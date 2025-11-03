Qué se sabe de los cambios en el gobierno de Milei hoy, lunes 3 de noviembre

Las especulaciones acerca de un cambio de gabinete en el gobierno de Javier Milei, que se iniciaron en vísperas de las elecciones legislativas y tomaron fuerza tras los resultados, concluyeron en nuevas designaciones -algunas estimadas y otras sorpresivas-.

Entre las salidas dentro del oficialismo resonaba el nombre de Guillermo Francos, quien hasta el viernes pasado se desempeñaba como jefe de Gabinete de la Nación. Tras su renuncia, dada a conocer por su cuenta en la red social X, el Presidente nombró en su lugar al entonces vocero presidencial y legislador electo en la ciudad de Buenos Aires, Manuel Adorni.

Sin embargo, ese movimiento no fue el único y se reflejó en otra baja, no tan esperada: la dimisión del ministro del Interior, Lisandro Catalán, quien había asumido su cargo hace poco más de un mes. La sorpresa también repercutió en su reemplazo: Milei confirmó al flamante diputado electo en la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli.

En este contexto, surgieron nuevos interrogantes acerca del rol que ocupará Santiago Caputo -principal asesor del Gobierno, quien aspiraba a sumar atribuciones oficiales en el gabinete tras las elecciones- y los espacios vacante que dejaron Adorni en vocería -que podría quedar a cargo del Javier Lanari, actual subsecretario de Prensa de la Nación-; Patricia Bullrich, actual ministra de Seguridad de la Nación, y Luis Petri, ministro de defensa de la Nación, ambos diputados electos en las últimas elecciones del domingo, que deberían asumir sus bancas en el Congreso el próximo 10 de diciembre.

Así quedó el nuevo gabinete del gobierno de Javier Milei

Nuevo gabinete del gobierno de Javier Milei

Guillermo Francos

Guillermo Francos en la Cámara de Diputados Fabián Marelli - LA NACION

Guillermo Francos fue jefe de Gabinete de la Nación hasta el viernes pasado. Hizo formal su renuncia a través de su cuenta en la red social X. En su lugar, Milei designó al ahora exvocero presidencial, Manuel Adorni.

Manuel Adorni

Manuel Adorni durante una conferencia de prensa en Casa Rosada Captura

Manuel Adorni se desempeñó como vocero presidencial hasta el viernes pasado, cuando el Presidente lo designó como jefe de Gabinete de la Nación tras la salida de Francos. Versiones indican que su rol podría ser ocupado por el actual subsecretario de Prensa de la Nación, Javier Lanari.

Javier Lanari

El ahora exvocero presidencial Manuel Adorni junto al subsecretario de prensa, Javier Lanari

Javier Lanari, actual subsecretario de Prensa de la Nación. Podría ser nombrado como vocero presidencial luego de que Adorni asuma como jefe de Gabinete de la Nación.

Lisandro Catalán

Lisandro Catalán en una conferencia desde el Centro de Cómputos Captura

Lisandro Catalán presentó su renuncia tras la decisión de Francos. Se desempeñaba como ministro del Interior y será reemplazado por el diputado bonaerense electo, Diego Santilli.

Diego Santilli

Diego Santilli en la Cámara de Diputados MARCOS BRINDICCI

Tras ocupar el lugar de José Luis Espert, en medio de una escandalosa salida del Gobierno por sus vínculos con el empresario “Fred” Machado (investigado por narcotráfico y lavado de dinero y estafa), Diego Santilli fue elegido para ocupar una banca en el Congreso de la Nación a partir del 10 de diciembre. Sin embargo, con el nuevo diseño del Gabiente, el Presidente lo convocó para ocupar el lugar vacante que dejó Catalán en Interior.