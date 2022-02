Luis Novaresio anunció su llegada a LN+: “Vuelvo a hacer la entrevista mano a mano”

A partir del próximo miércoles 23 de febrero, Luis Novaresio se suma a la programación de LN+. El periodista estará al aire de lunes a viernes en el horario de 10 a 13. La noticia fue anunciada por el propio conductor rosarino, que visitó el programa +Realidad, de Jonatan Viale, y participó también del pase entre este periodista y Pablo Rossi. “Voy a volver a hacer una de las cosas que más me gusta: la entrevista mano a mano”, anticipó Novaresio.

Este lunes por la tarde, mientras hablaban en su pase Jonatan Viale y Pablo Rossi -que por esta semana reemplaza Eduardo Feinmann-, ambos dieron la bienvenida a su colega Luis Novaresio, que estaba presente en el estudio. “¿Cómo les va? Vi luz y dije: ‘Voy un rato’”, bromeó el conductor y periodista, que saludó a sus colegas que realizaban el pase y también a Guadalupe Vázquez, con quien intercambiaron elogios.

Entonces, Viale invitó a Novaresio a decir la novedad de su llegada a LN+. “Me pone muy contento. ¿Lo puedo decir? ¿O lo digo yo?”, le preguntó el conductor de +Realidad, y luego agregó: “Decilo vos”.

“A partir del miércoles 23 de febrero vamos a estar aquí en LN+”, informó Novaresio. “De 10 a 13, con un gran equipo de trabajo, entre ellos la señora Guadalupe Vázquez. Y vamos a volver a hacer una de las cosas que más me gusta hacer, que es la entrevista mano a mano”, añadió.

“Y después, lavaremos ropa blanca para afuera -hizo una chanza el periodista, con lo que provocó la risa de los presentes en el estudio- y haremos un montón de cosas, como corresponde”.

A continuación, y luego de intercambiar chicanas con Pablo Rossi por la supuesta rivalidad entre cordobeses y rosarinos, Novaresio volvió a recordar el horario de su programa en LN+, de 10 a 13, y remató: “No me levanto más temprano. Nunca más”.

Sobre la renuncia de Máximo: “Es un tiro en el corazón de Alberto Fernández”

Unos minutos más tarde, y ya como invitado en +Realidad, Novaresio entró en el terreno de la actualidad, y opinó sobre la renuncia de Máximo Kirchner a su jefatura de bloque de diputados oficialistas por su malestar con el acuerdo del gobierno de Alberto Fernández con el FMI.

Luis Novaresio opinó sobre la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque oficialista en diputados: "Es un tiro al corazón de Alberto Fernández" Captura LN

Al analizar la renuncia del diputado kirchnerista, el futuro conductor de LN+, reflexionó: “Esto es el kirchnerismo. ¿No me gusta algo? Te mando una carta, o te renuncia Wado de Pedro, o me voy del bloque. Encima esta renuncia me parece mezquina, porque si yo no estoy de acuerdo con esto dejo mi banca, no dejo el cómodo puesto de jefe de bloque”.

A continuación, Novaresio señaló que, como jefe de bloque en la cámara de diputados, Máximo Kirchner “jamás habló con la prensa, ni dio explicaciones, ni dio una conferencia”.

“Esto es el kirchnerismo. La patria es el otro siempre y cuando piense como pienso yo. Es un acto de egoísmo y autoritarismo feroz y yo creo que se quebró el gobierno y Alberto Fernández está con una base de sustentación muy precaria”, añadió.

Más adelante, y luego de que Viale dijera que con esta renuncia el oficialismo se tiraba “un tiro en el pie”, el periodista rosarino fue un poco más allá. “Más que un tiro en el pie, el kirchnerismo le tiró un tiro en el corazón a Alberto Fernández. Dejemos de alivianar. Cristina (Kirchner) se enoja, te pone una carta. Se enoja, te renuncia el ministro del interior y un grupo. Se enoja y te manda al hijo”, remató.