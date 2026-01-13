Qué se sabe de las negociaciones por la Reforma laboral de Milei

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, convocó este martes a la mesa política oficialista para coordinar los avances legislativos de la Reforma laboral en la Casa Rosada. La reunión de los principales funcionarios del Gobierno nacional tiene como fin ajustar la estrategia parlamentaria previa al debate en el Senado. El Poder Ejecutivo aspira a sancionar la normativa durante la primera quincena de febrero bajo un esquema de trabajo conjunto entre ambas cámaras.

Cómo avanzan las negociaciones por la Reforma laboral de Milei

El oficialismo puso en marcha una maquinaria política y técnica para asegurar los 37 votos necesarios en la Cámara Alta. La jefatura de Gabinete citó para el viernes 16 de enero a la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, y al asesor Santiago Caputo. También participarán el ministro del Interior, Diego Santilli, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Patricia Bullrich lidera el bloque de La Libertad Avanza en el Senado y coordina el equipo de especialistas técnicos X @PatoBullrich

Existe la posibilidad de que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, integre este encuentro inicial del año. La administración nacional pretende que el texto no sufra alteraciones de fondo respecto al dictamen que obtuvo el 18 de diciembre pasado. Los funcionarios definieron una metodología de trabajo en espejo: el documento que logre la aprobación en el Senado debe replicarse de manera idéntica en la Cámara Baja.

El cronograma oficial establece que el debate en el recinto ocurra el 10 o el 11 de febrero. Una comitiva de especialistas coordinada por la abogada Josefina Tajes analizará las propuestas externas entre el 16 y el 26 de enero. El equipo técnico de Bullrich monitoreará cada sugerencia antes de la etapa de discusión directa entre los senadores.

Reforma Laboral El Gobierno Propone Cambios Para Reducir Los Juicios

Cerca del asesor Caputo sostienen que la versión actual ya contempla modificaciones previas surgidas del Consejo de Mayo. La Casa Rosada considera que el proyecto representa una herramienta razonable para el mercado de empleo y descarta que constituya una flexibilización extrema de las condiciones actuales.

El rol de los gobernadores en la búsqueda de consensos

Diego Santilli inició este lunes una gira por el interior del país para sumar respaldos provinciales a la modernización laboral. El ministro del Interior se reunió en Chaco con el gobernador Leandro Zdero. El mandatario chaqueño prometió su apoyo a la iniciativa y resaltó la importancia de abandonar las fórmulas económicas del pasado.

La sintonía entre Balcarce 50 y la gestión de Zdero se tradujo en beneficios financieros concretos: el Ministerio de Economía transfirió 40.000 millones de pesos para cubrir el déficit de la caja jubilatoria provincial. Chaco también recibió aportes del tesoro nacional por 11.000 millones de pesos durante el último período.

Milei habla de la reforma laboral

La estrategia del Ministerio del Interior contempla reuniones con el mandatario de Mendoza, Alfredo Cornejo, y el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto. Otros referentes como Osvaldo Jaldo de Tucumán manifestaron públicamente su intención de acompañar los cambios. Según Jaldo, las normas deben adaptarse al avance tecnológico y a la incorporación de robótica en la industria para evitar el desempleo.

El oficialismo confía en que los incentivos fiscales y los recursos para obras clave funcionarán como motores para atraer a la oposición dialoguista. Santilli y Bullrich actúan como las espadas principales para negociar con los diez senadores de la Unión Cívica Radical que todavía no definieron su postura.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Cecilia Devanna.