Rafael Grossi sufrió un revés en la primera votación para ser secretario general de la ONU, pero el Gobierno confía en sus chances

En el primer test de la carrera para elegir al próximo secretario general de la ONU, la candidatura de Rafael Grossi −avalada por la Casa Rosada desde noviembre pasado− sufrió días atrás un primer y provisorio contratiempo, aunque desde Balcarce 50 y el Palacio San Martín −impulsores de la postulación del diplomático argentino− aún confían en un resonante éxito al final del camino.

Luego de la primera votación preliminar para seleccionar al sucesor de Antonio Guterres, Grossi terminó tercero, detrás de la expresidenta de Costa Rica Rebeca Grynspan y la candidata de Guyana, Carolyn Rodrígues-Birkett. Las dos candidatas quedaron, según analistas vinculados a Naciones Unidas y diplomáticos argentinos, como las mejor posicionadas para las próximas votaciones, previas a la elección del nuevo secretario general, que asumirá el 1 de enero próximo.

Rebeca Grynspan FABRICE COFFRINI - AFP

Con Grossi ya enfocado en la próxima votación preliminar, el 21 de agosto, en el gobierno de Javier Milei valoran que el titular de la Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) haya sumado siete adhesiones positivas (dos menos que las necesarias en las votaciones definitivas). Dos de los países que votaron lo hicieron de forma negativa y seis optaron por el “no opina”, en el universo de los 15 miembros rotativos del Consejo de Seguridad.

Los cinco miembros permanentes (Estados Unidos, China, Rusia, Gran Bretaña y Francia), que definirán al sucesor de Guterres luego de la decisión de los miembros no permanentes del Consejo, siguen sin dar pistas firmes sobre su decisión, que se dará a fines de año, y en la que un solo veto significará la despedida para aquel candidato que sea impugnado.

Carolyn Rodrigues-Birkett @CarolynRB1

Con esa cosecha, Grossi quedó lejos de Grynspan (10 a favor, 1 en contra y 4 sin opinión) y algo más cerca de Rodrígues (9, 2 y 4 respectivamente). Cosechó, eso sí, una mejor perspectiva que la expresidenta de Chile Michelle Bachelet, auspiciada por Brasil y México, a quien apoyaron 6 países, pero rechazaron 5, con otros 4 sin opinión. Más lejos se ubicaron, casi sin chances para distintos especialistas, Macky Sall, de Senegal; María Fernanda Espinosa, de Ecuador, y Olara Otunnu, auspiciado por Uganda.

“Es una votación preliminar. Todos se estudian a ver qué hace el otro”, afirmaron a este diario cerca del diplomático argentino, que sigue confiando en su trabajo diario en la OIEA –que lo obliga a conversar con líderes mundiales como Vladimir Putin, Donald Trump o los ayatolás iraníes– como mejor carta de presentación.

Michelle Bachelet Yuki Iwamura - AP

Anteayer, en un diálogo organizado por la Celac en Montevideo, que nucleó a los cinco candidatos latinoamericanos a conducir la ONU, Grossi eligió valorar la gestión de Javier Pérez de Cuéllar, peruano y secretario general de esa organización entre 1982 y 1991. “Quizá porque no hablaba fuerte no está tan presente”, dijo Grossi en una breve participación vía zoom. Y luego de recordar la intervención de Pérez de Cuellar en conflictos como el de Irán e Irak y Afganistán y Namibia, entre otros, puntualizó que “allí vimos a un secretario general actuando de manera concreta en temas vinculados a la guerra y la paz, lo que hemos perdido”. Una serie de elogios que culminaron en una crítica a la actual conducción de la ONU, severamente cuestionada por Trump y también por Milei.

“Hasta ahora nadie jugó con tarjetas rojas, recién comienza ese proceso”, coinciden en el Palacio San Martín, sede de la presentación oficial de Grossi como candidato, el 26 de noviembre pasado, que dio inicio a una campaña que incluye a cada representación argentina en el exterior, además de una comisión especial encabezada por el subsecretario de Política Exterior, Juan Manuel Navarro, dedicada a impulsar su candidatura.

El presidente Javier Milei y Rafael Grossi en la Antártida X.

“Su profundo conocimiento del sistema multilateral, su capacidad para promover el diálogo diplomático, su desempeño probado en situaciones de conflicto y graves crisis internacionales como interlocutor imparcial y eficaz, su solvencia técnica y lingüística y su compromiso con la Carta de las Naciones Unidas, lo convierten en un candidato de excelencia para desempeñar las responsabilidades del cargo de Secretario General que el mundo hoy demanda”, expresó la Cancillería que encabeza Pablo Quirno al acompañar la postulación de Grossi.

En abril, días antes de comenzar las audiencias públicas ante la Asamblea General de la ONU para defender su candidatura a próximo secretario general del organismo internacional, Grossi fue nominado por la prestigiosa revista Time como una de las cien personas más influyentes del mundo, por su trabajo al frente de la OIEA.

Aquella designación alimentó la posterior euforia del Gobierno, aunque el consenso de amplios sectores sociales y organizaciones no gubernamentales para que la próxima secretaria general de la ONU sea una mujer, y la obligada asociación entre Milei y Trump podría haber influido en la votación de los países miembro.

Desde el Gobierno, que arregló sus cuentas impagas con la ONU en junio pasado, siguen negando que el alineamiento automático de Milei con Trump, que llevó incluso a votar en la ONU contra una resolución para declarar a la esclavitud en Africa como “el más grave crimen de lesa humanidad”, influya negativamente. “Esto recién empieza”, confían.