Verónica Gabriela Pérez conoció a Macarena Alifraco en Morón, cuando Ramiro Tagliaferro era intendente. Pérez fue su primera jefa y se hicieron amigas. Alifraco, actual mano derecha del estratega Santiago Caputo, recomendó a Pérez primero para la UGL San Martín, una de las más importantes de PAMI. Desde allí ascendió: fue trasladada a la administración central como coordinadora ejecutiva y, el lunes pasado, la nombraron como nueva directora de la obra social de los jubilados.

Verónica Pérez, nueva titular del Pami.

El desembarco de Pérez en ese lugar significa que Santiago Caputo tomó el control total de la cúpula de PAMI. Se enfrenta a una profunda crisis financiera, que incluye una deuda creciente. Fuentes que conocen el sector salud aseguran que, en el loteo de áreas, Caputo ya controlaba sectores sensibles de PAMI, pero no a la conducción. Esteban Leguízamo y su segundo, Carlos Zamparolo, que era la conducción anterior, habían sido ubicados con la venia del ministro de Salud, Mario Lugones.

“No daba más la gestión de Leguízamo y Zamparolo, el sistema está roto; si no bajan la deuda, esto no puede seguir funcionando. Es una bola de nieve y un año más así no aguanta”. El diagnóstico parte de una fuente que conoce a la perfección el manejo de esta obra social estatal.

Santiago Caputo Rodrigo Néspolo

El PAMI estuvo históricamente atravesado por denuncias, con un organigrama en que los intereses políticos se cruzan con sectores empresariales de altísimo poder (como las farmacéuticas, los laboratorios y la medicina privada), y las delegaciones aparecen cruzadas por sospechas de funcionar como cajas partidarias.

Esteban Leguizamo, director del PAMI PAMI

La llegada de Pérez ocurre ante un contexto del organismo que el sector salud describe como “inviable y en crisis”. Fuentes públicas y privadas dicen que, sobre un ente mal administrado históricamente, desde 2023 no se torció el rumbo: acusan un “descalabro” hecho hasta ahora.

El PAMI tiene 5,4 millones de afiliados y un millón son mayores de 80 años.

El Presidente ya se quejó de las moratorias, de “aquellos que se jubilaron sin aportes”, y acusó a la gestión camporista de Luana Volnovich de jugar a la política con el organismo y de malgastar los recursos. La diputada nacional lo desmintió.

El PAMI sufrió los recortes de las cuentas públicas que caracterizan a la gestión libertaria. La acción del Gobierno redujo sus ingresos al menos por tres vías: con la reducción de impuestos, por la caída de los aportes como consecuencia de la caída de la actividad y con la decisión discrecional de cuánto libera el Tesoro a la obra social. La prioridad es el equilibrio fiscal.

Los conocedores del sector consultados por LA NACION coinciden en que el fin del Impuesto PAIS en diciembre de 2024 afectó severamente los fondos de PAMI. Esta tasa, instaurada por ley en el gobierno de Alberto Fernández para cinco períodos fiscales, no fue renovada por Milei. Era una de las principales vías de financiamiento de PAMI, debido a que 28% de lo recaudado por el impuesto ingresaba a la obra social.

Otra parte de los fondos viene de los propios jubilados y de los trabajadores en actividad; entonces, la caída de puestos en blanco complicó más la caja.

Así, PAMI aumentó su dependencia del Tesoro, por lo que su funcionamiento termina atado a una pulseada entre las autoridades del organismo y lo que quiera liberar el Ministerio de Economía.

ARCHIVO.- Javier Milei, de campaña con la motosierra Natacha Pisarenko - AP

Ante la caída de ingresos, a lo largo de estos años el PAMI aplicó un ajuste creciente en las prestaciones. “Empezaron a sacar cobertura para reducir el déficit operativo”, sintetiza un entendido.

Según fuentes al tanto hubo, en principio, una reducción del porcentaje de cobertura de los medicamentos. Además, se puso un tope a los gratuitos (cinco por afiliado, por fuera de los obligatorios por ley) y se incluyó la presentación de un certificado de subsidio social para solicitarlos, o sea, mayores trabas.

