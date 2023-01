Quiénes están detrás del operativo contra los miembros de la Corte Suprema en La Rioja

escuchar

CÓRDOBA.- En la puerta de la Casa de Gobierno de La Rioja hay una carpa donde se piden firmas a favor del juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; la acompañan unos tótems con las fotos de Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti y una breve biografía de cada uno bajo el título “¿Quién es?”. El gobernador Ricardo Quintela es uno de los que acompañó la decisión del presidente Alberto Fernández pero la iniciativa de esa “movida” es de un taxista, Roly Campos junto a un “grupo de compañeros militantes”.

Campos es muy activo en las redes sociales, especialmente en Facebook, donde apoya a Quintela, de quien dice que “se la está jugando” por la provincia. En diálogo con LA NACION asegura que es “peronista, militante de la política de hace muchos años, presidente de Ciudadanos Unidos por el Pueblo, un partido provincial, pero esto es por la provincia, deberíamos estar todos, oficialismo y oposición”.

Aunque dice que no leyó ni conoce las acusaciones de “fascistas” que se le hace a la colocación de las fotos de los jueces, subraya: “¿Por qué está mal? ¿No son figuras públicas? ¿No se ponen fotos cuando se hace campaña política? Son figuras que no fueron elegidas por el pueblo y la gente debe saber quiénes son. No fueron elegidos pero están gobernando el país, han creado un partido judicial. ¿Por qué no hacen ellos mismos una consulta popular?”.

En su contacto con este diario, Campos cuenta que la idea de la carpa y las fotos fue “de varios compañeros” y menciona, por ejemplo, a Roberto Valle (gerente general de Aguas Riojanas), Roberto Quintero y a Armando Molina, secretario de la gobernación riojana. “Decidimos hacer un plan de lucha porque consideramos justo el reclamo”, resume. Aunque se muestren autónomos, su sintonía con los planteos de Quintela es total .

En los 2000, cuando Quintela era intendente de la ciudad de La Rioja y encaró un reclamo por la coparticipación contra el gobernador provincial, Campos también instaló una carpa frente a la Legislatura. “Hacemos estas acciones cuando creemos que algo es justo -ratifica-. Esto de ahora es para todos los riojanos. La oposición debería sumarse, son recursos para la provincia, no para un gobernador u otro”.

Consultado sobre de dónde salen los fondos para estas acciones, Campos dijo que “ de los bolsillos de los militantes” y apuntó “no somos militantes rentados, trabajo en lo privado, no cobro del Estado y si la provincia recibe menos dinero también a mí me afecta”.

Ricardo Quintela es muy activo en la liga de gobernadores peronistas.

Desde el PJ riojano enviaron a los medios un comunicado que indica: “Hoy nuestro sistema federal está siendo fuertemente atacado. Cuatro hombres que solamente lo distinguen su actuar fraudulento están decidiendo sobre la vida, sobre la política y sobre todos los poderes del Estado. Estos cuatro personajes envueltos en escándalos están queriendo financiar la campaña al conocido macrista Larreta quien gobierna la ciudad más rica del país en detrimento de los recursos que le corresponden a los riojanos y a los argentinos”.

El texto agrega que se debe “tomar dimensión del daño que están haciendo estos cipayos al sistema de gobierno argentino, yendo en contra de las leyes del congreso y el federalismo el cual es amparado por la constitución nacional, asimismo pretenden quitar los recursos q le corresponden a las 23 provincias destinados a escuelas, viviendas y hospitales para financiar su actuar mafioso ante nuestro presidente y vice presidenta”. Cierra con “¡Fuerzas compañero Ricardo Quintela y Gobernadores!”

Firman Daniel Chaniel Romero, dirigente político del Partido Justicialista; Maximiliano Simonetti, concejal por Sanagasta; Martin Illanes, coordinador provincial de Somos Barrios de Pie; Esteban Mulleady, abogado penalista; Fabián de la Fuente, presidente del congreso provincial del PJ; Samuel Brizuela Parisi dirigente peronista; Nicasio Barrionuevo, responsable del Movimiento 26 de Julio; Lucas Chanampe dirigente del departamento Felipe Varela; Matías Santander, abogado; Enzo Agüero, dirigente peronista; Fabio Bruna Pérez, concejal de Chepes; Pablo Cabral, Gonzalo Bracamonte, dirigentes juveniles del PJ y Agustín Rodríguez, dirigente del PJ.

Críticas

El diputado nacional riojano por la UCR, Julio Martínez, directamente calificó “de cuarta” a la movida. “Quintela tiene la ‘cola muy sucia’ en el tema de la Justicia; apenas atropelló al Superior Tribunal provincial, puso a dos mujeres quintelistas; también dejó a la oposición afuera del Tribunal de Cuentas provincial, con lo que garantiza la impunidad”, añadió a LA NACION.

Repasa que el radicalismo denunció hace dos años la toma de créditos para la construcción del parque eólico Arauco II que hace unas semanas se vendió a Pampa Energía y abrió una nueva polémica porque compañía pagó US$171 millones y a la provincia le quedó una deuda de US$444 millones. “Fuimos de nuevo a la Justicia y nunca movieron un papel, pero ahora habilitaron la feria para imputar a Inés Brizuela y Doria, la intendenta de la capital por el estacionamiento medido. Es todo una burla. Aprovechó el Mundial para lanzar la reforma de la Constitución y vender el parque”.

Martínez reiteró lo que denunció en sus redes sociales: “En La Rioja colonizaron la Justicia con militantes y sobrina donde una jueza se fue de vacaciones con el amigo que tiene 17 denuncias por violencia, donde a un médico violador le dieron domiciliaria por ser peronista. Creen tener autoridad moral y política para ir por la Corte”.

El dirigente Waldo Wolff en su Twitter interpeló a Quintela. “Gobernador @QuintelaRicardo : Esto es fascismo y está pasando en la puerta de la casa de Gobierno en La Rioja. Usted lo avala? escrachar personas es propio de las dictaduras y rememora los momentos más oscuros. Presidente @alferdez , no sea cómplice de esta barbaridad”.

Estrategia del gobernador

Quintela integra el grupo de gobernadores peronistas que avala el proyecto de juicio político a los ministros de la Corte Suprema, al igual que la iniciativa que amplía la conformación del tribunal. Hace una semana presentó la segunda denuncia penal -la primera fue del santiagueño Gerardo Zamora- contra Silvio Robles, vocero de Rosatti, y el ministro porteño de Seguridad -ahora en uso de licencia-, Marcelo D’Alessandro.

Para el mandatario, “hay que tomar real dimensión de lo que se descubrió. Más allá de la defensa del federalismo, lo que está en riesgo es el sistema democrático y las garantías constitucionales que debemos tener todos los ciudadanos ante la ley”.

Algunos dirigentes peronistas interpretan que Quintela incluso “sobreactúa” para acercarse a la vicepresidenta Cristina Kirchner ya que hoy su relación es mejor con Alberto Fernández. “Tiene diáligo con (Oscar) Parrilli y después suele plantear ideas y acciones que salen de ahí”, apuntó un referente a este diario.