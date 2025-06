José Luis Espert denunció actos de vandalismo en la puerta de su casa: “No nos van a detener”

El diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert, denunció en redes sociales actos de vandalismo -que atribuyó a kirchneristas- en la puerta de su domicilio en provincia de Buenos Aires. En diálogo con LN+ consideró que fue un hecho “injustificable”, pero señaló que está “acostumbrado” al ataque del kirchnerismo.

A través de un posteo en X, el legislador compartió imágenes en las que se puede ver a un grupo de individuos cuando bajan de una camioneta y despliegan un cartel con la consigna “Acá está la mierda de Espert”.

“Esto pasó recién en mi casa, una muestra de lo que el kirchnerismo, de lo que padecimos los argentinos todos estos años. No nos van a detener con nada”, escribió el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. La publicación de Espert fue replicada por Javier Milei, que sumó: “No nos van a intimidar. El rumbo no se negocia”.

Esto pasó recién en mi casa, una muestra de lo que es el kirchnerismo, de lo que padecimos los argentinos todos estos años. NO NOS VAN A DETENER CON NADA pic.twitter.com/dc5qxdDtJa — José Luis Espert (@jlespert) June 17, 2025

A los pocos minutos, Espert explicó qué ocurrió en diálogo con LN+. “Mi esposa está hablando con la policía”, contó y aseguró: “Fue la que vio bien lo que pasó”. “Alrededor de las 19 bajaron de una camioneta grande entre cinco y seis personas, de las cuales dos eran mujeres. Uno de ellos filmando lo que hacían. Llenaron de estiércol de caballo todo el frente de la casa y colgaron un cartel que dice: ‘Acá vive la mierda de Espert’ (sic)”.

El diputado nacional relacionó lo ocurrido con su frase de la semana pasada durante una charla en la Universidad Católica (UCA) en donde criticó a Florencia Kirchner. “Una parte de los medios, pero particularmente del kirchnerismo, ha torcido casi totalmente lo que pasó en la UCA”, postuló Espert y agregó: “Yo estaba en un panel de comunicación política, donde había cuatro políticos de larga historia y aparecía yo como un outsider, que con 63 años hace 6 que hago política. Alguien que dice cosas fuertes, bien políticamente no correctas, y les contaba a los que estaban en el panel conmigo lo difícil que es para mi equipo contenerme a mí, porque soy un tipo que hizo todo solo en la vida. Sin equipo, sin que me digan lo que tenía que hacer o decir”.

Cc: @jlespert https://t.co/xG9jWZ0hAJ — Javier Milei (@JMilei) June 17, 2025

“Recordaba un tuit mío de 2014, desafortunado, donde puteaba a Cristina Kirchner. En ese momento, la hija (Florencia) había dicho: ‘Parece ser que el problema es ser Kirchner’, y yo me referí de mala manera a ella y a la madre. Y lo conté como algo desafortunado, que a veces los equipos de comunicación se vuelven locos con alguien antisistema... Y saltaron los kirchneristas. No se pueden agarrar de eso para lo que están haciendo”.

En ese sentido, el diputado consideró: “El kirchnerismo me tiene acostumbrado a esto. En 2004, como no estaba de acuerdo con el canje de deuda que estaban pergeñando, me tuve que comer una denuncia penal de Néstor Kirchner, recién presidente, como si fuera un complotador. En 2008, con lo del campo, con mis hermanos, se sufrirlo también”.

Por último insistió en que se trató de un hecho “injustificable”. “Le digo al kirchnerismo que haga lo que quiera conmigo, pero que no se meta con mi familia. El kirchnerismo representa lo peor que puede representar un político en la Argentina. Además de robarle al pueblo, lo dejan hambreado. Representan todo lo que no quiero que a este país le pase”, indicó.