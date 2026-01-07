Quiénes son los jueces que ordenaron a un diario histórico “rectificar” publicaciones de la época de la dictadura

Con la condena a 31 exmilitares y policías por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, el Tribunal Oral de Bahía Blanca le puso punto final al juicio conocido como “Zona V”. Como parte de la misma resolución, el tribunal ordenó, en una polémica decisión, que el diario La Nueva haga una “rectificación” sobre publicaciones realizadas en el periodo investigado, una vez que el fallo adquiera firmeza.

Los jueces detrás de la sentencia y la polémica decisión que alcanza al histórico diario del sur de la provincia son Ernesto Sebastián y Sebastián Luis Foglia, titulares del Tribunal, y Marcos Javier Aguerrido, magistrado en la provincia de La Pampa, que actuó como subrogante.

Dieron por acreditado que 36 víctimas alcanzadas por la investigación no murieron en “enfrentamientos militares”, como informó el medio en su momento, hace medio siglo, sino que fueron objeto de secuestro, tortura, fusilamiento o desaparición por parte de personal militar o de las fuerzas de seguridad.

Pero la parte más polémica del fallo surgió a partir de dar por acreditado que 36 de las más de 300 víctimas alcanzadas por la investigación no murieron en "enfrentamientos militares", como informó el medio en su momento, hace 50 años, sino que fueron objeto de secuestro, tortura, fusilamiento o desaparición por parte de personal militar o de las fuerzas de seguridad. En base a eso, dispone que La Nueva deberá realizar una nueva publicación como medida "moralmente reparatoria".

El fallo no hace referencia a una nota o un conjunto de notas en particular publicadas en aquel momento, sino que hace mención a la “publicación” en términos generales.

Ernesto Sebastián

Es titular del tribunal desde marzo de 2021. Como presidente lideró los más de 150 debates de “Zona V” por casi cuatro años, uno de los casos de mayor volumen de la provincia.

Sebastián comenzó su camino en la Justicia en 2001, en la mesa de entradas del juzgado federal de Mar del Plata. Fue secretario penal en General Roca y se desempeñó como juez federal subrogante en Viedma durante el año 2020.

Durante “Zona V”, recibió críticas de una de las querellas, la organización H.I.J.O.S. Bahía Blanca, después de presidir una audiencia virtual desde su auto para anunciar su suspensión, porque el abogado expositor no podía presentarse. Ocurrió dos meses después del temporal que azotó Bahía Blanca y el tribunal alegó problemas de conectividad.

El juez Sebastián presidió una de las audiencias desde su auto por problemas de conectividad y fue criticado

El juez es defensor del juicio por jurados y promueve que estos incluyan representación de pueblos originarios cuando corresponda. En el orden de mérito del concurso para el cargo, se ubicó en el noveno lugar, con 138 puntos.

Sebastián Foglia

Al igual que su colega Sebastián, fue nombrado juez titular en marzo de 2021, cuando el tribunal llevaba más de dos años de total vacancia. Foglia contaba para ese entonces con un recorrido de 20 años en la justicia, 14 de los cuales se desempeñó como fiscal en Bahía Blanca. Ante el Consejo de la Magistratura, sostuvo que durante ese tiempo participó en 40 juicios orales por año.

El juez Foglia, durante su jura

Cuando expuso ante el Consejo de la Magistratura, se presentó como especialista en juicios por jurado y destacó, de entre sus publicaciones, una realizada en la revista online que dirige en la Universidad Nacional del Sur.

Con un puntaje de 167,85, se ubicó en el primer lugar del concurso, distanciándose por más de 20 puntos del segundo postulante. Es profesor titular de Criminología en la Universidad de La Plata.

Marcos Aguerrido

Es juez titular del Tribunal Oral de Santa Rosa, en la provincia de La Pampa, y actúa como subrogante en el Tribunal de Bahía. Fue nombrado en 2012, y a diferencia de sus colegas, contaba ya con experiencia en procesos de lesa humanidad. En el juicio conocido como “Subzona 14 II”, condenó a trece exintegrantes del Ejército y por privaciones ilegales de la libertad e imposición de tormentos.

Aguerrido fue apartado por la Casación luego de la polémica sentencia en la causa que investigó un cabaret en La Pampa

Quedó envuelto en una polémica en 2018, cuando junto a sus colegas del Tribunal de La Pampa anuló escuchas telefónicas y absolvió por falta de pruebas a todos los imputados acusados de participar o encubrir el funcionamiento de “La Chicho Show”, un cabaret y prostíbulo que funcionaba al lado de una whiskería en Macachín, la Pampa. Uno de los imputados absueltos fue el entonces intendente de Macachín, Jorge Luis Cabak, del PJ.

La sentencia, sin embargo, fue revertida por la Casación que ordenó apartar al tribunal y realizar un nuevo juicio, decisión que fue luego confirmada por la Corte Suprema.