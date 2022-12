Quiénes son Artemio López y Clara Abelenda, la pareja que se cruzó con Diego Luciani

escuchar

Durante el fin de semana, el fiscal federal Diego Luciani, quien impulsó la condena por corrupción contra Cristina Kirchner en el juicio de Vialidad, sufrió una agresión verbal en un restaurante de Mar del Plata por parte del consultor político Artemio López y su pareja, Clara Abelenda.

El altercado sucedió en un restaurante llamado “Lo de Fran Cocina de Mar”, ubicado en la zona del puerto, adonde el fiscal había ido a comer con su esposa y otras dos parejas. Según contaron a LA NACION fuentes cercanas a Luciani, Abelenda le dijo al funcionario judicial: “Venir acá... qué ganas de vomitar. Venir acá.... me das asco...”.

Ante esta situación, Luciani, decidió retirarse de lugar junto a sus amigos y, al hacerlo, el funcionario judicial fue abordado por la mujer que estaba con López. “A vos la historia te va a condenar”, le habría gritado y, a modo de defensa, el fiscal contestó con un mensaje similar.

Quiénes son Artemio López y Clara Abelenda

Artemio López es uno de los consultores que hace relevamientos de opinión para el kirchnerismo. De acuerdo con la agencia Telam, es sociólgo, analista y titular de la consultora Equis.

Según el Boletín Oficial, hasta 2013, formó parte del directorio de Real Time Solution S.A., la productora de Diego Gvirtz (quien, entre sus proyectos más conocidos, produjo los programas 6,7,8, Televisión registrada (TVR), Diario Registrado y Duro de domar).

Hace varios años, López tenía un blog llamado Rambetable [el nombre de una canción de Creedence Clearwater Revival], donde exponía sus puntos de vista y análisis políticos. Este año, el blog cambió de dirección y, desde hace unos meses, publica notas y comentarios en su sitio rambletamble.com.ar. Allí, las temáticas son variadas: desde música hasta política. En octubre pasado, publicó una biografía del compositor Richard Wagner y subió un video de la ópera “Tannhäuser” del autor alemán. Y, unos días más tarde, posteó el videoclip de la canción “Just breath”, de Pearl Jam.

Según señala el consultor en el perfil de su blog personal, le interesan “la economía, la política, la filosofía y lo que dé”. Además, sus películas preferidas son Mundo Grúa y Mars Attack; su banda favorita es Creedence Clearwater Revival; y su libro predilecto es El Porvenir es largo de Louis Althusser.

Por otra parte, la pareja de López, Clara Abelenda, es abogada y -una vez por semana- conduce el programa radial Siempre Libre, por Radio Gráfica. Además, en su perfil de Twitter tiene escrito que está ubicada “en el mundo K”.

A su vez, parece ser amante de la cocina, dado que en su perfil de Pinterest suele guardar recetas para cocinar.

La versión de Artemio López

Según la versión que le dio Artemio López a LA NACION, Luciani “agredió verbalmente” a su pareja y, además, alguien que acompañaba al fiscal “la zamarreó del brazo y le quiso pegar”. El relato de López se contradice en parte con lo afirmado por Luciani y por el propio dueño del restaurante, Francisco Rosat.

Más allá del anecdotario típico de una sociedad polarizada, se fehacientemente que Luciani agredió verbalmente a mi mujer advirtiendo que la iban a juzgar por motivos q desconozco Su acompañante la zamarreó del brazo y le quiso pegar frente a lo q comensales le gritaron — Artemio López (@Lupo55) December 12, 2022

“Se fehacientemente que Luciani agredió verbalmente a mi mujer advirtiendo que la iban a juzgar por motivos que desconozco Su acompañante la zamarreó del brazo y le quiso pegar frente a lo que comensales le gritaron”, escribió el analista a través de su cuenta de Twitter.

Las palabras de Luciani respecto del ataque

El fiscal de la causa Vialidad, Diego Luciani, contó que fue hostigado durante toda la comida y aseguró que, cuando se retiraba, la mujer le cortó el paso para increparlo. Esto coincide con lo señalado por el dueño del restaurante, y se contradice con lo que relató Artemio López.

