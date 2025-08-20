Diputados: Pagano y D’Alessandro, los dos libertarios raleados que dieron quorum para la sesión contra los vetos de Milei

Los diputados de La Libertad Avanza Marcela Pagano y Carlos D’Alessandro se sentaron en sus bancas este miércoles y aportaron al quorum para que la Cámara de Diputados comience una sesión en la que la oposición buscará rechazar los vetos del presidente Javier Milei a los incrementos en jubilaciones, pensiones por discapacidad y ayuda económica a Bahía Blanca por las inundaciones de marzo.

Pagano y D’Alessandro integran el bloque La Libertad Avanza, pero por distintos motivos están golpeados en la interna de la estructura libertaria. Pagano intentó asumir la presidencia de la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja, pero el titular del cuerpo, Martín Menem, impidió que llegue al cargo (una atribución que tiene como presidente), un puesto clave porque esa comisión puede definir las derivaciones por la investigación legislativa del escándalo que Milei protagonizó con la criptomoneda $LIBRA.

El enfrentamiento está irresuelto desde abril, con suspensiones de las reuniones para constituir la comisión. En medio del enfrentamiento interno, Pagano acusó a Martín Menem de “fascista” y denunció “aprietes”.

Pagano y Bonacci, en una pelea en pleno recinto con Lemoine

La experiodista, además, protagonizó escándalos dentro del recinto con legisladoras libertarias como Lilia Lemoine. Uno de esos episodios ocurrió cuando Lemoine le tomó una foto para acusarla de darle “quorum al kirchnerismo” en una sesión por las autoridades de la Comisión de Juicio Político. Hubo insultos cruzados y la diputada Rocío Bonacci, que estaba con Pagano, le tiró agua a Lemoine y a la legisladora que la acompañaba en el reproche, Celeste Ponce.

El caso de D’Alessandro es reciente. En San Luis, provincia a la que representa en el Congreso, La Libertad Avanza no había conseguido unificarse, pero el legislador intentó hacerlo para las elecciones nacionales de octubre. No lo logró, porque el apoderado del partido, Santiago Viola, pidió su intervención y la jueza María Servini la concedió. “Rechazamos la intervención de ‘Lule’ Menem. Nos quieren callar porque no nos pueden comprar”, dijo D’Alessandro, que fue desplazado al quedar intervenido el partido por los aliados de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

Carlos D'Alessandro, en su banca de la Cámara baja Diputados

D’Alessandro, que en las elecciones provinciales de San Luis ganó una banca de diputado provincial con un sello libertario llamado Tercera Posición dentro de un mileísmo puntano fracturado, se hizo conocido por realizar un sorteo de 50 botellas de vino marca “Llanto de mandriles” en su cuenta de la red social Instagram.

La polémica con el legislador libertario que, junto a Pagano, aportó al quorum en la sesión de este miércoles, tiene otro capítulo. Tras la intervención del partido en San Luis, denunció que Viola y Diego Manuel Vartabedian, director nacional de Relaciones Institucionales y Asuntos Políticos de la Secretaría General de la Presidencia, llegaron en avión privado a la provincia para concretar la intervención.

“Nos resulta inaceptable que se utilicen aviones privados, propios de la casta política que tanto criticamos, para financiar operaciones políticas contra la verdadera representación libertaria en San Luis. Nuestro compromiso es con los sanluiseños y con el proyecto de libertad encabezado por el presidente Javier Milei, no con los privilegios de unos pocos”, afirmó.