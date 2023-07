Quién es Daniel Passerini, el dirigente que garantizó la victoria del peronismo en la capital cordobesa

escuchar

CÓRDOBA.- A los 58 años, Daniel Passerini retuvo el poder para Hacemos por Córdoba en esta ciudad, un distrito históricamente adverso para el peronismo. Lo consiguió con el apoyo de Juan Schiaretti y del gobernador electo Martín Llaryora, intendente actual de la capital cordobesa.

Médico, Passerini fue dos veces intendente de su localidad, Cruz Alta; legislador provincial en dos oportunidades, y dos veces ministro de Desarrollo Social , con José Manuel de la Sota -con quien militó durante años- y también con Schiaretti. Es viceintendente de la ciudad.

Fue definido como candidato a intendente en diciembre pasado y, desde entonces, luchó contra la “preocupación” que generaba a una parte del peronismo su nivel de “desconocimiento”. A favor le jugó que no tenía imagen negativa. “Muchas de las cosas que hago me parece que son obligación; no tengo que andar difundiéndolas todos los días -dijo varias veces en la campaña-. No soy un youtuber, no soy un tiktoker”.

“Nosotros no tenemos ninguna manzana podrida en el cajón. Faltan pocos días, pero muchas horas. Les pido que el domingo vayamos a agigantar el triunfo y consolidar la victoria”, había dicho Passerini en el cierre de su campaña. La referencia fue a uno de los temas que ganó el centro del debate en las últimas semanas: dos candidatos a concejales de Juntos por el Cambio son parientes directos de imputados en causas de narcotráfico.

Sobre la seguridad, otro eje de la campaña, el nuevo intendente se suma a la idea de Llaryora de promover una policía municipal, “de cercanía, con uso de armas no letales, con móviles propios y en trabajo complementario” con la seguridad provincial.

Passerini comparte que hay un fin de ciclo después de 24 años en los que De la Sota y Schiaretti fueron las opciones del sector. Para Passerini, el nuevo líder es Llaryora. A nivel nacional, se encolumna con el actual gobernador y precandidato presidencial y rechaza de plano que vayan a alinearse -como dice Juntos por el Cambio- con el ministro de Economía y precandidato a presidente, Sergio Massa, a quien tilda de “responsable” del fracaso económico que vive el país.

