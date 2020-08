El Senado se dispone a tratar la reforma la próxima semana pero aún no hay dictamen

A más de doce horas de haber anunciado que iba a ser pasado para la firma, el texto del dictamen del proyecto de ley de reforma judicial sigue sin aparecer a pesar de los insistentes reclamos de los senadores de la oposición para conocer el contenido de la iniciativa.

"Queremos ver qué se firmó, quiénes lo firmaron, qué cambios se hicieron en el proyecto; no lo sabemos", se quejó Laura Rodríguez Machado (Pro-Córdoba), vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que fue cabecera del debate del proyecto del Poder Ejecutivo.

La presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Angeles Sacnun, respondió a los reclamos de la oposición aduciendo que por la hora de finalización del plenario de comisiones de ayer, las 19.15, y la complejidad del tema, entregará el texto cuando tenga reunidas las firmas que avalen su aprobación, que por la cuarentena se plasman de manera digital, y sea presentado en Mesa de Entradas.

"Es razonable comprender que debido a la complejidad del tema bajo tratamiento, la calidad y profundidad de los aportes recibidos por los distintos senadores del bloque Frente de Todos y de otros bloques parlamentarios, el dictamen no iba a estar suscripto una vez finalizada la reunión", sostiene Sacnun en una nota de respuesta al pedido opositor.

Sin embargo, Rodríguez Machado sospecha que el despacho no está redactado, ya que el oficialismo lo sigue redactando todavía ante el reclamo de gobernadores y legisladores peronistas.

"Lo que me dicen es que ese dictamen no existe, que todavía están negociando con gobernadores, con diputados", afirmó. "El texto no está", sentenció.

Y en respuesta a los argumentos del oficialismo, la senadora por Córdoba aseguró que "lo digital no impide conocer el dictamen". "Siempre hay un texto, que se puede mandar por mail", aseguró.

Rodríguez Machado anticipó que Juntos por el Cambio analiza presentar medidas para impugnar el trámite legislativo por las irregularidades registradas, aunque se mostró escéptica de que puedan prosperar ya que la definición de esos recursos quedará en manos de Cristina Kirchner, que preside el Senado.

"Vamos a tomar todas las medidas legales internas, de pedir, reclamar, impugnar, pero la que va a decidir es Cristina Fernández de Kirchner, así que ya se sabe cuál va a ser el destino de estas presentaciones", concluyó.

También el senador entrerriano Alfredo De Ángeli expuso su malestar por la situación en diálogo con radio La Red: "Uno se siente impotente y la gente lo entendió, pero ellos no, porque les interesan los dirigentes. Lo de ayer en el Senado lo viví con mucha impotencia, porque están haciendo una ley para los dirigentes y no para la gente. Para nosotros no es el momento, porque deberíamos estar discutiendo otras cosas".