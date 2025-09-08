Primera sección: inesperada diferencia de Katopodis sobre Valenzuela

Los resultados del escrutinio provisorio arrojaron un contundente triunfo de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, escenario que se replicó en la primera sección electoral, el reducto más poblado del distrito, donde el frente del PJ aventajó a La Libertad Avanza (LLA) por 10 puntos.

El ministro de obras públicas y principal candidato de la nómina de Fuerza Patria en la primera sección, Gabriel Katopodis, sacó un porcentaje de 47,29% por sobre el 37,14% que obtuvo el referente de La Libertad Avanza (LLA), el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela.

El ministro bonaerense doblegó a una de las grandes apuestas del Gobierno para estas elecciones, el dos veces intendente de Tres de Febrero, uno de los primeros dirigentes de Pro que se pasó a las filas violetas, previo a la alianza sellada entre el Gobierno y el partido amarillo para estos comicios. De esta manera, el frente peronista se aseguró cinco de las 8 bancas del senado bonaerense que estaban en juego.

Así, La Libertad Avanza (LLA) consiguió tres bancas, dejando sin ningún escaño al resto de las fuerzas, entre ellas, la tercera vía representada por el peronismo disidente de Somos Buenos Aires, encarnado por el intendente de Tigre, Julio Zamora, que obtuvo un porcentaje de 4,20%, superado por la izquierda que sacó de la mano de Romina Del Plá un 4,26%.

Si bien desde Fuerza Patria ya se mostraban optimistas esta tarde por la participación electoral y aventuraban resultados favorables, cercanos a Katopodis mantenían cierta cautela en relación con los números que podría arrojar esta sección. “El clima es positivo, arrancamos muy de atrás (8 a 10 puntos) y la fuimos remontando”, anticipaban más temprano.

Es así que los resultados sorprendieron a los propios de Unión por la Patria, que no esperaban tal diferencia con Valenzuela.

Uno de los datos que anticipó el triunfo del oficialismo provincial en la sección, encabezado por Katopodis, fueron los resultados obtenidos por Fuerza Patria en San Martín, bastión del ministro que supo ser dos veces intendente en aquella localidad, en la que todavía mueve los hilos. Ahí, el Pj le ganó a la Libertad Avanza por 15 puntos.

Pero no fue la única victoria rotunda que consiguió el kirchnerismo en la primera sección. En José. C Paz, territorio del cacique provincial que ostenta un tercer lugar en la lista de Fuerza Patria, Mario Ishii, el Pj sacó un 52% sobre el 28% que consiguió LLA. Un caso similar, se produjo en la localidad de Malvinas Argentinas, terruño de Leonardo Nardini, donde el peronismo llegó un 65% por sobre un 24% que marcó la segunda fuerza.

A la inversa, los resultados más favorables para LLA en estas elecciones, y en los únicos municipios que logró ostentar un triunfo fueron Vicente López, San Isidro y Tres de Febrero, este último donde manda Valenzuela. Pese a ello, la diferencia en esta localidad fue ajustada: un 45,83% (LLA) y 41,04% (FP).

Segundos después de darse a conocer los resultados electorales, el ministro bonaerense salió a festejar el triunfo de la provincia y de su propio reducto. “Esta elección nos da una responsabilidad mucho mayor a la que teníamos: mañana empezamos a construir una esperanza en la Argentina. Seguir trabajando con más seriedad para que los vecinos de Buenos Aires tengan un gobierno provincial y municipal que estén todos los días defendiéndolos”, destacó Katopodis, en diálogo con la prensa.

En cambio, desde el entorno de Valenzuela optaron por mantener el silencio y no hicieron ningún tipo de declaración sobre los resultados de esta noche.

Se trata del reducto más populoso de la provincia, compuesto por los 24 municipios de Campana, Escobar, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, Luján, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Mercedes, Merlo, Moreno, Morón, Navarro, Pilar, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Suipacha, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.