Asimismo, se avanzó con límites en las prestaciones y en las prácticas mensuales (cupos por paciente y por clínica); a los médicos de cabecera les sacaron el plus, es decir que cobran la cápita, que en septiembre y octubre tuvo un valor de $3000.

“En los sanatorios, la contratación también es a través de cápitas. Reciben un monto fijo por mes para determinada cantidad de jubilados. Pero la medicina aumenta y el valor de la cápita tiene una brecha tremenda con la inflación. Entonces esos sanatorios dan cada vez menos servicios, hay que esperar para las prácticas...”, retrata un actor de la salud.

La ecuación explosiva es que cada vez hay más adultos mayores y menos recursos para el PAMI.

Otras fuentes del sector asumen que, como el pago de PAMI es más bajo que el de los prestadores privados, las clínicas dosifican su atención y esto perjudica a los jubilados.

Uno de los principales problemas que afecta a PAMI y que identifican todos los consultados es la deuda que acumula. Solo a los hospitales públicos les debe $15.648.089.597 a octubre de 2026 (esto no incluye las clínicas privadas). El número es oficial: está detallado en el último informe del jefe de Gabinete, Diego Santilli, ante el Senado.

Históricamente PAMI fue denunciado como "caja" de la política Gonzalo Colini

En tanto, una fuente del Gobierno aseguró a LA NACION que cerca del día 10 de cada mes, PAMI tiene que solicitar asistencia al Ministerio de Economía porque se queda sin recursos propios. “No sé si llega al 10 o al 15, pero al 30 no llega seguro”, adhiere otra voz nacional y una tercera acota: “Siempre termina en una discusión entre PAMI y Economía”. Ahí entra a jugar el funcionario que define las partidas extra: mencionan al secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

En la Casa Rosada aseguran que la relación de Leguízamo y Zamparolo con Guberman era “pésima”. En el Gobierno dicen que fue el secretario de Hacienda quien delineó los números de PAMI en el Presupuesto 2027. “Agarró lo gastado, lo proyectado y le puso un aumento mínimo”, resumen. Otra voz ironiza: “Las partidas las definió Guberman con Guberman”.

Carlos Guberman, secretario de Hacienda, presentó el Presupuesto 2027 en Diputados Fotografía HCDN

En una parte del sector privado las consideraciones sobre la dupla saliente son crudas; les sospechan. Por el contrario, quienes los defienden plantean que no les dieron poder político y tampoco anticipos del Tesoro para traccionar la gestión, y arremeten contra los perfiles que promocionó Caputo en PAMI, con acusaciones por lo bajo.

Todas las fuentes coinciden en que Leguízamo y Zamparolo fueron ubicados por Lugones, con injerencia de Guido Giana. El entonces viceministro fue allanado y citado a indagatoria en las últimas horas, en una causa que investiga una “pluralidad de planes delictivos” que se habrían desarrollado en PAMI cuando él fue gerente económico y financiero de la obra social, durante el macrismo. La investigación incluye una parte de la gestión Fernández.

Voces oficialistas cuentan que Leguízamo tuvo el visto bueno de Lugones porque el ministro quería que alguien de carrera condujera el organismo. “Conocía muy bien esto desde adentro, estuvo años en la UGL Capital”, explican.

Fuentes públicas y privadas refieren que la terminal de Zamparolo era externa, a través del presidente de la Asociación de Médicos Municipales, Carlos Rojo, que -dicen- tiene peso en la Facultad de Medicina de la UBA. “Era una carta fuerte para Mario porque conocía el sector, sabía con quién juntarse, venía bien tener a alguien así”, comentan los que saben.

Giana, transformado en jefe político de ambos, renunció a su cargo el 6 de julio de este año. Dicen que hubo chispazos con Santiago Caputo y desavenencias con Lugones, que habrían empezado por cómo se manejaban las cápitas.

Cuando se fue Giana, la dupla Leguízamo y Zamparolo quiso renunciar junto a su comando, pero el ministro los instó a quedarse en el cargo. Pese a eso, según pudo recabar LA NACION, Lugones sondeó a referentes del sector privado para que tomaran la posta, sin éxito.

