Que hay detrás de la filtración de un audio de Lilia Lemoine con exabruptos hacia Espert, su esposa y Luis Rosales

En medio de una escalda de tensión dentro de las filas de La Libertad Avanza (LLA) por las internas que generó la visita de diputados a represores en Ezeiza, un audio de la autoría de la diputada nacional Lilia Lemoine comenzó a circular el martes por la tarde en redes sociales. El material, de poco más de un minuto y treinta segundos de duración y en el que Lemoine critica a José Luis Espert, su esposa María Mercedes González y al periodista Luis Rosales, aparece en un momento de fragilidad para el espacio oficialista. Las aclaraciones que la legisladora de LLA hizo respecto de sus dichos.

“Tanto [José Luis] Espert como [Luis] Rosales -quien fue candidato a presidente de Espert en 2019- son gays. Se apañan entre sí. La tapadera de Espert es Mechi [María Mercedes González]. Mechi es un vieja fea que no coge (sic) y se viste para el orto (sic). Pero es la que conocía de redes, no Espert. La que manejaba Twitter y movía gente era La Divagante -así se hace llamara María Mercedes González en su cuenta de X-. Por eso Espert tuvo cierto éxito en la redes. Fue ella, no Espert. Por eso él le dedica libros. Ahora, la mina, que habla de [Joseph] Goebbels, es la más maquiavélica de todas”, dice Lemoine al principio del audio.

“A mi siempre me dijo ‘Hola Lili, ¿vos todo bien?’. Pero después todos me tiraban mierda, me pegaban. La mina es la típica mosca muerta que hay, que dice ‘sí, sí, sí' y después te tira mierda por todos lados. Me tomó el pelo toda la campaña. Siguió bardeando. Pero lo hace estilo Rebeca Fleitas -actual legisladora de La Libertad Avanza (LLA) en la ciudad de Buenos Aires-, que no te enterás. Pero yo lo sé. Yo solo estaba esperando que me confirmaran un par de cosas”, suma.

Y completa: “Y ahora que me lo confirmaron, agarrate Mechi. Encima, Mechi es una mina maquiavélica. Así como Javier [Milei] tenía a Karina [Milei] -hermana del jefe de Estado y actual Secretaria General de la Presidencia-, Mechi sería eso para Espert. Si uno quisiera lastimar a Javier tendría que pegarle a Kari obviamente. Por eso Kari está cubierta. Ahora Mechi, la boluda (sic), piensa que como ella pasa por debajo del radar, nadie la tiene. ¿Por qué? Por que es fea, se viste como una ridícula, es una hipócrita. Se piensa que está re bien acomodada y escondida porque tiene perfil bajo. Bueno, no. ¿Sabes que no?”.

La explicación de Lilia Lemoine y el apuntado por la difusión del audio

En diálogo con LA NACION, Lemoine confirmó la veracidad de los audios y los situó en espacio y tiempo. “Son de 2021. Yo en ese momento estaba furiosa con [Julio] Rosales. Y los asesores de [José Luis] Espert me daban con todo y mal. Publicaban datos míos, me insultaban. Era un ida y vuelta” . Fuentes cercanas a La Libertad Avanza apuntan contra Eduardo Miguel Prestofelippo, más conocido como “El Presto”, a quien hacen responsable por la difusión del material.

La acusación no es aislada. El pasado sábado, en una entrevista radial, la diputada nacional había apuntado contra Prestofelippo en medio de una oleada de críticas dirigidas hacia la vicepresidenta, Victoria Villarruel. “Deje de prestarle atención a operadores castro chavistas. [Victoria] Villarruel, aprendimos a quererte. Te conocí en 2019, el mismo día que conocí a José Luis Espert y a El Presto. Ese día le armé una reunión a José Luis con El Presto, que era su candidato a diputado por Córdoba. Después de vernos, El Presto y el escritor Álvaro Sicarelli me invitaron a otra reunión. ¿Saben con quién nos juntamos? Con Victoria Villarruel”.

