Pullaro y Llaryora se acercan a Santilli, pero continúan marcando diferencias con Milei

CÓRDOBA.− Los gobernadores de Córdoba y Santa Fe, Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro, tuvieron acercamientos con la Casa Rosada a partir de reuniones que mantuvieron con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, pero aun así siguen diferenciándose de la administración libertaria. Lo ratificaron en sus discursos por la celebración del 9 de Julio y no participaron en la velada en San Miguel de Tucumán por ya tener “agenda previa”.

El cordobés hace un mes se reunió con Santilli sin foto oficial. Conversaron más de una hora y, después, la reunión la siguieron dos de sus ministros. Pullaro compartió ayer su primer encuentro con Santilli desde que el dirigente se sumó al gabinete nacional.

En Huinca Renancó, en el sur cordobés, donde realizó el primer acto por el Día de la Independencia −después encabezó el desfile en Río Cuarto− Llaryora se mostró a favor de superar las diferencias, pero hizo reclamos económicos

Llaryora realizó un acto en Huinca Renancó y, después, lideró el desfile en Río Cuarto.

“Tendríamos que estar viviendo en un momento de crecimiento, de progreso, y es increíble que esto no suceda”, afirmó y pidió a la dirigencia nacional evitar que, “cada cuatro años, cambie todo”.

"Se está cayendo el empleo, es muy difícil llegar a fin de mes. Hay un parate de la actividad económica que se siente y causa mucha pena”, insistió Llaryora, que no viajó anoche a Tucumán: fue su vice, Myriam Prunotto.

Pullaro encabezó el acto del Día de la Independencia en Ceres.

El gobernador pidió que los avances de sectores como el agro puedan trasladarse al resto de la economía. “Es necesario que esos motores también enciendan la economía doméstica, la de todos los días”, afirmó y convocó a “trabajar todos juntos”.

“Tenemos todas las condiciones para progresar. Por eso creo que hoy tendríamos que llamar a la unidad de los argentinos. Que no sea solo en el fútbol cuando juega la Selección, sino que podamos construir acuerdos más allá de los partidos políticos y las religiones, sobre puntos comunes que no cambien cada cuatro años. Ningún país logra inversiones, trabajo y progreso sin políticas de largo plazo”, dijo.

Por su lado, Pullaro, encabezó este jueves la inauguración de la Plaza Independencia de Ceres. En su discurso, vinculó la conmemoración del 9 de Julio con la necesidad de continuar fortaleciendo el federalismo y de garantizar que los recursos generados por el interior regresen en obras para las comunidades.

“Hoy, nuestra Nación cumple 210 años de la Independencia. Aquellos hombres tomaron una decisión valiente para romper las cadenas y construir un país libre. Santa Fe también tiene mucho para decir en esa historia, porque nuestros caudillos entendieron que, además de la independencia, había que defender el federalismo. Y eso es lo que seguimos haciendo hoy”, señaló.

El gobernador remarcó que Santa Fe seguirá invirtiendo para potenciar su perfil productivo. “Creemos en la fuerza del campo, de la industria, de la ciencia y de la tecnología. Creemos en nuestros puertos y en nuestra capacidad para agregar valor a la producción. Siempre vamos a defender las ideas de la libertad, pero también las del federalismo que nos enseñaron nuestros próceres”, sintetizó.

En el acto en San Miguel de Tucumán, el presidente Javier Milei focalizó su discurso en evocar el espíritu con el que se firmó el Pacto de Mayo en julio de 2024, y recordó que apuntaba a “quitarle la bota del cuello a las provincias, devolverles la autonomía que la política nacional les había quitado y liberar así sus fuerzas productivas”.

También subrayó la necesidad de ratificar el compromiso con los 10 puntos acordados en aquel momento, atravesados por el equilibrio fiscal.

Dijeron presente 13 gobernadores: Osvaldo Jaldo, (Tucumán), Gustavo Saénz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Claudio Vidal (Santa Cruz), Leandro Zdero (Chaco), Marcelo Orrego (San Juan), Ignacio Torres (Chubut), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rolando Figueroa (Neuquén) y Elías Suárez (Santiago del Estero). Además de la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto.