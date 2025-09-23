Qué dijo Trump sobre Milei

Durante su visita a Nueva York, Javier Milei recibió un importante espaldarazo de Donald Trump. El respaldo se manifestó en elogios públicos al liderazgo del mandatario argentino y en la promesa de apoyarlo en su campaña de reelección. El presidente estadounidense utilizó tanto su plataforma en la red social Truth Social como declaraciones ofrecidas a la prensa tras una reunión bilateral en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas para expresar su apoyo al mandatario argentino.

El respaldo inicial de Trump

Trump manifestó su apoyo a Milei a través de Truth Social, describiéndolo como “un líder verdaderamente fantástico y poderoso”. Este mensaje se repitió durante su encuentro personal.

El posteo de Donald Trump luego de la reunión con Javier Milei en Nueva York (Truth Social: @realDonaldTrump)

Trump añadió: “Heredó un ‘desastre total‘ con una inflación horrible causada por el anterior presidente de izquierda radical (muy parecido al corrupto Joe Biden, el peor presidente en la historia de nuestra nación), pero ha devuelto la estabilidad a la economía de Argentina y la ha elevado a un nuevo nivel de prominencia y respeto. Hemos tenido una tremenda relación con la Argentina, que se ha convertido en un fuerte aliado, gracias al presidente Milei”.

A través de X, Milei agradeció a Trump “por su gran amistad y este gesto extraordinario”, compartiendo el mensaje de Truth Social.

El agradecimiento de Javier Milei a Donald Trump luego de su encuentro en Nueva York (Fuente: X @JMilei)

La reunión de Donald Trump y Javier Milei en Nueva York

Durante su reunión, Trump formalizó su apoyo a Milei: “Espero seguir trabajando estrechamente con él para que ambos países puedan continuar en sus increíbles caminos de éxito. Argentina: Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y ganador, y tiene mi completo y total respaldo para la reelección como presidente. ¡Nunca los defraudará!”.

El presidente Javier Milei mantuvo hoy un encuentro bilateral en Nueva York con Donald Trump

Trump justificó su decisión de apoyar a Milei: “Tenía muchas reuniones programadas, pero quería reunirme con el presidente de la Argentina, y ambos queríamos ver a nuestros amigos. Ha hecho un trabajo fantástico, y estoy haciendo algo que no suelo hacer. Le estoy dando todo mi apoyo. Acabamos de respaldarlo para presidente. Como saben, se acerca una elección y estoy seguro de que le irá bien, pero ahora creo que esto lo asegura, y al pueblo de Argentina le decimos que lo respaldamos al 100%, creemos que ha hecho un trabajo fantástico“. Trump entregó a Milei un documento de respaldo.

El apoyo de Scott Bessent al Gobierno argentino

Scott Bessent, secretario del Tesoro, elogió la “transformación increíble” de Milei y sugirió que el Tesoro podría apoyar a Argentina a través del Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF).

Scott Bessent mostró su apoyo al gobierno argentino BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

El funcionario estadounidense mencionó posibles opciones de apoyo financiero, entre ellas un swap, compra directa de divisas y compras de deuda en dólares. “La Argentina es un aliado sistémicamente importante de Estados Unidos en América Latina, y el Departamento del Tesoro está dispuesto a hacer lo que sea necesario dentro de su mandato para apoyar a la Argentina”, afirmó Bessent.

La agenda de Javier Milei en Nueva York

En Nueva York, aunque no haya confirmación oficial, se espera que Javier Milei se reuna con Kristalina Georgieva directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y asistiera a una recepción ofrecida por Trump atodos los líderes del mundo que viajaron a los Estados Unidos para la Asamblea General de la ONU. Además, Bessent le entregaraá al Presidente argentino el premio Global Citizen Award del Atlantic Council.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Gabriel Idiart.