La respuesta de El Presto llegaría el domingo. “No la escucho porque me agota su timbre de voz y la sarta de pelotudeces que logra decir en menos de un minuto”, aclaró en un video que subió a la plataforma YouTube. Sobre un aparente vínculo cercano con Victoria Villarruel, sostuvo: “El único encuentro que tuve con la actual vicepresidenta fue en 2019 donde ella me obsequió un libro llamado “Jóvenes Idealistas”, que habla sobre la subversión y los ‘70. Nunca tuve un encuentro político”.

“Nuestro trabajo les molesta. A ellos les encantaría que nosotros, quienes hacemos El Presto y Data 24 -portal que dirige-, seamos obsecuentes al poder. Y como no lo somos, salen a atacarlos” , concluyó. Si bien el audio fue difundido el 20 de agosto en Data 24, ganó tracción en redes sociales este martes.

Las críticas de diputada nacional con Espert, “Mechi” y Rosales

Aun cuando los dichos de la secretaria de la Comisión de Ciencias en Diputados se retrotraen a 2021, Lemoine continuó polemizando con el ahora diputado nacional por La Libertad Avanza, su esposa y el ex candidato a vicepresidente por el Frente Despertar.

En lo que a Espert refiere, le endilgó hasta septiembre de 2023 haberse “vendido” a Juntos por el Cambio, espacio político al que se unió en junio del año pasado y dentro del cual apoyó a la precandidatura del ex jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. “Se fue a JxC y mide menos que [Nicolás] del Caño”, ironizaba. LA NACION intentó ponerse en contacto con Espert para consultarle sobre la filtración del audio, pero no obtuvo respuesta.

En relación a Rosales, Lemoine lo acusó en redes sociales en repetidas ocasiones de “tirarle mierda” (sic) a Javier Milei y “tener planes” para operar contra el ahora Presidente. “Espert y Rosales hacían todo lo posible por ensuciar a Javier. Intentaron armar un frente incluso para bajar la candidatura”, denunció.

Por último, respecto de María Mercedes González, a quien tildó en X de “psicópata”, acusó junto el economista de captar jóvenes para “radicalizarlos, usarlos y tirarlos” y puso en duda -como hizo en el audio que se filtro- que sea una “buena persona”.

La visita a los represores en Ezeiza, el motivo detrás del sin fin de internas en LLA

El frente político que tiene como principal referente a Javier Milei transita un presente turbulento. Las discusiones en LLA en el último mes surgieron a raíz de la visita del 17 de julio de seis diputados oficialistas a represores presos en el Penal de Ezeiza, entre los que se encontraban Alfredo Astiz.

La reunión provocó un terremoto en el espacio libertario y llevó a un sin fin de internas que se dirimen hasta el día de hoy. Entre ellas, destaca el conflicto entre Lourdes Arrieta con el resto del partido. Arrieta dijo que fue “engañada” para participar del encuentro y responsabilizó a titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Protagonizó además un escándalo en una reunión de bloque el pasado jueves, del cual también se filtró un audio. En este, se puede escuchar a la ahora exlegislador de LLA -iba a ser expulsada del bloque este martes pero terminó renunciando- denunciando haber recibido “amenazas” por parte de colegas y pares.

El fin de semana pasado, a sabiendas de que iba a ser expulsada, Arrieta compartió los chats del grupo de WhatsApp en el cual se coordinó la visita a los represores. No solo expuso a la integrantes de LLA que apoyaban la iniciativa. Reveló también la existencia de proyectos de ley para que represores obtengan prisión domiciliaria.

Otro frente de discusión que se desató a raíz de la visita fueron los reproches de Lemoine hacia Villarruel por no hacer hecho pronunciamiento alguno del encuentro. Tal fue el enfado de la exmaquilladora de Milei que replicó una foto de la vice junto al sacerdote Olivera Ravasi, quien organizó la reunión con represores.