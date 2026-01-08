Quién es Eugenia Rolón, la influencer cercana a Milei, que chocó contra un poste en la costa

La influencer Eugenia Rolón, que chocó alcoholizada este jueves en la costa atlántica, forma parte del equipo de asesores digitales de La Libertad Avanza y se ha mostrado en numerosas ocasiones con Javier y Karina Milei. Es pareja del tiktoker presidencial Iñaki Gutiérrez y en Santa Fe, su provincia, fue el año pasado candidata a convencional constituyente por San Lorenzo, su distrito.

Según informaron fuentes policiales, la joven manejaba alcoholizada cuando chocó contra un poste en Mar de Ajó. Dio positivo en alcoholemia con 1,89 g/l en sangre. Estaba acompañada por su novio, funcionario libertario.

LA NACION publicó tiempo atrás que la Rolón fue desplazada de las funciones que solía llevar adelante en la Casa Rosada, al igual que su pareja. Respondió a cambios que decidió en su momento Santiago Caputo, el poderoso asesor presidencial que tiene influencia en la estrategia digital y en buena parte del Gobierno.

Volvió a aparecer a principios de 2025 como candidata. “Voy como candidata a convencional constituyente por mi departamento, San Lorenzo”, escribió la dirigente a través de Instagram. Llevó adelante una campaña austera, que disparó especulaciones en torno al apoyo de la Casa Rosada.

Iñaki Gutiérrez con su pareja Eugenia Rolón

¿Cómo le fue? Obtuvo un tercer lugar. Enfrente tuvo nada menos que al intendente de San Lorenzo, Leonardo Raimundo, y al polémico senador peronista Armando Traferri. Como publicó LA NACION, dejó en claro que hizo la campaña “sin un peso” (¿poco apoyo de la Casa Rosada?) y que frente al “manoseo” que “socialistas y peronistas” hicieron de la gestión santafesina, ella intentó hacer campaña con un Ford Falcon a gas prestado por su padre.

“Cristiana. anticomunista. Orgullosamente argentina”. Así es como la funcionaria se presenta en las redes sociales. Comparte con asiduidad publicaciones de apoyo y respaldo a la gestión de Javier Milei. No faltan los mensajes hacia “los amigos kukas” para que los libertarios puedan intentar convencer a los opositores.

“Antifeminista”

“Milei me representa muchísimo mejor que el colectivo feminista que intenta hacernos creer a las mujeres que somos incapaces e inútiles y que por eso necesitamos leyes absurdas de cupo femenino o un Ministerio de la Mujer que gasta 26 millones de pesos en catering", escribió en redes sociales en 2022.

Aquel año, Rolón se ubicaba como una de las más claras expresiones de la juventud de la Libertad Avanza e insatisfecha con la clase política tradicional. Entrevistada por LA NACION entonces, contaba que prefería la “teoría política” dura a los mensajes breves de las redes sociales y la televisión. Contó que escribía sus pensamientos en largas carillas de Google Docs.

Fue empleada durante un tiempo en La Derecha Diario, el medio favorito de los libertarios y también inició la carrera de Derecho en la Universidad Católica Argentina (UCA), pese al tiempo que le demanda el activismo digital. Su compromiso consiste en compartir primicias, memes e ideas políticas libertarias 24 por 7.

Iñaki Gutiérrez y Eugenia Rolón Instagram Iñaki Gutiérrez

Comenzó a militar en el secundario, cuando se diferenció de sus compañeras y de sus profesores que tenían “un tinte marxista”. “Leyendo, me di cuenta de que las mujeres no tenían derechos en la Unión Soviética mientras que en los países más capitalistas accedían hasta a cargos públicos. La izquierda no había ayudado a la mujer, pero las ideas liberales capitalistas, sí”, sostiene.

Fue como un antes y un después. Eugenia comenzó a imponerse en clase y a opinar en contra del feminismo: “Lo que derivó en un bullying tremendo por parte de mis compañeras”, dice. Hoy es abiertamente antifeminista y antiaborto. "La mujer que aborta debería hacer servicio comunitario”, propuso entonces.