“Que la gane porque está bien la economía”: la curiosa frase de Máximo Kirchner sobre la reelección de Milei

A poco más de un año de las elecciones de 2027, el diputado de Unión por la Patria (UxP) y referente de La Cámpora, Máximo Kirchner, dejó una curiosa frase sobre la posibilidad de que el presidente Javier Milei obtenga la reelección. “Que la gane porque está bien la economía”, manifestó el hijo de la exmandataria Cristina Kirchner.

El jefe de La Cámpora aclaró que no desea que le vaya mal al país, aunque aseguró que será difícil “que la realidad mejore” con la actual política económica del Gobierno.

“Si mejorara la economía, ganaría la elección. Que la gane porque está bien la economía. Si no, pareciera que uno desea otra cosa”, dijo en diálogo con el canal de streaming de la señal Crónica.

Máximo Kirchner

Y resaltó: “Ninguna de nuestras propuestas en el Congreso tienen que ver con hacerle daño al Gobierno y a los argentinos y argentinas”.

El legislador sostuvo que el peronismo puede construir una alternativa, aunque advirtió que hay que “discutir seriamente” hacia dónde va la fuerza política. “Lo principal de eso tiene que ver con buscar representar y saber qué queremos representar”, expresó.

“Vamos a dar el debate y estamos con la esperanza de convencer a todos los argentinos de que esta forma de vivir no es la única”, agregó.

Máximo Kirchner Hernán Zenteno - LA NACION

A su vez, afirmó que de forma urgente hay que “revisar” la política impositiva para que exista “justicia fiscal” en el país. “Hay que construir un equilibrio social de vuelta, porque se está rompiendo”, dijo.

La respuesta a Bullrich

En otro fragmento de la entrevista, Máximo Kirchner le respondió a la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, quien había dicho en una entrevista que no tomaría un café con él por considerarlo el “guardián de una ideología fracasada”.

Patricia Bullrich Nicolás Suárez

“Yo tomo té o mate, té amargo generalmente, que es una costumbre que viene del sur”, expresó irónicamente el legislador.

También le apuntó la senadora libertaria por los vínculos que tuvo con diferentes gobiernos. ”No sé cuál Bullrich habla. La Bullrich de [Fernando] De La Rúa, la Bullrich de [Mauricio] Macri, la Bullrich de Milei", enumeró.

Y también agregó: “La Bullrich que conocí de chiquito, yendo a Río Gallegos con gente de la Juventud Peronista, yendo a ver a Néstor y Cristina”.

Y dijo que aún tiene una “foto muy linda” de un café de Río Gallegos “donde están las dos sentadas charlando”, en referencia a Bullrich y a la exmandataria.

Cruce a Milei por el aborto y la tasa de natalidad

Luego de que Milei culpara al aborto por la caída en la baja de la tasa de natalidad del país durante su discurso en el Council of the Americas, Máximo Kirchner recordó que la ley de interrupción voluntaria del embarazo se sancionó en 2020 y que esa tasa “viene decayendo desde 2015″.

Javier Milei en la 23° edición del Council of The Americas Ricardo Pristupluk

“Está diciendo una mentira para tratar de dividir más. No le interesan ni los pañuelos verdes ni celestes. Solo está viendo qué se puede llevar de la situación o qué puede justificar de lo que está pasando”, señaló.

En ese contexto, Máximo Kirchner relató nuevamente la experiencia personal que le tocó vivir en 2011 cuando perdió un hijo con su exesposa Rocío García.

Máximo Kirchner (Foto: Instagram @maximockirchner)

“Tengo dos hijos, Néstor Iván y María Emilia, y me tocó perder otro con mi exmujer que fue en las PASO de 2011. Siempre que tuve una situación de embarazo, estuvo la decisión de tener al hijo o hija. Eso no quita que haya una argentina que no quiera hacerlo por el motivo que fuere y que debe tener acceso a la salud pública”, relató.

“Era más simple que discutirlo en términos de asesinos o no asesinos. Todo esa fue una cuestión muy maniquea, como la de cultura woke. ¿Eso a mi qué me interesa? Eso viene de Estados Unidos. Yo tengo una cultura argentina", subrayó.

La intimidad de Cristina Kirchner en su prisión domiciliaria

El jefe de La Cámpora también hizo referencia a la rutina diaria que mantiene Cristina Kirchner en su departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad.

Cristina Kirchner, en el departamento de San José 1111 EMILIANO LASALVIA - AFP

“Está aprendiendo chino e inglés. No la quiebran. Y hay dirigentes que están afuera que no hacen un ‘zorongo’ en todo el día. Ella hace ejercicio todas las mañanas, se alimenta sanamente. Y debe ser una de las dirigentes que más leyó sobre Inteligencia Artificial”, manifestó.