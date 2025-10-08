Quién es Karen Reichardt, la exmodelo que la Justicia confirmó como cabeza de lista de La Libertad Avanza

Este miércoles por la mañana, la Justicia Electoral definió que la exmodelo y actriz Karen Reichardt encabezará la boleta de La Libertad Avanza para diputada en la provincia de Buenos Aires en lugar de Diego Santilli, luego de que José Luis Espert renunciara a su candidatura tras el escándalo por su vínculo con Federico “Fred” Machado, detenido en una causa por narcotráfico.

Si bien el Gobierno subió al ring electoral al tercero en la lista (por ser hombre), Diego Santilli, los planes del oficialismo se truncaron ahora que la conductora será la cara de la lista violeta. Los libertarios, no obstante, todavía planean apelar la decisión del juez Ramos Padilla.

Reichardt acompañó el martes al presidente Javier Milei, su hermana Karina y el armador político y también candidato Sebastián Pareja en una actividad de campaña en Mar del Plata, donde se tomó fotos con militantes libertarios y participó de la inauguración de una nueva planta de Lamb Weston Alimentos Modernos S.A.

“No tengo dudas de que entre todos haremos a la Argentina grande nuevamente. Así como fuimos grandes en algún momento, volveremos a reencontrarnos con nuestra grandeza como Nación, una vez que hayamos completado el proceso de reformas que comenzamos a fines de 2023”. @JMilei… pic.twitter.com/0oaK3tRqXf — Karen Reichardt1 (@KarenReichardt1) October 7, 2025

Todos en Mar del Plata !!!! En la inauguración de la planta Lambwestom!! @diegosantilli @SPareja_ pic.twitter.com/fNK0HwhdZH — Karen Reichardt1 (@KarenReichardt1) October 7, 2025

Tremenda fábrica lamb westom la mejor tecnología de América y del mundo para exportar de Argentina para todo el planeta entero 💪 pic.twitter.com/cJsj3jxtkr — Karen Reichardt1 (@KarenReichardt1) October 7, 2025

Quién es Karen Reichardt

Ícono televisivo de los años 90, Reichardt alcanzó gran popularidad como una de las “chicas cola less” y por su participación en programas como Peor es nada y Brigada Cola.

Actualmente, la exvedette conduce un programa en la Televisión Pública, Amores Perros. El ciclo, que se emite los sábados de 13 a 15, desembarcó en el canal estatal el 12 de abril; en 2015 se había emitido por América TV. Según explica la gacetilla oficial, con su show, Reichardt “busca generar conciencia sobre el buen trato a los animales promoviendo la adopción responsable”.

“Siempre me gustaron los animales. Y el programa me volvió más consciente, aun cuando siempre estuve muy comprometida con la causa del proteccionismo. Es un trabajo de hormiga esto de ir despertando conciencias. Pero a mí el camino de hormiga nunca me asustó; cuando hice Fanáticas, parecía imposible que las mujeres hablaran de fútbol, pero saqué el programa y estuvo siete años al aire. Los desafíos siempre me gustaron”, dijo en 2015 durante una entrevista a LA NACION.

Karen Reichardt Prensa TV Pública

Fanática de River Plate, Reichardt también condujo Fanáticas, un programa donde mujeres debatían sobre fútbol, y fue una de las primeras figuras femeninas en ese espacio televisivo.

Sus orígenes

A finales de los años ochenta, Raúl Portal conducía NotiDormi, un programa que se emitía en vivo por ATC [hoy TV Pública] de lunes a viernes, pasada la medianoche. A pesar del horario, el ciclo se convirtió en un éxito y noche a noche decenas de personas de todas las edades poblaban las gradas del estudio.

Reichardt se acercó al canal para presenciar el programa. “Me sacaste de una tribuna, en NotiDormi, donde yo tenía mi entrada para ir y de golpe me señalaste y me hiciste bajar a mandar un beso a un televidente”, recordó ella en su cuenta de Instagram, en un emotivo mensaje de despedida a Portal, fallecido en 2020.

“Ahí comencé. Fue la primera vez que estaba en la televisión. Me elegiste y ese fue el comienzo de muchos programas juntos. Gracias por tu generosidad y la de tu familia. Siempre me trataron muy bien. Cuando estuve enferma en Mar del Plata, me acompañaron y me cuidaron hasta que pude sentirme mejor. Fue una hermosa convivencia con vos y con Lucía", agregó.

De allí pasó a formar parte de un programa de verano, conducido por el hijo de Portal, Gastón. Eran tiempos en los que la “cola less” marcaba tendencia y generaba tanta polémica como fascinación. Y entonces, se decidió darle un papel protagónico dentro del programa, con un juego en el que la gente debía elegir entre una decena de chicas que se encontraban dándole la espalda a la cámara. Si elegían a la “correcta”, se llevaban un premio. Reichardt formaba parte de ese plantel femenino y con el correr de las semanas fue ganando protagonismo, al tiempo que se confirmaba su romance con el conductor.

Cuando Jorge Guinzburg la convocó para formar parte del elenco femenino, junto a Marixa Balli y María Fernanda Callejón, entre otras, del ciclo Peor es Nada, Reichardt ya era conocida por buena parte del público por su nombre de pila.

En el recordado programa de Canal 13, pudo demostrar su desenfado y su frescura para la actuación. Su popularidad seguía en aumento y la revista Playboy la convocó junto a Callejón para protagonizar una producción de fotos que remitía, en cierta manera, a la dupla de “rubia y morocha” que en la pantalla grande habían formado años atrás Susana Giménez y Moria Casán primero; y Susana Traverso y Luisa Albinoni, después.

Ese mismo año, se cruzó de pantalla y se sumó al elenco de Brigada Cola, el programa que parodiaba a Brigada A, y que protagonizaban en Telefe Emilio Disi, Guillermo Francella, Gino Renni, Florencia Canale, Mónica Guido y Raquel Mancini.

Luego, formó parte del elenco de varias obras picarescas con títulos como Chupame los huesitos, filmó con Tristán Tachero nocturno (1993) y participó de Pasión de multitudes (1995), junto a Luis Luque, Edward Nutkiewitz, Judith Gabbani y Silvia Peyrou.

En los últimos tiempos, formó parte de varios programas, con el rol de panelista especializada en fútbol, y en 2015 su amor por los animales la llevó a encarar dos nuevos proyectos: la creación de una marca de ropa para perros y la conducción del programa con el que este año desembarcó en el canal estatal.

Que buena onda en Amores perros de 13 a 15 hs x @TV_Publica gracias a todas las marcas q nos acompañaban y hacen posible el programa !!!! pic.twitter.com/ngAQp4okSw — Karen Reichardt1 (@KarenReichardt1) August 9, 2025

Si bien desde el comienzo del mandato de Milei Reichardt comparte en sus redes sociales mensajes de apoyo al Presidente y a otros referentes de La Libertad Avanza, en el último tiempo, los mensajes referidos a la política que la exvedette publica en X tienen un tema casi excluyente: las próximas elecciones de medio término.