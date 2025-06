La casa del diputado nacional por La Libertad Avanza se vio afectada por un incidente que rápidamente apareció en las redes. Un grupo de personas provocó actos vandálicos frente a su casa y dejaron un mensaje directo y provocador. El hecho generó una ola de reacciones, desde el apoyo de figuras políticas hasta el repudio de diversos sectores.

¿Qué pasó en la casa de Espert?

El incidente ocurrió en la noche del lunes, cuando un grupo de individuos bajó de una camioneta frente al domicilio de Espert en la provincia de Buenos Aires. Según relató el propio diputado, los agresores esparcieron estiércol de caballo en el frente de su casa y colgaron un cartel con la leyenda: “Acá vive la mierd... de Espert”.

José Luis Espert denunció en redes sociales actos de vandalismo

Espert compartió imágenes del hecho en sus redes sociales, donde expresó su indignación y atribuyó el ataque a sectores kirchneristas. “Esto pasó recién en mi casa, una muestra de lo que es el kirchnerismo, de lo que padecimos los argentinos todos estos años. No nos van a detener con nada”, escribió el legislador en su cuenta de X.

Esto pasó recién en mi casa, una muestra de lo que es el kirchnerismo, de lo que padecimos los argentinos todos estos años. NO NOS VAN A DETENER CON NADA pic.twitter.com/dc5qxdDtJa — José Luis Espert (@jlespert) June 17, 2025

¿Cómo relató Espert el incidente?

En diálogo con LN+, Espert brindó detalles sobre lo sucedido. “Alrededor de las 19 bajaron de una camioneta grande entre cinco y seis personas, de las cuales dos eran mujeres. Uno de ellos filmando lo que hacían. Llenaron de estiércol de caballo todo el frente de la casa y colgaron un cartel que dice: ‘Acá vive la mierd... de Espert’”, describió el diputado.

José Luis Espert denunció actos de vandalismo en su domicilio

¿A qué atribuye Espert el ataque?

El diputado nacional relacionó el ataque con una frase que pronunció días atrás durante una charla en la Universidad Católica Argentina (UCA), donde criticó a Florencia Kirchner. Según Espert, sus palabras fueron “torcidas” por sectores kirchneristas para justificar el ataque.

“Una parte de los medios, pero particularmente del kirchnerismo, ha torcido casi totalmente lo que pasó en la UCA”, afirmó Espert. El diputado explicó que en ese panel recordó un tuit de 2014 donde criticaba a Cristina Kirchner y a su hija Florencia, y que los kirchneristas “no se pueden agarrar de eso para lo que están haciendo”.

Espert fue abucheado tras decir un duro insulto a Florencia Kirchner en una conferencia en la UCA

Espert aseguró que está “acostumbrado” a este tipo de ataques por parte del kirchnerismo. Recordó que en 2004, tras criticar el canje de deuda, fue denunciado penalmente por Néstor Kirchner. También mencionó los ataques sufridos durante el conflicto con el campo en 2008.

¿Qué mensaje le envió Espert al kirchnerismo?

El diputado fue contundente al dirigirse al kirchnerismo: “Le digo al kirchnerismo que haga lo que quiera conmigo, pero que no se meta con mi familia. El kirchnerismo representa lo peor que puede representar un político en la Argentina. Además de robarle al pueblo, lo dejan hambreado. Representan todo lo que no quiero que a este país le pase”.

¿Qué acciones legales tomará Espert?

Según relató el diputado, su esposa se encuentra en contacto con la policía para realizar la denuncia correspondiente e iniciar una investigación sobre el hecho. Espert espera que las autoridades logren identificar a los responsables y que se apliquen las sanciones correspondientes.

¿Cuál fue la reacción de Javier Milei?

La publicación de Espert no tardó en ser replicada por el presidente Javier Milei, quien manifestó su apoyo al diputado y condenó el ataque. “No nos van a intimidar. El rumbo no se negocia”, sentenció Milei, para reafirmar la postura del gobierno frente a este tipo de acciones.

NO NOS VAN A INTIMIDAR.

EL RUMBO NO SE NEGOCIA.

Fin.



Cc: @jlespert https://t.co/xG9jWZ0hAJ — Javier Milei (@JMilei) June 17, 2025

