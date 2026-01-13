Adiós California: el multimillonario Peter Thiel apuesta fuerte para voltear el impuesto a los ricos

El proyecto para aplicar un nuevo impuesto a los residentes más ricos de California genera reacciones divididas: algunos inversores evalúan irse del estado, mientras otros prefieren quedarse. En ese contexto, el multimillonario Peter Thiel, cofundador de PayPal, donó tres millones de dólares a un comité que se opone a la medida.

El multimillonario Peter Thiel apuesta a derribar el impuesto a ricos

En las últimas semanas, la propuesta que podría gravar los activos de los residentes multimillonarios de California generó tensión e incertidumbre.

Mientras algunos se preguntan cómo podría afrontar el estado la huida de estos habitantes, Thiel avanzó con la donación de US$3 millones a Californians Against Higher Taxes, el comité que se opone a la iniciativa, según reveló The New York Times.

Peter Thiel donó US$35 millones al partido de Donald Trump durante las elecciones de medio término de 2022 Foto de Drew Angerer / Getty Images

La contribución fue efectuada formalmente el 29 de diciembre al grupo empresarial estatal. Se espera que sea el primero de otros aportes de los líderes de Silicon Valley en 2026 para frenar el impuesto y otras propuestas fiscales.

La donación no está específicamente destinada a la oposición a las nuevas tasas, sino que el objetivo principal es la Mesa Redonda de Negocios de California.

Citados por The New York Times, algunos opositores al impuesto esperan que el grupo recaude aproximadamente US$75 millones para avanzar contra la medida.

En esa línea, Rob Lapsley, presidente del grupo, apuntó: “Puedo decirles, sin equivocar, que estamos lanzando una amplia red a los donantes en todo el estado, él es uno de los cientos que tenemos“.

Según sus palabras, Lapsley trabajó “en los teléfonos” para hacer un “gran esfuerzo” con los líderes empresariales para voltear la medida.

La donación de US$3 millones de Thiel es la mayor contribución que realizó desde la campaña electoral de medio término de 2022.

En aquella época, entregó US$35 millones para respaldar a los candidatos alineados con el movimiento Make America Great Again, entre los que se incluye la carrera por el Senado de JD Vance en Ohio.

De acuerdo con Forbes, el cofundador de PayPal tiene un patrimonio de US$25.900 millones, por lo que se ubica en el puesto 77 entre las personas más adineradas del mundo.

Actualmente, es socio general de la firma de capital de riesgo Founders Fund y posee una fundación que entrega a un pequeño número de jóvenes emprendedores US$100 mil durante dos años para que eviten la universidad y creen su propia empresa.

La propuesta del impuesto a los ricos en California

Se trata de un impuesto único del 5% de los activos de los habitantes que tengan un patrimonio superior a los US$1000 millones.

Además, se aplicaría retroactivamente a cualquier persona que viva en el estado a partir del 1° de enero de 2026.

La tasa fue propuesta por el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios-Trabajadores de la Salud Unidos del Oeste para compensar los recortes presupuestarios federales que amenazan el sistema de salud estatal. De aplicarse, el 90% del dinero se destinaría al gasto en salud.

La propuesta en California se trata de un impuesto único del 5% de los activos de los habitantes que tengan un patrimonio superior a los US$1000 millones Freepik - Freepik

Antes de entrar en la boleta de noviembre, el proyecto necesita reunir 900 mil firmas. Desde su lugar, el gobernador del Estado Dorado, Gavin Newsom, se posicionó en contra de la propuesta y argumentó que es una “mala política” que podría llevar a que los multimillonarios se muden fuera de la región.

Los ricos que abandonaron California por el posible impuesto que se aplicaría en 2026

En California, no todos los empresarios decidieron donar dinero para luchar contra el impuesto, sino que algunos directamente se marcharon. Un caso así es el de Larry Page, cofundador de Google, quien mudó fuera del estado varios de sus activos.

A diferencia de Thiel, varios multimillonarios decidieron abandonar California por el impuesto a los ricos shutterstock - Shutterstock

Según documentos revisados ​​por Fortune, Koop, la oficina familiar del empresario, se trasladó de California a Delaware el 23 de diciembre.

Asimismo, Flu Lab LLC, una empresa de servicios de análisis de salud vinculada a Page, y One Aero, otra compañía con la que está relacionado, se mudaron a Delaware.

Otro caso similar es el del multimillonario Elon Musk. En 2020, mudó sus empresas SpaceX, Tesla, X y The Boring Company a Texas.

Otras grandes compañías que siguieron su camino fueron Oracle y Hewlett Packard Enterprise, así como la corporación Charles Schwab.