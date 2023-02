Pro dio “libertad de acción” en los comicios municipales y cruje Juntos por el Cambio en Mendoza

escuchar

MENDOZA.- La guerra entre Pro y la UCR no tiene fin en tierra cuyana. Las indefiniciones son permanentes y la pelota se patea hacia adelante por lo que se desconoce qué hará finalmente Omar de Marchi, el referente macrista en Mendoza, quien amenaza con romper el frente electoral, en su pelea por la gobernación contra Alfredo Cornejo, uno de los líderes del radicalismo provincial, quien busca dirimir la disputa en las PASO. Por ahora, el partido fundado por Mauricio Macri jugó localmente una nueva carta, estirando aún más los plazos que le puso el radicalismo, que no para de presionar para que se defina. Así, De Marchi dilata su definición para abril, en base al cronograma electoral provincial, y dio “libertad de acción” para los comicios municipales. De todas maneras, se esperan directivas de la mesa nacional partidaria.

De hecho, el primer ultimátum para definirse si la agrupación seguirá adentro de Cambia Mendoza fue el 15 de febrero y luego se extendió una semana, atentos a los plazos oficiales de las votaciones departamentales, las cuales se adelantaron en las jurisdicciones justicialistas, a la hora de presentar las alianzas: el 1° de marzo. Esto, debido a que la UCR considera que se debe asegurar la unidad como frente, incluso en los contiendas comunales, para no darle margen al “populismo kirchnerista”, según alertan los radicales.

Sin embargo, en las últimas horas, Pro mendocino dispuso liberar a sus dirigentes y correligionarios para participar de las elecciones en 7 comunas, previstas para el 30 de abril, las PASO, y el 3 de septiembre, las generales. En este nivel electoral, De Marchi dejó en claro que no tiene especial interés, principalmente por no contar con candidatos.

De esta manera, se vuelve a patear el tablero, lo que genera mayor tensión en la coalición oficialista mendocina. En este sentido, De Marchi, a través del presidente de Pro en Mendoza, Álvaro Martínez, dispuso que las definiciones sobre una eventual ruptura para las elecciones provinciales recién llegarán el 12 de abril, cumpliendo con los plazos que estipula la Justicia Electoral para la presentación de los frentes partidarios. En el medio, también aparece en escena la mesa nacional del PRO que sigue atentamente el conflicto y podría dar nuevas directivas y advertencias a De Marchi, uno de los hombres fuertes de Horacio Rodríguez Larreta en el interior del país. De hecho, la presidenta del partido en el país, Patricia Bullrich, aliada del senador nacional Cornejo, presiona para que el diputado nacional, oriundo de Luján de Cuyo, se defina rápido, apelando a la unidad.

De todas formas, a través de un comunicado, el partido en Mendoza dejó en claro su posición. “El Pro tiene tiempo hasta el 12 de Abril (no el 15 de febrero, ni el 22 de febrero, ni ninguna otra fecha) para tomar decisiones respecto de sus alianzas locales con vistas a la elección provincial”, indica la misiva, y aclara: “Es tiempo necesario para que las alianzas no sean meramente electorales y tengan coincidencias sobre programas de gobierno vinculados al futuro de Mendoza”. En tanto, en cuanto a los comicios comunales, “sugiere dar libertad de acción al Pro en cada unos de esos 7 departamentos, para que decidan integrar o no listas del Frente Cambia Mendoza de acuerdo a la realidad propia de cada una de esas localidades”. El documento, finaliza con una frase que hace ruido y molesta en el seno del oficialismo: “Hablemos de los temas de Mendoza, no de la política”.

Desde @ProMzaOK damos libertad de acción al PRO de cada uno de los 7 Departamentos que desdoblan elecciones.



Con respecto a la conformación de Frentes Provinciales, nos ajustamos al calendario cuya fecha es el 12 de abril.



Hablemos de los temas de Mendoza, no de la política. pic.twitter.com/Npxmaqy5Gq — Álvaro Martínez (@lMartinezAlvaro) February 21, 2023

Así, el legislador nacional amarillo resiste principalmente a la presión del ex gobernador de Mendoza, quien de igual modo corre con ventaja en las encuestas. Sin embargo, en el seno de la UCR hay preocupación por el “daño” que puede provocar la separación del hombre de Pro, quien se envalentona cada días más en jugar por fuera, acercándose a diversas agrupaciones de menor escala, con la posibilidad de armar una tercera fuerza, aunque también llegó a tejer conversaciones con intendentes justicialistas, quienes lo estimulan a romper, pero no se muestran dispuestos a jugar en conjunto. Desde el kirchnerismo pusieron un freno a esas aspiraciones, asegurando que Pro es límite para el Frente de Todos, según dijeron a LA NACION, fuentes camporistas. “Ya pusimos un corte a esa jugada”, explicó una alta fuente kirchnerista.