“Fui a comer con dos parejas al restaurante Lo de Fran, como cada vez que visitamos Mar del Plata. Habían tardado en hacernos pasar, a pesar de que teníamos una reserva y de que había una mesa de seis disponible”, comienza la versión que Luciani compartió con sus allegados. Luego, sigue: “Cuando entramos, una señora de camisa verde que estaba sentada en una mesa de al lado se dio vuelta y me dijo: ‘Venir acá... qué ganas de vomitar. Venir acá.... me das asco...’. En ese momento dudé de irme, pero decidimos comer igual”.

El restaurante "Lo de Fran - Cocina de Mar" en Mar del Plata. Eduardo López - LA NACIÓN

“Al instante, el mozo que nos atendía (parecía un encargado del lugar) iba a charlar a la mesa de esta señora y su pareja, que casualmente era Artemio López. Se reían y parecía que eran clientes muy habituales y que estaban muy cómodos (de locales). Además, me llamó la atención que la pareja de la mujer empezó a escribir en su celular y a grabar audios (decía muchas malas palabras, un maleducado)”, añadió.

“Como veíamos el ambiente enrarecido y no nos sentíamos cómodos, comimos unas entradas y decidimos irnos. Pedimos la cuenta y ese mismo mozo se nos acercó para saber si queríamos quedarnos y pedir algo más. Le conté que no me había sentido cómodo y, ante su sorpresa, le expliqué por qué. Le dije que la mujer de al lado me había insultado y que él había estado riéndose con ella a carcajadas. Que yo no había hecho nada malo, así que no tenía por qué recibir un insulto. Le dije que, si la mujer quería vomitar, podía ir al baño a hacerlo; que lamentaba mucho esto”, continuó Luciani.

Y completó: “Cuando salía del lugar, la señora se levantó de la mesa, vino hacia mí y me dijo: ‘A vos la historia te va a condenar’. Seguí caminando y me lo dijo de nuevo. Entonces me di vuelta y le respondí que a ella la iba a condenar la historia. En ese momento, algunas personas empezaron a aplaudirme y la señora se me abalanzó de manera violenta. La persona que estaba saliendo conmigo puso su brazo para que no me pegara y otro comensal le gritó que no se metiera con una mujer (insólito cuando ella me había agredido con violencia). Salimos del lugar y nos fuimos”.

La versión del restaurante

El dueño del restaurante donde sucedió el altercado, Francisco Rosat, fue invitado a LN+, y aclaró lo sucedido. “No es real que el fiscal Luciani y su entorno agredieron a la mujer”, aseguró, y remarcó: “La mujer se le vino encima”.

De acuerdo a la reconstrucción de los hechos que narró Rosat, cuando el fiscal ingresó, la mujer que acompañaba a Artemio López lo agredió verbalmente. “El fiscal no la agredió. Fue una agresión verbal solo de parte de la mujer hacia el fiscal”, dijo, y precisó: “Artemio López se paró detrás de la mujer, pero la principal agresora fue ella. No los conozco ni son clientes”. Del mismo modo, indicó que, “cuando la gente se dio cuenta de que era [Diego] Luciani, empezaron a aplaudir”.

Por otro lado, este domingo, a través de un comunicado en redes sociales, el restaurante manifestó su repudio y se solidarizó con el fiscal Luciani a través de las redes sociales. “Ante lo ocurrido el pasado sábado en nuestro local, ‘Lo de Fran Cocina de Mar’ quiere expresar su repudio contra todo tipo de acto de violencia verbal y/o física y pedimos disculpas a nuestros clientes por el mal momento vivido”, se puede leer en el texto publicado en Instagram.

Luego, sigue: “Debido a la creciente desinformación sobre los hechos, queremos dejar en claro que el fiscal Luciani vino a comer con amigos a nuestro local (con reserva previa hecha a nombre de otra persona) como un cliente más y como tantos otros funcionarios, políticos, actores, deportistas y figuras públicas que siempre recibimos desde nuestros inicios”. Y termina: “‘Lo de Fran’ nació como un lugar donde la única ideología es cocinar para nuestros clientes, para quienes trabajamos y nos esforzamos cada día, entendiendo que la mesa es el punto de encuentro por excelencia de los argentinos. Un sitio de puertas abiertas donde nunca se hizo, ni se hará, ningún tipo de discriminación por ideologías políticas, religiosas, ni de género. Repudiamos todo tipo de violencia y le hacemos llegar al fiscal Luciani públicamente nuestra solidaridad ante la situación vivida”.

