escuchar

El empresario Eduardo Eurnekian, dueño de Corporación América, sorprendió a Patricia Bullrich, postulante presidencial de Juntos por el Cambio, en el tramo final de la cumbre del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) en el hotel Sheraton, en Retiro. A cargo del discurso de cierre, Eurnekian, quien tiene lazos estrechos con Javier Milei (La Libertad Avanza), no ahorró elogios hacia Bullrich, quien había esbozado los lineamientos centrales de su programa ante la cúpula empresarial.

“Nos ha llenado el espíritu de esperanza” , dijo Eurnekian, tras levantar la copa para brindar con la exministra y aspirante presidencial. El empresario destacó el carácter de Bullrich, rival de Milei en la carrera electoral, y sus promesas de orden y disciplina para el manejo de la administración pública. “Quiero pedirles a todos que levanten la copa, no solamente por el éxito personal de ella, sino porque su esfuerzo sea coronado también por el aplauso de la sociedad”, completó Eurnekian, con la mirada clavada en Bullrich. “¿Voto cantado?”, bromeó después la referente de JxC, aún asombrada por las palabras del empresario. Sospechaba que tenía una preferencia por Milei.

Minutos antes, el empresario mantuvo un breve intercambio con LA NACION a la salida del salón San Telmo, donde el CICyP organizó un almuerzo para escuchar el plan económico de Bullrich, quien llegó acompañada por Carlos Melconian, su candidato a ministro de Economía.

Bullrich y Melconian, durante la reunión en Retiro Ricardo Pristupluk - LA NACION

Después de haber tomado distancia de las fuertes críticas de Milei, quien trabajó durante años en Corporación América, Eurnekian deslizó su preocupación por el ascenso del libertario. Dijo que “nadie salva el mundo solo” y remarcó: “Si Milei no se modera, no estamos para aguantar otro dictador”.

-¿Qué piensa del resultado de las PASO? ¿cuál es su vínculo con Milei? Hace unos días usted tomó cierta distancia del candidato de la Libertad Avanza.

-No, yo no hablé de distancia de Milei. Simplemente manifiesto mi pensamiento. Milei tendrá su pensamiento, yo tengo el mío. Y el mío es más abarcativo en el sentido del respeto a la religión, que es fundamental, y también que todo se haga en el marco de la democracia, de la libertad y de los partidos políticos, que están para eso.

-¿Cree que Milei tiene un sesgo autoritario?

-Yo no lo sé. Simplemente lo menciono y digo: esto se tiene que hacer dentro del marco de la ley. Para eso están los partidos políticos y para eso votamos.

-Bullrich fue muy crítica de las medidas que tomó Sergio Massa en estos últimos días. ¿Le preocupa el escenario económico? ¿Qué opina de los anuncios?

-Puede ser, puede ser. Ella hizo un brillante discurso. Fue una exposición brillante de los problemas de la Argentina y cómo se deben resolver. Es otro punto de vista, que yo comparto totalmente.

-Y respecto de Massa, ¿cree que esta reforma de ganancias puede ser perjudicial para la economía y generar más inflación?

-No, no. A Massa le toca la difícil. Tener que estar lidiando en estas circunstancias, no es nada fácil. Así que démosle a cada uno lo suyo.

-Si Milei gana las elecciones, ¿le inquieta la eventual falta de gobernabilidad? Va a tener pocos legisladores y gobernadores.

-Señores, si hay diputados, senadores, gobernadores, si hay una clase política activa, entonces no le tengo miedo a nadie. ¿A qué le voy a tener miedo?

Bullrich, junto a la cúpula del Consejo Interamericano de Comercio y Producción Ricardo Pristupluk - LA NACION