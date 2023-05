¿Qué dijo Alberto Fernández en el Tedeum?

escuchar

Como cada 25 de mayo, el presidente de la Nación se presentó en la Catedral Metropolitana para formar parte del clásico Tedeum, que en esta ocasión está a cargo del Monseñor Mario Poli. De este modo, el actual jefe de Estado, Alberto Fernández, asistió a este templo religioso —junto a políticos de diferentes espacios— para escuchar el mensaje del principal referente de la Iglesia en el país.

Antes de llegar, el presidente Alberto Fernández tuvo un breve diálogo con los medios en el que evitó polemizar con el kirchnerismo, pero confirmó que no estará en el acto donde la vicepresidenta Cristina Kirchner será la única oradora. “Es un 25 de mayo muy especial para mí. Es el último de este mandato, con lo cual lo celebro de un modo especial. Los 25 de mayo nos convocan a repensarnos como sociedad. Es un día especial porque hace 20 años entramos con Néstor a esta Casa de Gobierno y no puedo dejar de recordarlo. Me acuerdo de cada detalle y me emociona ese recuerdo”, señaló minutos antes de ingresar a la Catedral.

De este acto, que coincide con el aniversario de la Revolución de Mayo, forman parte también el ministro de Economía Sergio Massa, la ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz, el ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro, el jefe de Gabinete Agustín Rossi, y el canciller Santiago Cafiero.

En tanto, del lado de la oposición, participan del Tedeum, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y los precandidatos a sucederlo Jorge Macri y Fernán Quirós. También asistieron el jefe de gabinete de la Ciudad Felipe Miguel y el secretario de Asuntos Públicos Waldo Wolf.

Tras el mensaje de Poli, Alberto Fernández tomó el micrófono y dirigió unas últimas palabras en el último Tedeum de su gestión, algo inusual en este tipo de actos ya que los mandatarios no suelen ser oradores.

“Es este el último 25 de Mayo como presidente en este mandato. Quiero poner en valor sus palabras [por el mensaje de Poli] , porque tenemos que ser capaces de construir una convivencia democrática. Tenemos el compromiso con los que menos tienen. Quiero decirles que así, como en todo este tiempo, recurrí muchas veces al Papa Francisco, el querido Papa siempre me estuvo ayudando. Siempre lo hizo en silencio, y hoy lo hago público, Quiero que podamos construir la unidad y una sociedad más justa”, reconoció Fernández y pidió un rezo por el Sumo Pontífice.

Previamente, el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta participó de un acto por el 25 de Mayo en la Escuela Nº 7 “Presidente Roca”.

“Es una fecha importante para nuestra Patria, donde recordamos a los próceres que tuvieron la visión de construir un país nuevo. Las caras de estos chicos muestran el futuro de nuestro país, por eso la importancia que le damos a la educación. Es un momento muy sensible de la Argentina, en el que tenemos que estar más unidos que nunca. No perdamos las esperanzas. Hoy el mismo sueño vuelve a renacer, todos juntos vamos a sacar el país adelante”, manifestó el candidato presidencial.

El Monseñor Mario Poli encabezó la misa del 25 de Mayo y en su mensaje principal señaló: “Cuando nos preparamos pata celebrar el Bicentenario de esta gesta matriz, recordamos que nuestra patria es un don de Dios. Podremos crecer sanamente como Nación si reafirmamos nuestra identidad común, necesitamos dar pasos importantes, pero cuando el afán de dominio se impone sobre el dialogo y la Justicia, indefectiblemente crece la pobreza en sus manifestaciones”.

Luego, Poli hizo referencia a lo que considera deudas del sistema democrático: “Nuestro régimen democrático ha probado ser el más óptimo de la vida civil, favoreciendo la inclusión y promoviendo derechos sociales, no obstante, no se ven desplegadas todas sus virtudes y bondades. No puedo dejar de mencionar la sensible desigualdad que existe en un amplio sector de la población vulnerable”.

Posteriormente, Poli se dirigió a los políticos que competirán en las próximas elecciones y pidió no entrar en descalificaciones: “Necesitamos aceptar que toda democracia padece momentos de conflictividad, buscar culpables en el pasado o el presente parece ser el camino más fácil. Nuestra mirada es esperanzadora, con la mirada en los más vulnerables, ante un nuevo proceso electoral vemos una inmejorable oportunidad para que los candidatos manifiesten su vocación de servicio y aprovechen sus palabras para hacer docencia democrática, sin descalificar a los que compiten”.

