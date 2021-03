Qué dijo Felipe Solá del fuerte cruce entre Alberto Fernández y Luis Lacalle Pou

Luego de haberse celebrado la cumbre por los 30 años del Mercosur, las diferencias entre los miembros volvieron a queda expuestas. El presidente Alberto Fernández protagonizó un duro cruce con su par uruguayo, Luis Lacalle Pou, a quien apuntó: “No somos lastre de nadie”. La tensión escaló tanto en el encuentro virtual que el mandatario brasileño Jair Bolsonaro abandonó la charla antes de haberse terminado. En este contexto, el ministro de Relaciones Exteriores Felipe Solá aseguró: “No se usaron las palabras adecuadas y eso motivó ese final”.

En diálogo con Radio 10, el funcionario del gobierno de Alberto Fernández enumeró las palabras “lastre, peso y corset” como las que provocaron un final precipitado en el encuentro entre líderes del Mercosur.

Pese a la tensión generada en la cumbre, Solá consideró que se podrá recomponer el vínculo con Uruguay, y dijo: “Hay un tiempo en que las cosas se calman”. “El Mercosur está más allá de problemas políticos o palabras inadecuadas, porque es un enorme capital y un activo para la Argentina”, sostuvo, y remarcó: ”Es el lugar donde comercializamos casi igual que con China, y con mayor valor agregado, nuestras exportaciones. Hay una afinidad entre poblaciones que debe seguir”, resumió.

Luego, al ser consultado por la salida de la Argentina del Grupo de Lima, Solá señaló que esa decisión estaba pensada desde hace tiempo y sólo faltaba formalizarla. ”Hace rato que lo teníamos que hacer, porque hace rato que no estábamos”, dijo, ya añadió: ”Era formalizar algo que era absurdo, como seguir perteneciendo a un grupo al que no íbamos y que producía a cada rato pronunciamientos con los que no estábamos de acuerdo”.

El ministro de Asuntos Exteriores detalló que la posición oficial del gobierno argentino en relación a Venezuela “no varió en nada”, pese al anuncio. ”Le comunicamos a Estados Unidos que no había ningún cambio en nuestra posición respecto a Venezuela, porque nos preguntó”, reveló el canciller.

”No nos vamos a pelear con EE.UU. de ninguna manera, tenemos coincidencias en muchos aspectos”, dijo Solá. En esa línea, el funcionario recordó que el presidente Alberto Fernández acaba de ser invitado a la cumbre de Cambio Climático por parte de la administración estadounidense “Valoran nuestras posiciones”, aseguró el canciller.

Con información de la agencia Télam

