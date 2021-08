“¿Qué iba a hacer, cagarla a palos?”: María Eugenia Vidal se refirió a la frase de Aníbal Fernández para defender al Presidente

Esta mañana, la precandidata a diputada nacional en la ciudad de Buenos Aires por Juntos, María Eugenia Vidal, volvió a hablar del escándalo por las fotos del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yáñez, quien en medio del aislamiento estricto por coronavirus celebró junto al presidente Alberto Fernández y amigos pese a que los encuentros sociales estaban prohibidos. Tras rechazar el discurso de ayer del primer mandatario, que responsabilizó a su pareja por la convocatoria en la Quinta de Olivos, Vidal además se refirió a la defensa que hizo el interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), Aníbal Fernández, y lo tildó de machista.

“Es el machismo de echarle la culpa a la mujer”, aseguró la exgobernadora de Buenos Aires en relación a los dichos de Aníbal Fernández, que ayer a la mañana indicó: “La complicación la quieren poner porque la señora hizo una comida que puede ser criticable. ¿Qué va a hacer el marido? ¿Como en la edad media, 1200 años atrás, llegar y cagarla a palos? Puede haber cometido un error y ahí se agotó. Se equivocó, qué se le va a hacer”.

En diálogo con radio Mitre, Vidal afirmó luego: “Más allá de las responsabilidades que le competen a Fabiola, hay una responsabilidad del Presidente que es mayor. Los registros muestran que fueron horas de festejo, no fue un brindis. Lo único que vale es el perdón, eso es lo que queremos escuchar”.

Sobre el discurso de ayer de Alberto Fernández, que desde Olavarría en un acto dijo que él “no es careta”, que por eso iba a hablar de lo sucedido y que su “querida Fabiola” convocó a un brindis, que no debió haberse hecho y que es un hecho que lamenta, la precandidata de Juntos declaró: “Creo que el Presidente tenía que presentarse ante la Justicia. Tiene que recibir un juicio igual que cualquier otro ciudadano”.

Tras ello, al referirse a la campaña frente a las primarias del 12 de septiembre, indicó que la polémica llega en un momento clave para que la sociedad pueda dar su opinión sobre lo ocurrido: “Lo bueno del momento en que pasó esto es que le da oportunidad a los argentinos de elegir. Esta es una chance de decir basta a esta forma de conducir la Argentina”. “El castigo atronador debería demostrarse en los votos”, añadió.

El “coraje” de Alberto Fernández

Al ser consultada sobre las palabras del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, que ayer tras la explicación de Fernández del festejo dijo que el mandatario mostró un gran “coraje” al hacerse cargo, Vidal aseveró: “No lo había escuchado, es increíble. Este es el gobierno de la culpa es del otro. Coraje es sacar a los narcos de los barrios, es meter preso a cien barrabravas, ¿coraje no es reconocer a medias un privilegio mientras los argentinos estábamos encerrados y culpar a la mujer? Eso no es coraje, eso es vergüenza”.

Por último, la exgobernador habló sobre la polémica en torno al expresidente Mauricio Macri, quien fue acusado ayer de no respetar la cuarentena dictada desde el Gobierno a todos aquellos que regresan al país desde el extranjero, y dijo que lo que el oficialismo intenta con esto es correr el foco de la atención.

Macri volvió el lunes desde Europa y un inspector le labró ayer por la tarde un acta porque no se encontraba en el domicilio que había declarado para cumplir el aislamiento de siete días. Sin embargo desde el entorno del líder de Pro dijeron a LA NACION que el exmandatario no incumplió con la medida sino que se mudó de una a la otra residencia de tiene en la provincia y había pedido autorización a las autoridades para hacerlo.

“Lo único que hizo es notificar que el aislamiento iba a pasar a hacerlo de una casa a la otra. Eso fue aceptado, no corresponde ni una multa ni intentar desviar la atención”, dijo Vidal y al ser preguntada sobre el responsable de filtrar las imágenes del cumpleaños de la primera dama, cerró: “Seguro que del macrismo no salió la foto. El macrismo no entra al cumple de Fabiola ni participa en esas fiestas”.

La foto del cumpleaños de Fabiola Yañez en Olivos, el 14 de julio de 2020

