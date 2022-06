Qué es la Cumbre de las Américas: el evento por el que Alberto Fernández está en Estados Unidos

El lunes pasado se lanzó la IX Cumbre de las Américas en Estados Unidos, evento por el que -durante cinco días- se reunirán los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado de la región en la ciudad de Los Ángeles. Se trata de la primera vez, desde 1994, que esta asamblea se realiza en el país que ahora lidera Joe Biden.

El presidente Alberto Fernández viajó allí en la noche del martes, por lo que arribó a Los Ángeles en la mañana del miércoles. El jefe de Estado fue junto a su comitiva con el objetivo de llevar su mensaje como mandatario nacional y como titular “pro témpore” de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

La Cumbre de las Américas es una asamblea que reúne a los líderes de los países de América del Norte, del Centro y de Sur. Además de tratarse del principal encuentro del hemisferio, marca el pulso de la política exterior dado que es la única reunión que convoca a todos los líderes de los países ubicados en la región.

Joe Biden revirtió parcialmente las medidas de Trump hacia Cuba ROBERTO SCHMIDT - AFP

Este año, el foro tendrá como anfitrión a Biden y, según el comunicado oficial, se hará bajo el lema “construyendo un futuro sostenible, resiliente y equitativo”.

Se trata de un espacio para promover la cooperación y los intereses comunes bajo el respeto de los principios de la democracia, las libertades fundamentales, la dignidad del trabajo y la libre empresa. Por ello, en el encuentro, se expondrán las problemáticas que afectan a toda la región, como las grietas que provocó en la economía, la sociedad y los sistemas sanitarios la crisis de la pandemia de coronavirus.

VII Cumbre de las Américas, Lima, Perú Martin Mejia - AP

La primera vez que se convocó a la Cumbre de las Américas fue en diciembre de 1994. En esa ocasión, se llevó a cabo en la ciudad de Miami y fue el entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, quien hizo el llamado.

Tras ello, se realizó aproximadamente cada tres años y, en cada oportunidad, el país anfitrión fue uno distinto. De esta manera, el último encuentro fue en 2018 en Perú.

Quiénes serán los presentes y los ausentes de la Cumbre

Debido a su trascendencia, se suele toma nota de quiénes son los presidentes que acuden y quiénes no a la cita. Este año, los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua no fueron invitados porque la administración de Biden “tiene reservas sobre la falta de espacio democrático y la situación de los derechos humanos” en estos países latinoamericanos. Esta medida no fue bien recibida por todos los países e, incluso, algunos decidieron no participar como una forma de protestar contra la decisión de Estados Unidos.

Además, cabe señalar que los presidentes de México, Bolivia, Honduras y Guatemala no asistirán y, en su lugar, enviarán a sus ministros de Exteriores. Además, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, no confirmó ni rechazó su invitación pero, según el listado oficial, no estará presente e irá la ministra de Relaciones Exteriores.

Tampoco asistirá el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, quien dio positivo de coronavirus.

El presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, dio positivo en Covid-19 y no viajará a la Cumbre Twitter @LuisLacallePou

Todos los asistentes confirmados

Antigua and Barbuda: Gaston Browne (primer ministro)

Gaston Browne (primer ministro) Argentina: Alberto Fernández (presidente)

Alberto Fernández (presidente) Bahamas: Philip Davis (primer ministro)

Philip Davis (primer ministro) Barbados: Mia Amor Mottley (primera ministra)

Mia Amor Mottley (primera ministra) Belize: John Briceño (primer ministro)

John Briceño (primer ministro) Bolivia: Rogelio Mayta Mayta (canciller)

Rogelio Mayta Mayta (canciller) Brasil: Jair Bolsonaro (presidente)

Jair Bolsonaro (presidente) Canadá: Justin Trudeau (primer ministro)

Justin Trudeau (primer ministro) Chile: Gabriel Boric (presidente)

Gabriel Boric (presidente) Colombia: Iván Duque (Colombia)

Iván Duque (Colombia) Costa Rica: Rodrigo Chaves (presidente)

Rodrigo Chaves (presidente) Dominica: Roosevelt Skerrit (primer ministro)

Roosevelt Skerrit (primer ministro) República Dominicana: Luis Abinader (presidente)

Luis Abinader (presidente) Ecuador: Guillermo Lasso (presidente)

Guillermo Lasso (presidente) El Salvador: Alexandra Hill (canciller)

Alexandra Hill (canciller) Estados Unidos: Joe Biden (presidente)

Joe Biden (presidente) Granada: Nickolas Steele (ministro de Salud y Seguridad Social)

Nickolas Steele (ministro de Salud y Seguridad Social) Guatemala: Mario Adolfo Búcaro Flores (canciller)

Mario Adolfo Búcaro Flores (canciller) Guyana: Mohamed Irfaan Ali (presidente)

Mohamed Irfaan Ali (presidente) Haití: Ariel Henry (primer ministro)

Ariel Henry (primer ministro) Honduras: Enrique Reina (canciller)

Enrique Reina (canciller) Jamaica: Andrew Holness (primer ministro)

Andrew Holness (primer ministro) México: Marcelo Ebrard (canciller)

Marcelo Ebrard (canciller) Panamá: Laurentino Cortizo Cohen (presidente)

Laurentino Cortizo Cohen (presidente) Paraguay: Mario Abdo Benítez (presidente)

Mario Abdo Benítez (presidente) Perú: Pedro Castillo (presidente)

Pedro Castillo (presidente) San Cristóbal y Nieves: Thelma Browne (embajador ante la ONU)

Thelma Browne (embajador ante la ONU) Santa Lucía: Philip J. Pierre (primer ministro)

Philip J. Pierre (primer ministro) Suriname: Chandrikapersad Santokhi (presidente)

Chandrikapersad Santokhi (presidente) Trinidad y Tobago: Keith Rowley (primer ministro)

Keith Rowley (primer ministro) Uruguay: Francisco Bustillo (canciller)

La agenda del presidente Alberto Fernández

Fernández viajó acompañado por la primera dama, Fabiola Yáñez; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el canciller, Santiago Cafiero; la ministra de Salud, Carla Vizzotti; y la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti. También forman parte de la comitiva el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; su par de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz; y las secretarias de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, Cecilia Nicolini; además del jefe del Gabinete de Asesores, Juan Manuel Olmos; y el diputado nacional Eduardo Valdés.

Alberto Fernández, Sergio Massa, Santiago Cafiero y Vilma Ibarra en el avión que los lleva a Estados Unidos

Se prevé que la primera actividad oficial del mandatario sea asistir a una reunión con el presidente de General Motors Internacional, Shilpan Amin, este miércoles a las 17.15 (hora argentina). La agenda presidencial continúa a las 19, cuando los jefes de Estado de los países participantes serán recibidos por su par estadounidense, Joe Biden, y la primera dama. Finalmente, a las 21, se realizará la ceremonia que inaugurará el encuentro.

El jueves a las 19.10, Fernández intervendrá en el foro en calidad de titular la Celac y, según se detalló, expresará la necesidad de “una Latinoamérica unida y sin exclusiones”, lo cual hace referencia a la decisión de Estados Unidos de no invitar al encuentro a Venezuela, Nicaragua y Cuba.

Con información de Télam, Reuters y AP