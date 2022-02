Quién es Jaime Mecikovsky, el exjerárquico de la AFIP que dio detalles sobre cómo el kirchnerismo protegió a Lázaro Báez

Jaime Mecikovsky divide las aguas. Están quienes lo respetan -y hasta lo admiran- por sus conocimientos, temple y coraje. Y están quienes lo detestan y quisieron verlo retirado, lejos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que conoce como pocos. Su nombre toma hoy mayor notoriedad porque declaró en el juicio por presuntas irregularidades en la obra pública en Santa Cruz. Con su testimonio, complicó a Cristina Kirchner y Lázaro Báez al deslizar que hubo “sobreprecios” y “un trato diferencial”.

Nacido en 1960, entró a la antigua Dirección General Impositiva (DGI) con 19 años, en 1980, y comenzó a ascender por el espinel jerárquico a la misma velocidad con que acumuló reconocimientos laborales y méritos académicos.

Su carrera meteórica se cortó, sin embargo, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando era subdirector General de Operaciones Impositivas del Interior. Es decir, uno de los cuatro pilares en los que se apoya el titular de la DGI. A su cargo estaban todas las investigaciones e inspecciones tributarias del país, salvo los Grandes Contribuyentes Nacionales y el área metropolitana.

Fue desde ese cargo que comenzó a recibir presiones, que rechazó. Por el contrario, respaldó a quienes investigaban a un por entonces poco conocido empresario de Santa Cruz, Lázaro Báez. Pero la presión continuó y en agosto de 2008 terminaron desplazados el jefe de la regional Comodoro Rivadavia, Normal Williams, él mismo y entonces su superior inmediato, el titular de la DGI, Horacio Castagnola.

Los años que siguieron los pasó abocado a temas académicos. Escribió libros, dio cursos de postgrado en cuatro universidades sobre tributación y lavado de activos, decenas de conferencias, completó cursos de capacitación con la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), el organismo tributario estadounidense (IRS) y la agencia de lucha contra el narcotráfico (DEA).

Volvió con Macri

Con el triunfo de Mauricio Macri, volvieron a convocarlo. Asumió otra vez al frente de la Subdirección General de Operaciones Impositivas del Interior, pero además declaró ante la Justicia cómo el kirchnerismo protegió a Báez y otros. Responsabilizó a Cristina Fernández de Kirchner, al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, al ex jefe de Gabinete Jorge Capitanich y el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, entre otros.

También relató que el socio de Cristóbal López, Fabián De Sousa, se había reunido con el entonces jefe de la agencia de la AFIP en Trelew, Carlos Leturia, para ofrecerle el cargo de director de la Regional en Comodoro Rivadavia, cuando arreciaban las presiones sobre Norman Williams.

Su relación con el macrismo, no obstante, terminó mal. Célebre por su temperamento, mantuvo diferencias con sus superiores, que llegaron a un punto de no retorno con Leonardo Cuccioli, quien había reemplazado a Alberto Abad al frente de la AFIP.

A partir de allí, Mecikovksy vive una suerte de “deja vu”. Primero, porque el retorno del kirchnerismo al poder conllevó su traslado y castigo. Lo sospechan cercano a Lilita Carrió y a los servicios de inteligencia, y lo encuadran como “antikirchnerista”.

La visión se plasmó en los hechos. En los meses posteriores a su asunción, la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, lo envió al área de “almacenes”, donde los históricos no recuerdan que un funcionario de tan alto rango haya jamás sido enviado allí. Lo enviaron sin funciones, escritorio, ni computadora.

Mecikovsky también vive una suerte de “deja vu” porque la Justicia volvió a citarlo a declarar. Y reafirmó en la llamada “causa Vialidad” lo que ya había declarado en otros expedientes. Complicó a la actual vicepresidenta y al presunto testaferro de su familia, Báez, y habló de posibles sobreprecios en la obra pública.