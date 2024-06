Qué pasó en la audiencia antes del fuerte cruce entre Juan Grabois y Leila Gianni

Escuchar

Con reproches, reclamos e invitaciones para “hablar afuera”. Así fue la tensa audiencia antes del fuerte cruce entre Juan Grabois y Leila Gianni que casi termina en violencia física. Un video que subió el dirigente social a sus redes sociales dejó en evidencia que los agravios comenzaron a gestarse antes de la discusión que mantuvieron en los pasillos de Comodoro Py por la polémica que se desató por los alimentos retenidos por el Ministerio de Capital humano, que conduce Sandra Pettovello.

La audiencia fue en la Cámara Federal y la encabezaron los camaristas Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico. El Gobierno pidió revertir la orden del juez Sebastián Casanello para que Capital Humano entregue un plan de distribución de alimentos. Por otro lado, Gianni interrumpió por lo menos cuatro veces a Grabois, mientras él la insultaba frente a los jueces. El dirigente social, a su vez, increpó a los magistrados por no detenerla y la audiencia casi se suspende.

“Voy a tratar de circunscribirme al motivo de la apelación aunque la doctora preopinante no lo hizo. Habló de ‘militantes del hambre’, de fiscales militantes, de jueces militantes. Yo sé que es difícil enfrentarse a un Estado que está patoteando permanentemente al Poder Judicial, espero que Dios los ilumine para tomar una decisión de acuerdo al derecho y la justicia”, comenzó Grabois con su exposición.

Tras ello, continuó: “Que acá hay delito penal lo reconoce el propio ministerio en su comunicado del 30 de mayo, y leo, “donde se ha llevado a cabo una auditoría y ha decidido limitar las competencias de los funcionarios y empleados responsables que por mal desempeño de sus tareas no han realizado un control permanente del stock y de vencimiento de mercadería”.

En ese marco, arremetió contra el Gobierno por retener mercadería y cometer “delitos”. “Gracias a Dios que hicimos la denuncia, porque sino 400.000 cajas de leche en polvo se hubiesen vencido, es muchísima comida que no hubiese llegado a la gente. Esta es una medida cautelar en el arco de una causa por incumplimiento de deberes de funcionario, que es evidente porque lo están reconociendo. No solamente lo reconocen sino que echaron al funcionario directamente responsable y lo denunciar penalmente ante la Oficina Anticorrupción. Entonces, que hay delito, hay delito, después habrá que deslindar quién es más o menos culpable”, explicó.

Fue en ese momento en que el dirigente social comenzó a apuntar contra la abogada Leila Gianni por pertenecer a varios gobiernos. “La señora Leila habla de ‘militantes del hambre’, no sé si se refiere a los militantes que estaban cuando ella era funcionaria kirchnerista, de Alberto Fernández, de [Mauricio] Macri o ahora que es funcionaria de La Libertad Avanza, yo no soy ningún militante del hambre, yo he combatido toda mi vida contra el hambre”, aseveró.

Inmediatamente después de esa declaración, Gianni interrumpió a Grabois, a lo que él respondió: “Silencio. Shh, calladitos. Yo no los interrumpí cuando decían que era militante del hambre”.

Gianni, por su parte, redobló la apuesta: “No faltes el respeto a la Cámara, si querés hablar sobre mí lo hacemos afuera, no en este lugar. ¿O no te da la nafta para hablar afuera? Si querés hablar sobre mi persona lo hacemos afuera”.

Tras ello, Grabois increpó a los camaristas para que no se permita que Gianni vuelva a interrumpir. “Limítese al motivo de la apelación”, le pidió el camarista Martín Irurzun. Y el dirigente social respondió: “¿Vale la pena interrumpir al otro o solo vale para el Estado? Vale que un representante del Estado interrumpa una audiencia y acá los tres jueces no hacen absolutamente nada”.

Luego, Grabois retomó la palabra y enumeró dichos de distintos funcionarios del Gobierno sobre los alimentos acopiados. Por ejemplo, recordó cuando Pablo De la Torre -que fue despedido de Capital Humano- aseguró que los alimentos eran para catástrofes, cuando Gianni dijo que la mayoría de la mercadería era yerba de mala calidad y cuando el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, indicó que no había alimentos retenidos. “Al final había leche por vencerse. ¿Cuántas mentiras contamos ya? Ellos que plantean un nuevo paradigma sin intermediarios. están poniendo un intermediario”, dijo el dirigente sobre el acuerdo con la Cooperadora para la Nutrición Infantil (Conin) para repartir la mercadería. “Por ahí es más acorde a las ideas fanáticas que profesan algunos de ustedes, pero es un intermediario al fin”, agregó.

Y siguió: “Ellos presentaron dos veces el stock, la primera con un número, la segunda con otro y ahora hay faltantes. ¿No serán los alimentos podridos que sacaron para evitar otro nuevo escándalo además de los rugbiers que pagaban en dólares a través de la Organización de Estados Iberoamericanos? ¿No será que los sacaron para ocultar un delito?”

Inmediatamente, Gianni volvió a interrumpir: “Te estás yendo de objeto”.

“Lamento que Leila no pueda mantener su temperamento y después conversaremos”, cerró Grabois.

Minutos después, se desató el fuerte cruce. “Dejá de usar el nombre de Dios en vano”, dijo Gianni ni bien cruzó la puerta de la sala de audiencias. Grabois le contestó recordándole su zigzagueante pasado político: “Estuviste con Alberto [Fernández], [Mauricio] Macri, Cristina [Kirchner]. La ladrona sos vos y como abogada, sos berreta”. Y siguió: “Tenés un pingüino tatuado y un león en la remera. Cuca ladrona”. La remera de Gianni, en efecto, era negra y tenía estampado en blanco el dibujo de un león.

Ella le contestó: “Al pingüino se lo comió el león”. Le dijo además: “Dejá de extorsionar gente mandándolos a los actos por una bolsa de comida. Tarado”.

LA NACION

Temas Juan Grabois