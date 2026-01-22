Quién es Ian Sielecki, el embajador argentino en Francia que frenó una exposición para defender las Malvinas

El embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, 34 años, cobró protagonismo en las últimas horas tras un tenso episodio en la Asamblea Nacional de Francia, donde el diplomático frenó su exposición ante la Comisión de Asuntos Exteriores al detectar un “error grave” en la escenografía. Segundos después de ser presentado, advirtió que el mapamundi a sus espaldas identificaba las Islas Malvinas bajo dominio del Reino Unido (“R-U”), situación que lo llevó a plantarse frente a los legisladores franceses. “No puedo expresarme libremente frente a ese mapa”, sentenció Sielecki, exigiendo la rectificación inmediata de lo que calificó como una “violación flagrante del derecho internacional” y un atentado contra la dignidad soberana de la Argentina.

Sielecki se convirtió en una pieza clave de la diplomacia de Javier Milei al asumir como embajador argentino en Francia. Sin embargo, su llegada a la sede diplomática en París no es su primera incursión en la función pública ni su primer contacto con la alta política. Con un perfil forjado en la academia francesa y la comunicación política, Sielecki combina antecedentes en la gestión de Cambiemos, vínculos con el entorno de Emmanuel Macron y un historial familiar que cruza la industria farmacéutica con la historia diplomática reciente.

Su vida académica y profesional está fuertemente ligada a Francia. Tras finalizar sus estudios secundarios en el Liceo Franco-Argentino Jean Mermoz de Buenos Aires, se mudó a París a los 18 años. Allí cursó la licenciatura en Ciencia Política en el prestigioso Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po), una institución que, según sus propias palabras, posee una carrera con “una fuerte impronta práctica” destinada a “formar hombres que se dediquen a la política”. Su formación se completó con un paso por la Universidad de Cambridge, en Gran Bretaña, y una maestría en Administración Pública al regresar a París.

Ian Sielecki, embajador argentino en Francia, se reunió con Emmanuel Macron en Francia, para honrar el legado de San Martín.

Durante su etapa universitaria, Sielecki se destacó en las competencias de debate, una disciplina de gran arraigo en Europa. Fue presidente de la Asociación Transatlántica de Debates y, en 2014, alcanzó el subcampeonato nacional de debate en Francia, disputando la final en la propia Asamblea Nacional ante altos funcionarios de ese país.

Uno de sus hitos en esta disciplina ocurrió en suelo británico. En la Universidad de Cambridge, le tocó defender la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas ante un auditorio mayoritariamente inglés. “Ese día era imposible ganar, por la conformación del público, pero un tercio de los presentes apoyó la posición argentina”, recordó aquella experiencia.

Desde Francia, Sielecki siguió de cerca la campaña presidencial de Emmanuel Macron, logrando construir un vínculo con su equipo de trabajo. Aunque no integró el gobierno francés, su rol fue clave para acercar posiciones con la administración argentina, lo que reforzó sus lazos con Juntos por el Cambio.

En 2017 regresó a la Argentina para sumarse a la campaña legislativa del oficialismo en la provincia de Buenos Aires, que culminó con el triunfo de Esteban Bullrich sobre Cristina Kirchner con el 41% de los votos. Posteriormente, ingresó a la Casa Rosada como redactor de discursos para el entonces presidente Mauricio Macri y otros funcionarios. “El discurso del presidente era un trabajo en equipo”, señaló sobre esa etapa. Más tarde, pasó a la Cancillería, donde escribió las intervenciones de Jorge Faurie, a quien conoció cuando este era embajador en Francia y de quien destaca que “la diplomacia argentina tiene un alto nivel”.

El cruce “republicano” con Alberto Fernández

En 2020, Sielecki protagonizó un momento viral durante una conferencia de Alberto Fernández en el Instituto Sciences Po de París. Allí, el joven formuló una pregunta que incomodó al entonces mandatario: “¿Qué responsabilidad tiene el peronismo por la situación económica que usted describe, dado que gobernó muchos años?”. Fernández respondió defendiendo su gestión y atribuyendo culpas a los gobiernos no peronistas, aunque cerró con tono conciliador: “Nos hemos conocido recién y no quiero contradecirte”.

Sielecki reconoció posteriormente a LA NACION que la respuesta del mandatario fue “cálida y republicana”, aseguró además que se trató de un “buen ejemplo de debate democrático” y que no existió animosidad en su consulta.

Lazos familiares

El embajador proviene de una familia de renombre en el ámbito empresarial. Es sobrino de Daniel Sielecki, magnate del laboratorio Elea e hijo de Manuel Sielecki (fundador de laboratorios Phoenix). Su tío cobró notoriedad mediática en el pasado por declarar su intención de comprar el águila nazi del acorazado Graf Spee para hacerla “volar en mil pedazos”.

Asimismo, el entramado familiar conecta a Ian con figuras del kirchnerismo: la hermana de Daniel es Anabel Sielecki, quien estuvo casada con el fallecido excanciller Héctor Timerman.