Una disputa pública Patricia Bullrich y Victoria Villarruel, ambas figuras del Gobierno, dejó al descubierto profundas diferencias. El foco de la controversia se centra en una sesión en el Senado, impulsada por la oposición, que desató una ola de acusaciones y réplicas entre los miembros del oficialismo.

¿Qué dijo Patricia Bullrich sobre Victoria Villarruel?

Bullrich acusó a Villaruel de poner en riesgo los logros del Gobierno y de acercarse a posturas kirchneristas. En una entrevista reciente con José Del Rio para Comunidad de Negocios, la ministra afirmó:“Quedó todo muy claro. Ella misma sacó a la luz que la estrategia de cuidar el dinero de la gente, de cuidar los logros que tiene el Gobierno, ella los tira por la borda”.

Patricia Bullrich Villarruel Tira Todo Por La Borda

Esta declaración se suma a un intercambio previo en redes sociales, donde Bullrich instó a Villarruel a no ser “cómplice del kirchnerismo destructor” durante la sesión en el Senado. La ministra de Seguridad llegó a cuestionar si la vicepresidenta priorizaba su ego personal por encima de los intereses del país.

El posteo de Patricia Bullrich a Victoria Villaruel que desató un fuerte cruce entre ambas Captura de Pantalla

El origen del conflicto: la sesión en el Senado

La raíz de esta confrontación se encuentra en la sesión especial convocada en el Senado, donde la oposición logró reunir el quórum necesario para tratar temas de alto impacto fiscal. Entre ellos, se destacan una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, la prórroga de una moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad.

El Gobierno criticó a Villaruel y la acusa de estar a favor del kirchnerismo Hernan Zenteno - La Nacion

El oficialismo reaccionó con dureza y calificó la maniobra como un “golpe institucional” y una sesión “inválida”. La agenda legislativa también incluyó la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la coparticipación de una porción del impuesto a los combustibles.

La respuesta de Villarruel

Ante las críticas, Villarruel defendió su rol institucional y su apego a la Constitución. Aclaró que su función como presidenta del Senado la obliga a presidir las sesiones, independientemente del temario. “Me votaron para defender la institucionalidad y hacerla respetar, no para levantarme cuando las papas queman o cuando el Ejecutivo recuerda que soy vicepresidente”, sentenció.

La respuesta de la vicepresidenta frente a los dichos de Patricia Bullrich Victoria Villarruel

Villarruel también subrayó la autonomía del Poder Legislativo y afirmó que “El Honorable Senado como Cuerpo es soberano conforme la Constitución Nacional y el sistema republicano de gobierno”. Enfatizó que son los senadores, en representación de sus provincias, quienes toman las decisiones y deben encontrar caminos de diálogo y consenso.

¿Cómo reaccionó Bullrich ante la defensa de Villarruel?

La ministra de Seguridad no se quedó callada ante la defensa de Villarruel. Redobló la apuesta con ironía, preguntando: “¿Qué pretende usted, Victoria? ¿Que la llamen para darle palmaditas en la espalda y decirle ‘muy bien, Vicky, usted es vicepresidente’?”. Además, la acusó de habilitar sesiones que no cumplen con el reglamento y de priorizar sus intereses personales por encima del país. “Si va a habilitar sesiones que no cumplen con el reglamento y que tienen por objetivo perjudicar al Gobierno porque no la llaman seguido desde Casa Rosada, entonces queda de manifiesto que le importa más su ego que el país“.

¿Qué dijo Bullrich sobre el voto de Luis Juez?

Bullrich se refirió al voto de Luis Juez Captura de Pantalla

En relación con el voto positivo del senador Luis Juez en la sesión sobre la declaración de emergencia en discapacidad, Patricia Bullrich envió un mensaje para respaldar al legislador: “Toda familia que tenga uno de sus miembros con discapacidad va a ser atendido. Juez no debe pensar en que va a sufrir”. Además, prometió combatir a quienes “inventan” discapacidades para obtener beneficios económicos.

¿Bullrich aspira a una candidatura al Senado?

En medio de la controversia, Patricia Bullrich descartó aspirar a una banca en el Congreso. “No se habló para nada de eso”, afirmó la ministra de Seguridad, para dejar claro que su foco está puesto en la gestión actual y en la “fuerte batalla electoral” que se avecina.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.