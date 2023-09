escuchar

Las elecciones generales en Santa Fe son este domingo 10 de septiembre, por lo que los ciudadanos habilitados para sufragar deben saber qué pasa si no votan en estos comicios provinciales.

Al igual que ocurrió en las PASO locales, celebradas el pasado 16 de julio, el voto es obligatorio, por lo cual no emitir sufragio es una falta que acarrea una sanción. Según lo dispuesto por la provincia, las multas replican lo que ocurre a nivel nacional.

En este sentido, el Código Electoral define: “Se impondrá una multa de $50 a $500 al ciudadano mayor de 18 años y menor de 70 que no emita su voto y no se justifique ante la Justicia Nacional Electoral dentro de los 60 días de la elección en cuestión. Además, la persona será incluida en el Registro de Infractores por no haber sufragado y, según el artículo 18, no podrá ser designado para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años”.

Las personas que no hayan votado en las PASO santafesinas si deben hacerlo en los comicios generales

La legislación también establece que corresponderá al juez federal con competencia electoral de distrito comunicar la justificación o pago de la multa al juez electoral donde se encontraba inscripto el ciudadano. Cuando se acredite la no emisión por alguna de las causales que prevé el artículo 12 de la ley electoral, se entregará una constancia al efecto.

Qué se vota en las elecciones de Santa Fe

La provincia de Santa Fe celebra el 10 de septiembre sus elecciones generales, donde además de gobernador, vice y legisladores locales, se dirimen mandatos de intendentes y otros cargos comunales. Los candidatos surgen de los resultados en las elecciones PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) de la provincia.

En concreto, los votantes santafesinos habilitados por el padrón electoral votan, además de los cargos al ejecutivo local, a 50 diputados y 19 senadores provinciales, 46 intendentes, 217 concejales y más de 1600 miembros de comunas.

Dónde voto: consultá el padrón electoral en Santa Fe

El Tribunal Electoral de Santa Fe puso a disposición de los ciudadanos el padrón definitivo de la provincia para sus comicios locales. Por lo tanto, quienes quieran saber cuál es lugar que se les asignó para sufragar deben ingresar a este link, seleccionar su género, escribir su número de DNI, completar el código de seguridad de la página e indicar si son argentinos o extranjeros.

De ese modo, automáticamente, el sistema exhibirá la información exacta de dónde deben ir a votar, al precisar el nombre y dirección del establecimiento asignado, como así también el número de mesa y número de orden.

Qué documentos se necesitan para votar en Santa Fe

El Tribunal Electoral de la provincia de Santa Fe, en línea con lo que dispone el Ministerio del Interior para las elecciones nacionales, informa que los documentos válidos para votar en las elecciones del 10 de septiembre son los siguientes:

Libreta cívica

Libreta de enrolamiento

DNI libreta verde

DNI libreta celeste

DNI tarjeta

Cuáles son los documentos con los que podés votar

Es importante recordar a los electores santafesinos que el documento a presentar en la mesa de votación debe ser el mismo que figura en el padrón o uno posterior.

