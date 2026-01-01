Qué hay detrás del intento de Milei de armar un bloque regional de presidentes de derecha

Luego de distintos encuentros y charlas informales con mandatarios afines, el presidente Javier Milei aprovechó por estas horas las cámaras de una cadena internacional de noticias y reconoció que “trabaja” para conformar un bloque de presidentes de centro-derecha y derecha regional, con el objetivo de “plantarse” frente al socialismo “en sus diferentes versiones”. Un modo de sentar posición frente a la Venezuela de Nicolás Maduro, hoy asediada por la administración Trump, pero también en contraposición al liderazgo progresista del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

“Estamos intentando hacer un bloque, en el que nuestra propuesta sea abrazar las ideas de la libertad y plantarnos frente al cáncer del socialismo en sus distintas versiones: del siglo XXI o el woke, ni hablar de las versiones más extremas", dijo Milei en un tramo de la entrevista concedida el martes a la cadena CNN, que se conocerá completa en diez días. En esa nota, Milei precisó que se trata de un bloque de diez mandatarios, y que si bien no tienen un nombre, se está “trabajando y vamos a seguir avanzando” para darle forma al bloque regional.

Si bien desde el Gobierno afirmaron a LA NACION que el proyecto aún está dando sus primeros pasos, los últimos eventos mostraron a Milei junto a otros líderes regionales con los que hay coincidencias, la mayoría bajo el paraguas (o con el aval) de la administración norteamericana. En el ayuntamiento de Oslo, donde la dirigente opositora venezolana María Corina Machado recibió el Premio Nobel de la Paz, Milei compartió fila con Santiago Peña (Paraguay), José Muliño (Panamá) y Daniel Noboa (Ecuador). A los dos primeros los volvió a ver en la reciente cumbre de presidentes del Mercosur, en Foz de Iguazú. El flamante presidente boliviano Rodrigo Paz; su par de Perú, José Jeri; y los centroamericanos Nayib Bukele (El Salvador),Rodrigo Chavez (Costa Rica) y Luis Abinader (República Dominicana), también sostienen distintos grados de sintonía con las ideas “de la libertad”, al igual que los presidentes electos Nasry Asfura (Honduras) y José Antonio Kast (Chile), quien estuvo días atrás en la Casa Rosada, y asumirá su cargo el próximo 11 de marzo, con Milei como uno de sus invitados destacados, según confirmaron desde Presidencia.

Desde el Gobierno destacan que buena parte del grupo ya firmó comunicados conjuntos en relación no sólo en crítica al chavismo en Venezuela, sino además en apoyo al accionar de Estados Unidos en el mar Caribe y a las elecciones en Honduras, resueltas en favor de Asfura, el candidato de Washington.

“La región ha despertado de la pesadilla del socialismo del siglo veintiuno, que es una farsa”, afirmó Milei en la entrevista con el periodista Andrés Oppenheimer, de CNN. “Hay un giro hacia las ideas de la libertad”, había advertido el Presidente en Foz de Iguazú, con Lula da Silva sentado a pocos pasos.

Unidos –aunque con distinto énfasis- en el apoyo al por ahora postergado acuerdo con la UE- Milei y Lula mostraron en la cumbre de Foz de Iguazú posturas muy diferentes en relación a la crisis política en Venezuela y las maneras de resolverla. Mientras el brasileño hablaba de una potencial “catástrofe humanitaria” como consecuencia de una eventual intervención armada de Estados Unidos, y reiteraba (con el apoyo de Uruguay) el principio de no injerencia en asuntos internos de los Estados, Milei utilizó el término “narcodictador” para referirse a Maduro, y apoyó sin ambigüedades la “presión” de Trump contra el gobierno chavista, que incluye la presencia constante de personal militar en las cercanías del territorio venezolano.

Fue Trump, casi una década atrás, quien bendijo la creación del Grupo de Lima, un antecedente de las conversaciones actuales, ya que también nucleaba a gobiernos de derecha de la región, interesados en una “salida democrática” para Venezuela. El grupo, que integraban el entonces presidente Mauricio Macri y su par de Chile, Sebastián Piñera, contaba con el apoyo de los países de mayor tamaño e influencia en el continente como Brasil, México y Colombia. La Argentina dejó el grupo en 2021, ya bajo el gobierno de Alberto Fernández y con un clima político en la región muy diferente al actual.

“Que no estén hoy en ese grupo Brasil, México, Colombia o Canadá, que integraban aquel grupo de Lima, ya marca una diferencia. La crítica al multilateralismo y la idea de resolver el tema de Venezuela son correctas, su influencia, por el momento, sería menor”, puntualizó a LA NACION Fulvio Pompeo, ex secretario de Asuntos Estratégicos del gobierno de Macri, y actual secretario de Relaciones Internacionales de Pro.

Entusiasmado con el evidente cambio de tendencia ideológica en la región, en el Gobierno buscan enfatizar las semejanzas con otros eventuales integrantes del grupo, aunque casi ninguno de los potenciales aliados se defina como libertario. Las elecciones de mayo, en Colombia, donde se elegirá el sucesor de Gustavo Petro, y sobre todo las de Brasil, en octubre, en las que Lula buscará su reelección con Flavio Bolsonaro como uno de sus oponentes, serán cruciales para vislumbrar los alcances de la transformación ideológica del continente.