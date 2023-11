escuchar

Tras ganar las elecciones presidenciales, Javier Milei dio algunas definiciones sobre su futura gestión y, si bien no hizo mención específica a Aerolíneas Argentinas, adelantó que venderá las empresas estatales a privados.

“Todo lo que pueda estar en las manos del sector estatal, pasará al sector privado”, indicó el presidente electo este lunes en diálogo con Radio Mitre. Asimismo, aseguró que privatizará la Televisión Pública, Radio Nacional y la agencia nacional de noticias Télam.

En referencia a la TV Pública indicó: “El 75% que se habló de nuestro espacio se hizo de manera negativa, con mentiras y abonando la campaña del miedo. No adhiero a esas prácticas de tener un ministerio de Propaganda”.

En ese marco, el presidente electo habló sobre otras compañías estatales como YPF y Enarsa. “A YPF primero la tienen que recomponer. Desde que el señor [Axel] Kicillof decidió estatizar, el deterioro que han hecho de la empresa en términos de resultados para que valga menos que cuando se la expropió... Evidentemente lo primero que hay que hacer es recomponerla”.

Javier Milei privatizará las empresas que pertenezcan al Estado. EMILIANO LASALVIA - AFP

En tanto, el candidato precisó: “En la transición que estamos pensando en la cuestión energética, YPF y Enarsa tienen un rol. Mientras se racionalicen esas estructuras, se las pone a crear valor para que se las pueda vender de una manera muy beneficiosa para los argentinos”.

¿Qué dijo Javier Milei sobre Aerolíneas Argentinas?

A pesar de que tras ganar el balotaje Milei mencionó qué hará con medios y empresas estatales, como YPF, no nombró específicamente qué ocurrirá con la línea aérea de bandera Aerolíneas Argentinas.

Sin embargo, en declaraciones anteriores a los comicios de este domingo, el líder de LLA afirmó que en caso de ser presidente les otorgará el control de las empresas a los trabajadores y respaldará con capital de trabajo para que salgan a competir en un contexto de cielos abiertos, es decir que tendrán acceso de otras aerolíneas sin trabas adicionales que tienen en la actualidad.

Javier Milei mencionó la privatización de medios de comunicación y empresas estatales como Télam, YPF y la TV Pública LUIS ROBAYO - AFP

A su vez, Milei recalcó que su fin es que dejen de recibir subsidios. En este sentido, de acuerdo con el último informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, a pesar de que Aerolíneas no obtuvo aportes de capital este año, sí recibió transferencias corrientes por $40.500 millones.

Sin embargo, fuentes de Aerolíneas aclararon de los $40.000 millones devengados, solo recibieron $6000 millones de pesos imputados al 2022.

Cuándo se liberaría el cepo cambiario, según Javier Milei

Luego de ganar las elecciones 2023, Javier Milei se refirió al cepo cambiario, que actualmente mantiene a una importante parte de la población sin acceso a la compra de dólares, debido a las limitaciones impuestas por el actual Gobierno.

Aunque no dio una fecha exacta de su levantamiento, en declaraciones a Radio Rivadavia remarcó que no se puede resolver el cepo cambiario si no se soluciona antes el tema de las Leliqs (Letras de liquidez del Banco Central).

Cuándo se levantaría el cepo al dólar con Milei Hernán de la Fuente / Retoque digital: Sebastián Feldman

“No se puede resolver el problema del cepo cambiario si no se resuelve el problema de las Leliqs, es la otra cara de la moneda. Si querés eliminar el cepo y no resolvés el tema de las Leliqs, te vas a una hiperinflación. Antes, hay que corregir el desequilibrio de stock, porque si no, puede ser letal. En paralelo, vamos a avanzar con el ajuste fiscal, que tiene que venir de todas maneras, el problema es quien lo paga. Nosotros queremos que lo paguen los políticos”, sostuvo el presidente electo.

Además, MIlei ahondó en que en ese desarme no se puede perder tiempo, ni hay margen para el error. “Primero hay que arreglar el problema de las Leliqs. Si no lo hacés y abrís el cepo, te vas a una hiperinflación. Nosotros tenemos un claro plan de cómo resolverlo, así que en ese sentido estamos confiados y a partir de ahí liberar el cepo también implica liberar la actividad, el empleo y que se empiece a recomponer el equilibrio de la economía. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible, porque si no resolvés el problema que tenés en el Banco Central, la sombra de la hiperinflación te va a perseguir en todo momento. Es una pieza de relojería y no tenemos lugar para el error”.

LA NACION