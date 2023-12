escuchar

Javier Milei asumió como nuevo presidente de la República Argentina y se publicaron en el Boletín Oficial los primeros decretos y medidas de su gestión.

Hay expectativa por la apertura de los mercados, el valor del dólar oficial, el blue y sobre los primeros movimientos del nuevo gabinete ministerial que fue reducido de 18 a 9.

00.10 Se publicó en el Boletín Oficial el decreto sobre la Ley de Ministerios

El primer Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de Javier Milei fue firmado el domingo por la tarde en su primera jornada en la Casa Rosada, y contempla, entre sus principales puntos, la reducción de 18 Ministerios a 9. Se trata de una de las primeras medidas que apuntan a bajar el gasto público sobre la que el líder libertario hizo referencia durante su campaña. Este salió publicado en la edición del lunes 11 de diciembre del Boletín Oficial.

El DNU también contempla que de las cuatro Secretarías de Estado, Asuntos Estratégicos, pasa a depender de la Jefatura de Gabinete, a cargo de Nicolás Posee, mientras que las otras tres -Legal y Técnica; de Comunicación y Prensa, y la General de Presidencia- tendrán rango y jerarquía de Ministerio.

En este primer decreto de la la nueva administración se consigna que “resulta necesario adecuar las disposiciones de la Ley de Ministerios y los objetivos planteados con el propósito de racionalizar y tornar más eficiente el actuar del Estado Nacional”.

Las carteras que funcionarán a partir de ahora son Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich; Justicia, en manos de Mariano Cúneo Libarona; Economía, bajo la órbita de Luis Caputo; Relaciones Exteriores, a cargo de Diana Mondino; Interior, con Guillermo Francos a la cabeza, Salud, con Mario Russo y Defensa, con Luis Petri a la cabeza. Y los recientemente creados: Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello e Infraestructura, de Guillermo Ferraro.

00.00 | Manuel Adorni adelantó detalles de los primeros anuncios del gobierno de Javier Milei

Antes de ingresar al Teatro Colón, el vocero presidencial anticipó en diálogo con C5N: “En principio, yo hablo a las 8 de la mañana. Así arranca la jornada según tengo entendido. Entiendo también que mañana no hay anuncios de Luis Caputo -ministro de Economía de Milei-. Tampoco tengo que hacer anuncios para que abran los mercados. En tal caso los hará quien los tenga que hacer. Todavía no terminamos de definir el día de mañana [en referencia al lunes]”.

El vocero presidencial de Javier Milei, Manuel Adorni Télam

23.30 | Javier Milei cerró su agenda con una gala en el teatro Colón

El Presidente arribó al edificio ubicado en el centro porteño minutos después de las 21.30 del pasado domingo. Llegó en compañía de su hermana, Karina Milei, junto a quien salió de la Catedral Metropolitana de Buenos Aires una vez finalizada la ceremonia interreligiosa que lideró el arzobispo Jorge Ignacio García Cuerva. “Viva la libertad, carajo”, gritó el jefe de Estado una vez llegó a uno de los palcos del teatro. “Libertad, libertad, libertad”, respondieron los invitados al espectáculo.

Segundos después, la transmisión en vivo fue interrumpida. “Ocurrencias” similares tuvieron lugar en dos instancias de la jornada de domingo. Primero, durante la jura de ministros en el Salón Blanco de la Casa Rosada, la cual no solo no fue transmitida en vivo si no que no se le permitió tampoco el ingreso a periodistas acreditados. Y segundo, en el marco de la ceremonia interreligiosa en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, evento durante al cual se negó el acceso a fotógrafos no oficiales.