Tras la salida de Giana, en septiembre Caputo y su ladera Alifraco hicieron un primer movimiento: dispusieron a Verónica Pérez como coordinadora ejecutiva. Hay concordancia en que Leguízamo y Zamparolo venían “a las puteadas” con Economía, lo que hacía su permanencia endeble, pero las versiones son variopintas. Hay fuentes que dicen que Pérez ya había arrancado la transición cuando llegó a PAMI y que todo fue “sin sobresaltos”. Otras aseguran que los dos se sorprendieron por tener que irse. En el Ministerio de Salud se limitaron a marcar que fue para “acelerar la gestión”.

Una fuente que conoce la dinámica interna de la Rosada resumió: “Lo decidió Santiago y siempre gana Santiago. Mario sabe que está ahí por él”.

El estratega Santiago Caputo tomó el comando de PAMI Ricardo Pristupluk

Formalmente asumida como directora de PAMI, Pérez envió una carta a los empleados y funcionarios. “Tenemos un rumbo claro: optimizar los recursos, modernizar la estructura, simplificar los procesos y fortalecer los mecanismos de control, con el convencimiento de que cada recurso del instituto debe traducirse en mejores prestaciones para los afiliados”, les escribió.

Fuentes internas aseveran que Pérez cuenta con la “bendición de Economía”. Con Guberman ya se conocen. Voces cercanas a la nueva conducción refieren que, antes de terminar 2026, la nueva directora va a ir al Palacio de Hacienda a mostrar cómo viene el ordenamiento de las cuentas que arrancó en septiembre, para ver si de esa manera Economía relaja los fondos y desahoga a PAMI. La intención es de a poco cubrir la deuda del organismo, “de forma prolija y con prioridades establecidas”.

Apenas tomó el mando, Pérez recibió un apoyo impensado. El titular de ATE, Rodolfo Aguiar, de los más belicosos con la Casa Rosada, dijo que su designación genera “expectativas positivas”. De acuerdo a lo que averiguó LA NACION, desde su arribo al organismo, Pérez hizo guiños a los sectores gremiales, en los que también cayó bien que rompió contratos de la gestión anterior y los rehizo a precios bien menores, según cuentan.

“Llegó con poder y es expeditiva”, comentan fuentes internas de PAMI que la respaldan. Sus detractores, por el contrario, marcan: “¡No conoce nada de Salud, recaló ahí, pero no sabe nada!”.

AHORA!!

ATE DESTACA QUE HAYAN ECHADO A LEGUÍZAMO DE LA CONDUCCIÓN DEL PAMI!!



LA NUEVA DESIGNACIÓN GENERA EXPECTATIVAS POSITIVAS!!



Se van los funcionarios que destruyeron al PAMI. ES UNA BUENA NOTICIA. Logramos echar a los funcionarios que AJUSTARON A LOS JUBILADOS, que les… pic.twitter.com/JXnd9J4iNA — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) November 24, 2026

La caputista Pérez también deberá articular con el séquito de los primos Menem, enemistados con su jefe, y con poder en el área. Los riojanos controlan buena parte de las UGL del territorio nacional, con alfiles en algunas de las más grandes, como las dos de Córdoba y las dos de Santa Fe. Quienes están al frente de estas oficinas tienen intervención en la negociación para definir a qué clínicas van las tan codiciadas cápitas de PAMI. Cuentan los que saben que en la Provincia también juegan Cristian Ritondo (con gente suya sobre todo en las UGL del conurbano) y Sebastián Pareja. “Es una relación siempre tirante, pero las decisiones importantes se toman a nivel central”, explica una fuente que conoce la obra social.

Varias voces públicas y privadas recalcan que Lugones todavía no abandonó su sueño de provincializar PAMI. “Por ahora no está en agenda”, replican voces del Gobierno que conocen lo altamente impopular que sería este debate en año electoral.

El ministro de Salud, Mario Lugones; atrás, parte de los gobernadores Rodrigo Néspolo

La gran duda es si la nueva gestión, con Caputo al mando, logrará revertir el descalabro. “El tema es urgente, porque hay problemas con las cirugías, con los medicamentos, con las ambulancias... son microexplosiones que a la larga te pueden generar una crisis”, advierte un avezado.