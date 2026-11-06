Quién es Gerardo Pollicita, el fiscal histórico de Comodoro Py que batalló contra la corrupción y benefició a Adorni

La causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni incluyó una colección de episodios inverosímiles, pero el experimentado fiscal Gerardo Pollicita argumentó en su dictamen que no logró desarmar la historia de las criptomonedas que ofreció el exfuncionario para explicar su nivel de gastos.

Pollicita es un fiscal histórico de Comodoro Py. Llegó allí en 2005, cuando ya acumulaba más de diez años de recorrido como investigador. Lleva décadas trabajando en causas de corrupción. Envió a juicio al expresidente Carlos Menem por el pago de sobresueldos, causa en la que fue condenado a cuatro años de prisión; elevó a juicio el caso Vialidad contra Cristina Kirchner, por el que la expresidenta cumple una pena de seis años de prisión; impulsó el juicio de la causa Oil Combustibles, en la que fue condenado Ricardo Echegaray y también llevó a instancia oral el caso de Hotesur y Los Sauces, cuyo debate acaba de ponerse en marcha.

Por eso, el dictamen de este viernes, mediante el cual Pollicita reconoce no haber podido derribar la “poco verosímil” versión de Adorni, marca un fuerte punto de contraste con ese historial de éxito.

“La operatoria con Bitcoin desarrollada entre 2014 y 2018 no pudo ser desvirtuada por esta Fiscalía y explica el núcleo del incremento patrimonial que motivó el requerimiento de justificación”, admite Pollicita en su escrito.

En otro tramo del escrito, agrega: “La prueba aunada no se ha podido descartar que el capital principal se haya formado entre 2014 y 2018, como fuera alegado, varios años antes del 14 de diciembre de 2023″.

“Este Ministerio Público Fiscal -insiste en otro pasaje- considera que los resultados arrojados por las medidas de prueba efectuadas durante la instrucción no permiten controvertir la versión brindada por la defensa con relación al dominio sobre estas direcciones de criptoactivos”.

En un fiscal de tantas batallas, estos reconocimientos toman una dimensión especial.

El vínculo con Mahiques

Hincha de Boca y dueño de un estilo desacartonado —es raro verlo vestir saco y corbata y reniega del formalismo de “doctor”—, “Poli”, como le dicen en los tribunales, se mueve con soltura en Comodoro Py. Se lleva bien con colegas y jueces.

El ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques Ricardo Pristupluk

Su vínculo con la familia Mahiques es particularmente conocido. Trabajó codo a codo con Ignacio Mahiques en Hotesur-Los Sauces, causa en la que investigaron una compleja maniobra de supuesto lavado a través de hoteles y negocios inmobiliarios.

Entre ambos consiguieron sentar ante el Tribunal Oral 5 a la expresidenta Cristina Kirchner, a su hijo Máximo y a los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa, entre otros.

Ignacio es hermano del ministro Juan Bautista Mahiques, quien desde su desembarco a la cartera de Justicia puja por despejarle el camino judicial al Gobierno. Lo hace con la mira puesta en la Procuración General, vacante desde la salida de Alejandra Gils Carbó, en 2017, y a cargo desde entonces, de manera interina, de Eduardo Casal.

Con ese viejo vínculo sobrevolando el desarrollo de la investigación, el fiscal le decía a su equipo que se equivocaba quien pensara que podía llegar a poner en duda el sentido de su carrera por su amistad con los Mahiques. “Los papeles mandan”, repite desde hace años en su fiscalía.

Mientras tanto, la causa seguía acumulando prueba contra el funcionario. Viajes al exterior, compras con tarjetas de crédito ajenas, pagos en efectivo y hospedajes en lugares exclusivos.

Por la fiscalía de Pollicita desfilaron, además, decenas de testigos, algunos de los cuales comprometieron al entonces funcionario: la escribana que cerró las operaciones inmobiliarias de Adorni; las policías y las jubiladas que, de una u otra forma, lo financiaron para llevarlas a cabo; personal que se desempeñó bajo su mando y Matías Tabar, el contratista que hizo los arreglos en su casa de Indio Cuá, cuya declaración representó un punto de quiebre en la investigación.

Ante el fiscal, el hombre sostuvo que Adorni le había pagado 245 mil dólares para poner en marcha una profunda remodelación en su casa de Indio Cuá.

El contratista Tabar (Fuente: Nicolás Suárez - Archivo LN)

El testimonio consolidó el rumbo de la pesquisa, pero un mes más tarde Adorni puso sobre la mesa la versión de las criptomonedas que Pollicita no pudo, dice en su escrito, poner en crisis.

En su dictamen de este viernes, con el que pidió que el caso Adorni pasara al fuero Penal Económico por posible evasión, pidió además la extracción de los testimonios de Tabar y otros dos testigos para que estos sean investigados por “haber hecho operaciones por fuera del control impositivo”.

Al tiempo que alivió la situación de Adorni al pedir que su caso se investigue por posible evasión tributaria, el fiscal impulsó nuevas pesquisas sobre los testigos que apuntalaron su investigación por enriquecimiento ilícito.

Con el dictamen de Pollicita, la causa parece dirigirse rumbo a un fuero que le ofrecerá al exfuncionairio un encuadre tributario. Fue luego de que Adorni presentara las claves de ocho billeteras virtuales que asegura son suyas, pero ningún papel que acredite con certeza el origen de su dinero.