El expresidente Mauricio Macri analizó la situación de la fábrica de neumáticos Fate tras el cese de sus actividades productivas. El exmandatario participó en una entrevista para el podcast La Fábrica, donde evaluó el impacto de la desocupación en el conurbano bonaerense.

Qué dijo Mauricio Macri sobre el cierre de Fate

El exjefe de Estado calificó el reciente cierre de diversas empresas como una consecuencia de la inestabilidad económica del país. Macri lamentó la falta de previsión en el territorio nacional ante la pérdida de empleo de 900 personas en la localidad de Virreyes.

El expresidente participó en una entrevista para el podcast La Fábrica sobre la actualidad nacional

El dirigente solicitó a los afectados que sostengan el esfuerzo y busquen nuevas formas de organización interna. “Lamento mucho la imprevisibilidad argentina. Y yo les digo: ‘Bueno, por favor, no abandonen. Pongan garra, reestructúrense, convóquense si hace falta’”. Estas palabras pretenden dar aliento a la nómina de la empresa radicada en San Fernando.

El exmandatario propuso cambios en el rol del sector público frente a la crisis industrial. Macri sugirió una simplificación del sistema de cargas para las compañías. “El único tributo debería ser el Impuesto a las Ganancias que paga el empresario, con el objetivo de darle una segunda mano al resto de la sociedad y garantizar seguridad al sistema", dijo.

¿Por qué la histórica fábrica de neumáticos Fate cierra sus puertas?

Su análisis sobre la “revolución de las expectativas”

La charla profundizó en las transformaciones de la sociedad contemporánea: Macri acuñó el término “revolución de las expectativas” para describir el estado anímico general de frustración. La conexión digital constante altera la percepción del bienestar en la ciudadanía. El referente opositor explicó: “Todo el mundo está loco por más y eso lleva a una enorme insatisfacción”.

El análisis del expresidente incluyó una comparación histórica sobre la calidad de vida y la pobreza. Los estándares actuales de los sectores vulnerables superan a los de la nobleza del siglo pasado bajo su óptica técnica. El dirigente planteó una paradoja sobre el progreso material y la felicidad colectiva.

Macri señaló: “El mundo está cada día mejor y un pobre de hoy vive igual o mejor que casi un rey de hace 100 años”. La provisión de servicios básicos fundamenta este razonamiento sobre el desarrollo. Así, enumeró la disponibilidad de cloacas, agua corriente y transporte público como hitos alcanzados por la civilización moderna.

Macri aseguró que un pobre de la actualidad vive igual o mejor que casi un rey de hace 100 años según el empresario

Consejos para la fuerza laboral y el rol estatal

El referente de Pro aconsejó a los trabajadores damnificados la protección de su talento profesional. Sostuvo que la defensa de la fuerza laboral constituye una prioridad en tiempos de incertidumbre e instó a los operarios a utilizar todas las herramientas disponibles para resguardar su potencial productivo.

El expresidente defendió la concepción de la capacidad de trabajo como el activo principal de los ciudadanos ante los cambios económicos bruscos, por lo que el Estado debe garantizar la seguridad del sistema productivo mediante una administración responsable de los fondos públicos.

