Quiénes son los dueños de la droguería Suizo Argentina

La droguería Suizo Argentina, una de las empresas más importantes del país en la distribución y almacenamiento de medicamentos e insumos de salud, se encuentra en el centro de una investigación judicial por presuntas coimas en el área de Discapacidad. La pesquisa, que derivó en allanamientos y secuestros de pruebas, puso el foco en sus socios: Eduardo Kovalivker, sus hijos Emmanuel y Jonathan Kovalivker, y Marcela Sandra Viner.

Emmanuel Kovalivker

Emmanuel Kovalivker fue encontrado por la Policía en Nordelta intentando abandonar el lugar en su auto con aproximadamente 200.000 dólares distribuidos en sobres y papeles con anotaciones. Su hermano, Jonathan Kovalivker, logró retirarse en su vehículo antes de la llegada de las fuerzas de seguridad. Eduardo Kovalivker, padre de Emmanuel y Jonathan, se encuentra actualmente alejado de la actividad empresarial y abocado a la escritura.

Con más de 100 años de trayectoria y varias plantas de stock distribuidas en todo el país, Droguería Suizo Argentina ha ensanchado sus actividades incursionando en rubros como la estética y la nutrición animal. La firma registra vínculos con la política, especialmente con el peronismo, y lazos comerciales significativos con el Estado.

La droguería Suizo Argentina bajo investigación

La investigación actual se inició tras la difusión de un audio en el que una voz, que sería la del ahora extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, menciona supuestos sobornos y específicamente a esta droguería. A raíz de la filtración, el Gobierno apartó de sus cargos a Spagnuolo y al director de Acceso a los Servicios de Salud de la Andis, Daniel María Garbellini. La denuncia penal, impulsada por el abogado de Cristina Kirchner, Gregorio Dalbón, recayó en el juzgado de Sebastián Casanello, quien delegó la investigación en el fiscal Franco Picardi.

Diego Spagnuolo, el exfuncionario bajo sospecha

No es la primera vez que la empresa es observada de cerca por la Justicia. En agosto de 2024, el abogado Alejandro Sebastián Díaz Pascual la denunció por presuntas irregularidades en una adjudicación de un servicio por 24.000 millones de pesos, supuestamente sin licitación, también con la agencia Andis que lideraba Spagnuolo. Aunque esa causa fue archivada en febrero de este año por el fiscal Carlos Rívolo, quien no encontró trato diferencial, el expediente reveló la magnitud de sus operaciones con el Estado. Solo en 2023, la droguería cobró cerca de 15.000 millones de pesos en el marco del programa federal “Incluir Salud”, diseñado para cubrir la demanda de medicamentos de alto costo. Este importe constituyó casi el 20% de todos los desembolsos realizados en dicho programa, según informes de la propia Andis. Diego Mizrahi, asesor de la agencia, sostuvo que los pagos eran normales y resultado de una competencia entre empresas a través del sistema interno Sipfis.

Jonathan Kovalivker y Manzur en la inauguración

En 2020, la compañía selló un acuerdo de inversión con el entonces gobernador de Tucumán, Juan Manzur, para instalar una planta de almacenamiento y logística en la provincia. A cambio de una inversión cercana a los 400 millones de pesos y la creación de 100 nuevos puestos de trabajo, la Ley 9258 eximió a Suizo Argentina del pago de Ingresos Brutos durante cinco años. La inauguración de la planta en 2022 fue celebrada por Manzur, quien felicitó a Jonathan Kovalivker y Pablo Viner, director de la droguería y gerente de Log In Farma. Pablo Viner también registra lazos con la política, habiendo figurado como aportante de Carlos Heller en 2009.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Federico González del Solar.