Ranking FIFA: la Argentina perdió el primer puesto y quedó atrás de Francia
El equipo dirigido por Lionel Scaloni quedó a 71 centésimas del primer lugar; tenía el invicto desde principios de junio
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Pese a la victoria frente a Egipto por los octavos de final del Mundial, la selección argentina perdió el primer lugar en el Ranking FIFA y quedó en segundo puesto, por detrás de Francia.
Con 1925.15 puntos, el equipo dirigido por Lionel Scaloni quedó a sólo 71 centésimas del seleccionado europeo, que recuperó el liderazgo luego de vencer 1-0 a Paraguay.
El ranking mundial de la FIFA es un sistema de clasificación de las 211 selecciones masculinas de las asociaciones de fútbol afiliadas a la organización, que es utilizado desde agosto de 1993.
Al tratarse de una diferencia mínima, el podio podría volver a modificarse en lo que resta del Mundial 2026, ya que se actualiza todos los meses a partir de los resultados que se dan en la Copa de Mundo.
El seleccionado nacional había vuelto a obtener la primera posición a principios de junio, poco antes del comienzo de la Copa, cuando superó a Francia y España.
Argentina llegó al Mundial con cinco victorias consecutivas en sus últimos cinco partidos previos, lo que marcó la diferencia para aventajar a las dos selecciones que estaban, entonces, por encima: España (que había empatado con Irak 1-1) y Francia (que cayó ante Costa de Marfil por 2 a 1).
El equipo liderado por Lionel Messi había sido número 1 del ranking desde la obtención de la Copa del Mundo en Qatar 2022 y tras consagrarse en la Copa América 2024. Sin embargo, había caído en el listado luego de que España consiguiera la Eurocopa. A partir de ahora, el top 10 quedó conformado de la siguiente forma:
- Francia
- Argentina
- España
- Inglaterra
- Brasil
- Marruecos
- Portugal
- Bélgica
- Países Bajos
- México
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