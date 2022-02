Quién es Eduardo “El Presto” Prestofelippo, el periodista denunciado por hostigar a Fabiola Yáñez

“Las frases pueden herir su sensibilidad, pero si limitamos nuestras críticas limitamos nuestra inteligencia”. Con esta frase, Eduardo Miguel Prestofelippo, conocido como “El Presto”, se presentaba en su cuenta de Twitter, la red social que lo dejó en el centro de las polémicas luego de ser denunciado por hostigar a Fabiola Yáñez.

Eduardo es un joven nacido en Entre Ríos pero radicado en Córdoba, tiene 29 años, cursó sus estudios en el Colegio Universitario de Periodismo y dirige un portal de noticias con una línea editorial liberal y contraria al peronismo llamada Data24. En los videos que comparte en las redes sociales de su cuenta de Instagram y YouTube -titulada @elprestook- acostumbra a hacer un segmento llamado “Resumen Semanal”, donde dispara, ante la mirada de sus más de 319 mil seguidores, diversas frases polémicas hacia personajes de la política.

De traje y con un cigarrillo en la boca, así se muestra Eduardo Prestofelippo en sus videos Captura Instagram

El blanco de los ataques de este joven es variado. No solo cuestionó en crudos modos a la primera dama, sino que también apuntó contra el presidente Alberto Fernández y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la vicepresidenta Cristina Kirchner y el expresidente Carlos Menem, entre otros más. A su vez, en el ámbito de la política, tuvo un fugaz paso cuando aspiró a ocupar un cargo legislativo en Córdoba de la mano del partido que lidera José Luis Espert a nivel nacional.

Su primera polémica pública y paso por los tribunales fue luego de ser acusado por el abogado de la vicepresidente Cristina Kirchner por “amenazarla de muerte” en 2020. La frase que dijo en Internet y que generó la denuncia fue la siguiente: “Vos no vas a salir viva de este estallido social. Vas a ser la primera -junto con tus crías políticas- en pagar todo el daño que causaron. Te queda poco tiempo”. En aquel entonces lo hizo en medio del debate por la reforma judicial que se llevaba a cabo.

El tuit que provocó la denuncia hacia Eduardo Prestofelippo por parte del abogado de Cristina Kirchner Captura

Dos semanas después de radicada la denuncia, el joven fue demorado en el barrio de Nueva Córdoba. Ante esto, sus fanáticos hicieron tendencia en Twitter el hashtag #LiberenAlPresto. Todo terminó luego de que, a finales de ese año, la Justicia Federal de Córdoba lo sobreseyera.

También tuvo enfrentamientos con figuras del ambiente artístico, como Florencia Peña. Todo se dio luego de que Prestofelippo compartiera mensajes en las redes sociales burlándose de Úrsula Bahillo, quien fue víctima de un femicidio.

“Seguro que si Úrsula le hablaba con ‘E’ a su asesino, se salvaba. Ah no. Espera un cachito. Úrsula le tendría que haber cantado (con un ukelele) una canción anti capitalista y anti patriarcal a su asesino. Eso seguro la salvaba”, escribió en un repudiable tuit el pasado 10 de febrero.

Inmediatamente, el mensaje del youtuber fue repudiado por cientos de personas. Recordemos que hasta el día de hoy su cuenta de Twitter fue suspendida por esos dichos. Desde la misma red social, Peña se sumó a las críticas y se dirigió de lleno contra el Presto. “Cómo puede ser tan horrible como ser humano”, expresó.

El tuit de Eduardo Prestofelippo que provocó el repudio de Florencia Peña Captura Twitter

La última polémica que lo tiene en boca de todos es por el juicio por hostigamiento que le inició Fabiola Yáñez. El joven fue denunciado por el letrado de la primera dama, Juan Pablo Fioribello, tras la publicación de una serie de videos posteados en 2020 en su canal de YouTube y en Facebook en los que se dirigía al presidente Alberto Fernández y en los que también hostigaba y discriminaba a su pareja con frases agraviantes a su condición de mujer.

Este lunes a media mañana, en el momento de su arribo a los Tribunales porteños, el hombre al que podrían caberle hasta 30 días de arresto se cruzó a los gritos con una periodista y rápidamente sus dichos se hicieron virales hasta convertirlo en tendencia tras la comparación que hicieron los usuarios con el mítico personaje “Micky Vainilla”, interpretado por Diego Capusotto.

“¿A vos te parece una agresión? ¡Ay, como mujer, como mujer. No me toquen más cómo mujer!”, le respondió Eduardo, irónicamente, a una cronista de C5N que le había preguntado si no se arrepentía de los dichos hacia Yáñez.

Con gestos exagerados y gritos, el youtuber continuó algunos segundos más con la discusión y se alejó del lugar con los gritos de sus fanáticos que se encontraban allí.

Así fue la discusión del Presto en Tribunales antes del juicio iniciado por Fabiola Yáñez

Asimismo, cuenta con el apoyo de otros grupos sociales. Recordemos que desde un principio, el joven se mostró en contra de la cuarentena por el Covid-19 y también se consideró opuesto a las mujeres que promulgaron la despenalización del aborto en Argentina.