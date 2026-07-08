Ranking FIFA: la Argentina perdió el primer puesto y quedó atrás de Francia

Pese a la victoria frente a Egipto por los octavos de final del Mundial, la selección argentina perdió el primer lugar en el Ranking FIFA y quedó en segundo puesto, por detrás de Francia.

Con 1925.15 puntos, el equipo dirigido por Lionel Scaloni quedó a sólo 71 centésimas del seleccionado europeo, que recuperó el liderazgo luego de vencer 1-0 a Paraguay.

El ranking mundial de la FIFA es un sistema de clasificación de las 211 selecciones masculinas de las asociaciones de fútbol afiliadas a la organización, que es utilizado desde agosto de 1993.

Al tratarse de una diferencia mínima, el podio podría volver a modificarse en lo que resta del Mundial 2026, ya que se actualiza todos los meses a partir de los resultados que se dan en la Copa de Mundo.

Lionel Messi festeja su gol ante Egipto, por los octavos de final del Mundial 2026 AP

El seleccionado nacional había vuelto a obtener la primera posición a principios de junio, poco antes del comienzo de la Copa, cuando superó a Francia y España.

Argentina llegó al Mundial con cinco victorias consecutivas en sus últimos cinco partidos previos, lo que marcó la diferencia para aventajar a las dos selecciones que estaban, entonces, por encima: España (que había empatado con Irak 1-1) y Francia (que cayó ante Costa de Marfil por 2 a 1).

El equipo liderado por Lionel Messi había sido número 1 del ranking desde la obtención de la Copa del Mundo en Qatar 2022 y tras consagrarse en la Copa América 2024. Sin embargo, había caído en el listado luego de que España consiguiera la Eurocopa. A partir de ahora, el top 10 quedó conformado de la siguiente forma:

Francia

Argentina

España

Inglaterra

Brasil

Marruecos

Portugal

Bélgica

Países Bajos

México