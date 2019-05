Qué piensan los dialoguistas: en Cambiemos, pero con nuevas reglas

Daniel Salvador, vicegobernador bonaerense Crédito: Mauro Alfieri

Apoyan la candidatura de Macri y proponen negociar con Alternativa Federal de cara a la segunda vuelta

¿La UCR debe permanecer en Cambiemos?

La respuesta es un sí rotundo y tajante. Este sector sostiene que el radicalismo debe ratificar su permanencia en la coalición gobernante y descree que otros candidatos, como el exministro de Economía Roberto Lavagna, conduzcan al partido al triunfo en las elecciones de octubre.

"Lavagna está pinchado, no levanta en las encuestas", enfatizan. En una jugada que buscó marcar terreno, el vicegobernador bonaerense Daniel Salvador motorizó la semana pasada la convención provincial, que promovió la continuidad de Cambiemos y ratificó la candidatura presidencial de Macri.

La postura de los radicales bonaerenses es significativa porque Buenos Aires tiene 70 de los 347 convencionales nacionales. No participaron del mitín algunos dirigentes históricos, como Ricardo Alfonsín, Federico Storani y Juan Manuel Casella.

¿Incluir al peronismo no kirchnerista en Cambiemos?

En un primer momento, y en línea con la Casa Rodada, este sector no estaba de acuerdo con abrir Cambiemos a sectores del llamado "peronismo republicano". Sin embargo, la caída en las encuestas y la perspectiva de una derrota electoral obligó a los dirigentes dialoguistas del radicalismo a repensar su estrategia. Ya no rechazan de plano una alianza con el peronismo no kirchnerista. Por el contrario, ahora sostienen que serán indispensables si Macri logra superar la primera vuelta y enfrenta al kirchnerismo en el ballottage.

En esta hipótesis, el sector dialoguista cree que el peronismo de Alternativa Federal quedará relegado al tercer lugar y, por lo tanto, fuera de competencia. Ese sería el momento para entablar negociaciones e incorporarlo a la coalición.

¿Macri debe ser el candidato de Cambiemos?

Para este sector, no hay otra alternativa. Macri es quien lidera el espacio y, por lo tanto, debe ser su candidato presidencial.

A quienes agitan la bandera de una posible postulación de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, este sector les responde que, de ser así, el principal distrito del país quedaría huérfano de candidatos, además de exhibir un síntoma de debilidad del oficialismo a nivel nacional.

"Hay que ratificar una fórmula e ir todos juntos. Quien lidera este espacio es Mauricio Macri", enfatizó en los últimos días el gobernador correntino, Gustavo Valdés, con lo que marcó distancia con Cornejo.

En la misma línea se pronunciaron el tucumano José Cano y el senador radical por La Rioja Julio Martínez, en respuesta al documento crítico que pretende aprobar Cornejo en la convención. "En el radicalismo siempre hubo opiniones, hubo debate, hubo organicidad. El candidato es Macri: él es el que tiene que ser presidente", enfatizó Martínez, postulante a gobernador de su provincia.

¿Primarias, sí o no?

Este sector es renuente a que se celebren elecciones primarias en el seno de Cambiemos. En esto coinciden con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el círculo que rodea al Presidente.

Sin embargo, hay matices. Según Mario Negri, jefe del interbloque de diputados de Cambiemos, no habría que descartar las primarias en el caso de que sea necesario potenciar el espacio con vistas a las presidenciales. Además, sería un instrumento útil para contener a aquellos votantes enojados con la gestión de Macri, pero que no quieren virar hacia el kirchnerismo. "Las primarias deben ser en todo caso una táctica para fortalecer Cambiemos. No deberían ser utilizadas para el enfrentamiento entre los socios", enfatizó el cordobés.

Desde la Casa Rosada insisten en evitar la interna. "Si hay PASO, cada socio debería presentar sus listas de candidatos legislativos y el que gane se lleva todos los lugares", retrucan cerca de Marcos Peña.

Negociar con el macrismo

Una vez finalizada la convención nacional, este sector propone la creación de una comisión que negocie las reglas de juego con el macrismo. Sin embargo, no quiere darle un cheque en blanco a Cornejo, por lo que propone que la comisión esté integrada por los también gobernadores Morales y Valdés, el vicegobernador bonaerense Salvador y un representante de cada bloque legislativo.

Esa negociación deberá procurar que la coalición se dé un esquema de funcionamiento, así como asegurar que la UCR tenga garantizada la renovación de las bancas que pone en juego este año. Para eso, los dialoguistas sugieren que se acuerden listas comunes de candidatos con Pro y la Coalición Cívica.

Los impulsores de la continuidad

Daniel Salvador, vicegobernador bonaerense

Socio de Vidal, lidera a los radicales que desean permanecer en Cambiemos y respaldan la candidatura de Macri. Anticipó la convención bonaerense para enviar ese mensaje a la dirigentes que se reunirán hoy.

Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes

No solo salió a encolumnarse detrás de la candidatura de Macri, como lo hizo también el tucumano José Cano y el senador riojano Julio Martínez, sino que rechaza la posibilidad de unas PASO presidenciales.

Jesús Rodríguez, Auditor General de la Nación

Sin ocupar cargos en el partido, es uno de los radicales que más articulan con el Gobierno. Su apuesta pasa por sostener la coalición sin descartar que puedan sumarse aliados, pensando en la gobernabilidad.