bien hay demanda de mayores incrementos, lo cierto es que el aumento de los subsidios al transporte en el interior mejora la situación en la que estábamos. Lo mismo sucede con el refuerzo presupuestario a las universidades", enfatizó.

Por su parte, el santafecino Luis Contigiani (Interbloque Federal) buscó conciliar las posturas encontradas. "No es el presupuesto que quisiéramos, pero es el presupuesto posible que expresa una crisis tremenda del país. Esto exige que seamos generosos como oposición, porque hace a la gobernabilidad", sostuvo.

Conforme a los criterios de Más información