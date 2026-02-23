Mauricio Macri: “Un pobre de hoy vive igual o mejor que un rey de hace 100 años”

Durante una entrevista en un podcast, el expresidente Mauricio Macri habló sobre la actualidad del país y generó controversia al hacer un análisis sobre lo que denominó “la revolución tecnológica” y ahondó sobre los cambios sociales que devienen de este movimiento.

“La híper comunicación que trajo la revolución tecnológica ha generado una era que llamo yo la era de la revolución de las expectativas: todo el mundo está loco por más y eso lleva a una enorme insatisfacción. Vos decís, mirás un poco y decís, ¿cómo? Si el mundo está cada día mejor y un pobre de hoy vive igual o mejor que casi un rey de hace 100 años”, cuestionó el líder de Pro.

En su visita a La Fábrica, el empresario explicó que esto sucede porque ahora gran parte de la sociedad “tiene cloaca, tiene agua corriente, tiene acceso al transporte público, tiene acceso a la educación pública”. “En los lugares en donde las cosas funcionan, no… ¿Por qué? Porque saben todo lo que les falta tener. Eso es una locura, correr detrás de lo que vos creés que deberías tener”, ejemplificó.

“No somos muy objetivos en eso; siempre creemos que nos corresponde más, que nos deberían decir que somos más lindos, más inteligentes, más fuertes de lo que realmente somos", siguió.

El cierre de Fate

En la misma entrevista, el expresidente Macri también se refirió al conflicto por el cierre de la histórica planta industrial de neumáticos Fate en la localidad de Virreyes, partido de San Fernando, por el que más de 900 trabajadores quedaron despedidos.

“Lamento mucho la imprevisibilidad argentina. Y yo les digo: ‘Bueno, por favor, no abandonen. Pongan garra, reestructúrense, convóquense si hace falta’“, expresó Macri al respecto.

Mauricio Macri.

Al mismo tiempo, aconsejó a quienes perdieron sus puestos de trabajo que “utilicen todas las herramientas para defender su capacidad de creación, su capacidad de trabajo, su fuerza laboral”. “El Estado tiene que saber administrar”, sostuvo y añadió: “El único tributo debería ser el Impuesto a las Ganancias que paga el empresario, con el objetivo de darle una segunda mano al resto de la sociedad y garantizar seguridad al sistema”.