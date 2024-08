Qué dijo el diputado Germán Kiczka tras ser detenido por estar acusado de compartir material pornográfico infantil

Escuchar

El diputado provincial de Misiones Germán Kizcka fue detenido durante la madrugada luego de estar prófugo de la Justicia por casi una semana. El legislador del partido Actibar y aliado de La Libertad Avanza (LLA), con pedido de captura internacional por estar acusado de compartir material pornográfico infantil, fue capturado en la, provincia de Corrientes luego de que una persona lo identificara. Tras ello, fue arrestado en un complejo de cabañas de la localidad de Loreto donde, protegido con un chaleco antibalas y un casco de las fuerzas de seguridad, gritó al aire que era víctima de una persecución política .

La búsqueda por Kiczka comenzó el pasado jueves, cuando el juez Miguel Ángel Farías del Juzgado de Instrucción Nº4 de Apóstoles, donde vivía el diputado y su hermano Sebastián -acusado en la misma causa y todavía prófugo-, pidió su detención. Aún así, el legislador mesopotámico todavía poseía sus fueros, a los que a principios de mes había ofrecido renunciar para ”colaborar con la causa”. Ese día, la Legislatura de Misiones votó por unanimidad por su desafuero y la Policía de la pronvicia se presentó en su domicilio, que fue allanado 17 días antes y donde los efectivos encontraron grandes cantidades de material de pornografía infantil.

Al tocar la puerta, nadie contestó: Kiczka se había fugado y se desconocía su paradero. Un día después surgió el pedido de captura internacional y la alerta roja de Interpol. Se esbozaban distintas teorías. Algunas indican que podía haber escapado a Brasil, ya que Apóstoles se encontraba muy cerca de su frontera. Otros creían que había huido a Paraguay.

Germán Kiczka, detenido por la policía de Corrientes

Dichas teorías se acrecentaron luego de que se filtrara un audio de la causa donde el diputado le pedía a un hombre que le buscara una pieza en un hotel de Iguazú. “Me voy solo y me quedaría un par de días. No te preocupes por el tema de gastos y eso, yo solo quiero que vos me consigas una pieza, ¿si?”, había dicho. Finalmente se descubrió que el dato era falso: Kizcka se había hospedado en la ciudad, pero en enero. Los investigadores también siguieron de cerca pistas que indicaban que había viajado a España, donde vive una hermana de los acusados.

Aún así, Kizcka fue encontrado finalmente en Toledo, en un balneario municipal, a donde se trasladó en un Toyota Corolla gris. Este miércoles se había difundido un video del legislador de Activar y su hermano en ese mismo auto pero en la localidad de Paraná el 21 de agosto. Hasta ese entonces, no había más imágenes del vehículo y no se había visto devuelta en Misiones.

DIPUTADO PEDÓFILO ADENTRO

Me lo comunicó el Gobernador de Corrientes, a quien le transmití mis felicitaciones por el excelente trabajo.



Estos desviados mentales la van a pagar. No tengan la más mínima duda. https://t.co/ZJQqz8NRtu pic.twitter.com/pUNNobjZLO — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 29, 2024

Lo encontraron en el balneario, donde el político le había pedido al cuidador alquilar una cabaña. El hombre le dijo que no había más disponibles por refacciones que estaban haciendo por la temporada alta, pero Kiczka insistió argumentando que tenía problemas con su familia. Le permitieron quedarse, pero en una edificación que funcionaba como cantina en el verano. Durmió en una reposera con una frazada que le prestaron. Así pasó sus días prófugo.

Eso fue hasta que una señora lo reconoció y llamó el miércoles por la noche a la Policía local. Alrededor de las 21.30, habló nerviosa con los efectivos y aseguró que lo había visto varios días en la zona del camping, cerca de la laguna. La Policía comenzó un operativo y finalmente lo detuvieron. El diputado no opuso resistencia.

“Diputado pedófilo adentro. Me lo comunicó el gobernador de Corrientes [Gustavo Valdés], a quien le transmití mis felicitaciones por el excelente trabajo. Estos desviados mentales la van a pagar. No tengan la más mínima duda”, escribió la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich en X. A Kiczka le encontraron un celular sin chip y casi $100.000 en efectivo.

En el video de la detención, se ve cómo efectivos del Grupo de Operaciones Especiales escoltan a Kiczka hacia un auto con un chaleco antibalas y un casco. Mientras caminaba miraba al piso y gritaba “¡Es persecución política!”. Al bajar del auto en Apóstoles, Misiones, profundizó su reclamo. “Basta de persecución política. Esta es la foto que querían. Basta de persecución” , continuó. Unos segundos después lo subieron al vehículo. El diputado comparecerá ante la Justicia.

LA NACION