El Gobierno le respondió a Evo Morales tras su denuncia por el envío de policías y militares a Bolivia

El canciller argentino, Pablo Quirno, desmintió este miércoles la denuncia del expresidente boliviano Evo Morales, quien había asegurado que la Argentina envió aviones Hércules para transportar policías y militares que participaron en la represión de las manifestaciones contra el presidente Rodrigo Paz.

“Son acusaciones totalmente falsas sin ningún tipo de asidero. No es verdad, esto comprueba lo que es ese eje del mal”, sostuvo Quirno. “Es muy difícil cuando opositores que perdieron elecciones tratan de desestabilizar a un gobierno que llegó hace seis meses y está intentando corregir las barbaridades que se cometieron durante 20 años”, agregó.

El comunicado oficial de Cancillería sobre la misión humanitaria

El funcionario detalló además que el envío del avión oficial tuvo como única función trasladar alimentos para la población civil, en un marco de cortes de rutas generalizado que afectan gran parte del territorio de ese país. Según el comunicado oficial, el operativo llevó 12 toneladas de pollo congelado y provisiones de primera necesidad.

“Fue solo para ayudar a transportar alimentos y poder saltar el bloqueo que hace la gente que simpatiza con Evo Morales”, argumentó.

El ministro se refirió de este modo a las acusaciones de Morales, que dijo el martes que la ayuda humanitaria fue un pretexto para ocultar un apoyo a las fuerzas armadas del gobierno de Paz en la represión de las movilizaciones.

“Han trasladado policías en aviones enviados por Milei. Militares también. La policía no tenía material contra las movilizaciones y llegó desde la Argentina, en los Hércules enviados por Milei”, aseguró el expresidente en diálogo con Radio 10.

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